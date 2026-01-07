Deviza
BUX116 387,96 -0,03% MTELEKOM1 838 +1,09% MOL3 162 +0,38% OTP36 870 -0,27% RICHTER10 230 0% OPUS553 +0,18% ANY7 140 +0,56% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS5 400 -0,37% BUMIX10 166,57 -0,36% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 560,77 +0,38%
Szédületes rali után megpihennek a magyar blue chipek, de a Richternek erről nem szóltak

A pesti parkett nagyjai többségében beragadtak a szerdai rajtnál. Brutális rali után indul a kereskedés szerdán a BÉT-en.
Mészáros Gergő
2026.01.07, 09:05
Frissítve: 2026.01.07, 09:32

A kirobbanó nemzetközi befektetői hangulat szédületes raliba tolta a magyar piacot is a hét második napján , a keddi kereskedésben a Mol több mint 5, a Richter 3, az OTP pedig 2,4 százalékkal emelkedett. A magyar tőzsde így magasról indult szerdán, a BÉT blue chipjei egy kisebb korrekcióval is indították a napot, a BUX index 0,2 százalékkal 116 272 pontig süllyedt az első percekben.

20251105_bet_014_VZ, bét,
Brutális napja volt a BÉT nagyjainak kedden, a folytatásra figyelnek a befektetők / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Brutális napja volt a BÉT nagyjainak kedden, a folytatásra figyelnek a befektetők

Az OTP 0,2 százalékkal 36 900 forintig, a Mol pedig 0,7 százalékkal 3136 forintig süllyedt a gongszó után, a Richter viszont 0,2 százalékkal 10 250 forintig emelkedett, a Magyar Telekom pedig ugyanott, 1818 forinton jár, ahol kedden zárt. 

RICHTER részvény
RICHTER részvény09:53:32
Árfolyam: 10 230 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 164 315 710 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nyugat-európai tőzsdék felemás hangulatban rajtoltak, a brit FTSE 0,2 százalékkal süllyedt, a francia CAC ugyanennyit emelkedett, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,1 százalékos pluszban kezdte a napot. Az amerikai parkett a határidős jegyzések állása szerint visszafogottabban kezdhet a nagy keddi rali után, a Dow minimális pluszban, az S&P és a Nasdaq pedig hasonló mértékű mínuszban kezdheti majd a szerdai kereskedést.

A forint egyelőre mindkét fontosabb fronton tudja tartani állásait az idén, igaz, a lendület mind a dollár, mind az euró ellenében mintha halványult volna az óév elmúlásával. A közös kontinentális fizetőeszköz ellenében 0,3 százalékot gyengült idén a devizánk, 383,3-ról 384,6-ig süllyedt a kereszt az elmúlt napokban.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,9115 +0,04%
A dollár 327,0 környékén kezdte az évet, jelenleg 328,9-en áll a kereszt, ez 0,6 százalékos mínuszt jelent az idén ezen a fronton.

USD / HUF árfolyam
