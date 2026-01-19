Lefordult az OTP, esik a többi blue chip is

Lefordultak a meghatározó európai részvényindexek hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután szombaton Donald Trump amerikai elnök február 1-jétől 10 százalékos – majd június 1-jétől 25 százalékos – büntetővámot ígért be nyolc európai országnak, mivel ellenzik a Dániához tartozó Grönland amerikai annektálását. Idehaza is lefelé vették az irányt a tőzsdei becsengetés után a blue chipek.

Lefelé vették az irányt a magyar blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A DAX 1,23 százalékkal, az Euro Stoxx 50 1,45 százalékkal, a CAC 40 pedig 2 százalékkal zuhant, míg a brit FTSE 100 mindössze 0,24 százalékkal gyengült.

A piaci szereplők eközben szintén hétfőre várják az euróövezet végleges decemberi inflációs adatainak a közzétételét is.

A bizonytalan helyzet ismét a nemesfémek felé terelte a befektetőket. Az arany unciája 1,7 százalékkal, 4671 dollár fölé, az ezüsté 5,3 százalékkal, 93 dollár fölé lőtt ki.

Az euró árfolyama 0,25 százalékkal, 1,1629 dollárra nőtt.

Frankfurtban a piaci megfigyelők szerint szinte tapintható a növekvő elbizonytalanodás.

Még csak retorikáról van szó. Még két hetünk van a tárgyalásokra

– kommentálta a híreket Thomas Altmann, a QC Partners portfóliókezelője a német dpa-AFX hírügynökség szerint.

Az elemzők azonban potenciálisan egy soha nem látott eszkalációtól tartanak a vámok, ellenvámok és további ellenséges gazdasági intézkedések sűrűjében.

A korábbi kereskedelmi konfliktusokkal ellentétben ugyanis ezúttal az Európai Unió várhatóan nem fog engedni. A tőzsdeindexek ezért egy darabig nem törnek új csúcsokra, a piacok ehelyett a válaszintézkedésekre és a lehetséges eszkalációra készülnek.

– véli Altmann.

Ebben a környezetben a BUX 0,7 százalékkal, 121 483 pontra csökkent a tőzsdei becsengetést követően.