Kivárás a magyar blue chipek piacán, kilőtt a DH Group

Vegyesen álltak a meghatározó európai részvényindexek hétfőn, a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, míg a DAX 0,32 százalékot veszített, a brit FTSE 100 0,71 százalékkal javult, az összeurópai Euro Stoxx 50 és a párizsi CAC 40 pedig stagnált. A BUX piacán is a kivárás volt jellemző tőzsdenyitás után.

Stagnált a BUX becsengetés után / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A héten kulcsfontosságú gazdasági adatok érkeznek, ideértve a brit és német GDP-t, valamint a német, francia, spanyol és olasz inflációt. Ezenkívül a geopolitika is a fókuszban maradt. Iránban folytatódtak a tüntetések, állítólag már több száz halálos áldozattal, és egyre fokozódik az Egyesült Államok és Kuba közötti feszültség is.

A múlt hét utolsó kereskedési napján amúgy a német DAX új rekordot ért el 25 281 ponttal, az év eleje óta már mintegy három százalékkal erősödve. A folyamatos geopolitikai bizonytalanságok ellenére a hangulat továbbra is pozitív Frankfurtban. A fő hajtóerő változatlanul a 2026-os német gazdasági fellendülés reménye.

A Wall Streeten mindhárom vezető tőzsdemutató emelkedéssel zárt pénteken, és a határidős kereskedésben új csúcsot ért el unciánként 4600 dollárral az aranyjegyzése, miközben az ezüst unciájának árfolyama 5,7 százalékkal, 84 dollár közelébe lőtt ki hétfő reggelre.

Kivárt a BUX

Ilyen előzmények után a hazai piacon is kivártak a pesti börze becsengetését követően a befektetők. A BUX nemigen mozdult el pénteki záróértékétől, 116 561 ponton indult a hét első tőzsdenapja.