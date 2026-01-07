A hurráoptimizmus farvizén evickél felfelé a bitcoin, de messze nincs még minden rendben a token háza táján - bőven van még mit javítania a legnagyobb kriptodevizának

Mintha csak arra várt volna a bitcoin, hogy véget érjen a 2025-ös esztendő: amint magunk mögött hagytuk az óévet, és 2026-ra váltottak a naptárak, a token jegyzése szinte azonnal kilőtt. Január elsejének reggelén még 87 ezer dolláron jegyezték a legnagyobb kriptodevizát, öt nappal később viszont már 7,4 százalékkal magasabban, valamivel 94 ezer dollár alatt cserélt gazdát a bitcoin egysége. Az árfolyamugrást ugyanakkor érdemes helyén kezelni, a 93-94 ezer dolláros sáv csupán annak a szintnek a visszahódítását jelenti, amit december elején még hetekig tudott tartani a token, így az újévi ralit adott esetben egy korrekcióként is lehet szemlélni.

A piaccal együtt emelkedik a bitcoin / Fotó: ff-photo / shutterstock

A piaccal együtt emelkedik a bitcoin

A bitcoin feltámadási sztorijából az is sokat elvesz , hogy a legnagyobb kriptodeviza a tágabb piaci hurráoptimizmusból merítve tudta csak megszakítani december közepe óta tartó hullámvölgyét, a menetelés mögött így jó eséllyel nem a kriptopiaci kilátások javulása, sokkal inkább a féktelen, átfogó befektetői vételi lendület lecsorgása állhat. Az amerikai tőzsde zászlóshajója, az S&P 500 ugyanis már 1 százalékos pluszban jár az idén,

a hazai tőzsde pedig még ennél is jobban teljesít, egészen hihetetlen, 4,7 százalékos pluszban jár két napnyi kereskedést követően,

így a bitcoin kisebb szerdai korrekciót követő 6 százalék alatti idei teljesítménye már igazán kiugrónak sem tekinthető.

Felemás éve volt tavaly a bitcoinnak

A bitcoin a tavalyi évnek hatalmas várakozásokkal ment neki, Trump megválasztása után szinte minden kriptopiaci elemző arra számított, hogy a token számára a 2025-ös év jelenti majd az áttörést, de ez végül nem teljesen vált valóra - igaz, bizonyos érdemeket semmiképpen nem érdemes elvitatni a tokentől, még ha az árfolyamot érintő álmok egyelőre nem is váltak valóra.

Az ETF-ek bődületes tőkefelvétele,

az egyre magasabb fokozatra kapcsoló intézményi elfogadottság,

és a blokklánc technológiával kapcsolatos előrelépések terén

a tavalyi év több mérföldkövet is hozott, de

az árfolyam nem tudta megtartani azokat a szinteket, amiket az év elején beállított,

a teljes kriptopiaci kapitalizáció 4,2 ezermilliárd dollárról 3,2-re csökkent úgy, hogy egy időre 2,98 ezermilliárdig is lenézett,

a kriptopiac hangulatindexe pedig november eleje óta nem tudott felnézni az 50 pontos semlegességet jelentő lélektani határ felé, sőt, az idő nagy részét az extrém rettegés zónájában töltötte,

így azt állítani, hogy a tavalyi év egy egyértelmű sikertörténet lett volna, távolról sem bontja ki a valóság minden szeletét.