Orbán Viktor: Trump megadta a kegyelemdöfést a liberális világrendnek, 2026 egy új korszak kezdete

Rég nem látott szintig kúszott fel a bitcoin Maduro letartóztatásának árnyékában

Erősen kezdik az idei évet a kriptók. A begfektetők most azt figyelik, hogy a bitcoin képes-e kitörni az utóbbi hónapokat meghatározó sávból.
K. B. G.
2026.01.05, 11:06

Három hete nem látott csúcsot ért el hétfő reggel a bitcoin árfolyama Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogását követően. A legnagyobb kriptovaluta 2,3 százalékos  emelkedés után 93 323 dolláros szintet is elérte és a többi kriptoeszköz, mint az éter ára is emelkedett.

A bitcoin idén újra elindulhat a csúcs felé/Fotó: Shutterstock

Nem dőlt el, hogy kockázati eszköz vagy digitális arany a bitcoin

A bitcoin és más tokenek drágulása egy alapvetően pozitív ázsiai hangulatban következett be, amikor mind a technológiai és mesterséges intelligencia fűtötte tőzsdék, mind az arany és az ezüst árfolyama is emelkedett a felfokozott geopolitikai bizonytalanság közepette. A bitcoin árfolyamát támogató egyik narratíva digfitális aranyként írja le a legnagyobb kriptót, míg más elméletek szerint a digitális eszközök ára inkább a kockázatosabb technológiai részvényekkel mozog összhangban. 

A tavalyi évben azonban mind a két eszközosztály teljesítménye jelentősen felülmúlta a tokenekét.

A Bloombergnek nyilatkozva Sean McNulty, a FalconX származtatott ügyletekkel foglalkozó ázsiai és csendes-óceáni vezetője elmondtza, hogy a jelenlegi emelkedés hátterében a kriptonatív befektetők vásárlása állhat, ami nem találkozik eladói nyomással például a bitcoin-bányászok vagy a gazdag családi alapok és más befektetők részéről.

A legnagyobb kriptó árfolyama hetek óta egy szűk sávban mozog, így a bitcoin-befektetők lemaradtak a részvénypiac karácsonyi ralijáról és 6,5 százalékos eséssel zárták a tavalyi évet, noha az eszköz történelmi csúcson is járt tavaly és Donald Trump adminisztrációja is kriptobarát döntésekkel segítette a digitális eszközök terjedését.

Január 2-án 471 millió dollár áramlott a 12 amerikai tőzsdéken jegyzettbitcoin ETF-be, ami november 11. óta a legmagasabb érték, és ez jelezheti a hangulat változását is kriptopiacon. A kereskedők most azt figyelik, hogy a bitcoin képes-e áttörni a 94 ezer dolláros ellenálláson, míg McNulty szerint lefelé 88 ezer dollár lehet a kritikus szint.

