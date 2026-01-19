Deviza
tőzsdenyitás
OTP
blue chipek

Lefordult az OTP, esik a többi blue chip is

A nemzetközi piacokkal együtt lejtőre került a BUX is. Az új amerikai vámok hírére lefelé vette az irányt valamennyi hazai blue chip.
Murányi Ernő
2026.01.19, 09:13
Frissítve: 2026.01.19, 09:52

Lefordultak a meghatározó európai részvényindexek hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután szombaton Donald Trump amerikai elnök február 1-jétől 10 százalékos – majd június 1-jétől 25 százalékos – büntetővámot ígért be nyolc európai országnak, mivel ellenzik a Dániához tartozó Grönland amerikai annektálását. Idehaza is lefelé vették az irányt a tőzsdei becsengetés után a blue chipek.

20251105_bet_019_VZ blue chip
Lefelé vették az irányt a magyar blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A DAX 1,23 százalékkal, az Euro Stoxx 50 1,45 százalékkal, a CAC 40 pedig 2 százalékkal zuhant, míg a brit FTSE 100 mindössze 0,24 százalékkal gyengült.

A piaci szereplők eközben szintén hétfőre várják az euróövezet végleges decemberi inflációs adatainak a közzétételét is.

A bizonytalan helyzet ismét a nemesfémek felé terelte a befektetőket. Az arany unciája 1,7 százalékkal, 4671 dollár fölé, az ezüsté 5,3 százalékkal, 93 dollár fölé lőtt ki.

Az euró árfolyama 0,25 százalékkal, 1,1629 dollárra nőtt.

Frankfurtban a piaci megfigyelők szerint szinte tapintható a növekvő elbizonytalanodás. 

Még csak retorikáról van szó. Még két hetünk van a tárgyalásokra

– kommentálta a híreket Thomas Altmann, a QC Partners portfóliókezelője a német dpa-AFX hírügynökség szerint. 

Az elemzők azonban potenciálisan egy soha nem látott eszkalációtól tartanak a vámok, ellenvámok és további ellenséges gazdasági intézkedések sűrűjében. 

A korábbi kereskedelmi konfliktusokkal ellentétben ugyanis ezúttal az Európai Unió várhatóan nem fog engedni. A tőzsdeindexek ezért egy darabig nem törnek új csúcsokra, a piacok ehelyett a válaszintézkedésekre és a lehetséges eszkalációra készülnek.

 – véli Altmann.

Ebben a környezetben a BUX 0,7 százalékkal, 121 483 pontra csökkent a tőzsdei becsengetést követően.

Az OTP nyitóárfolyama 0,9 százalékkal, 38 150 pontra esett.

A Mol kurzusa fél százalékkal, 3514 forintra süllyedt.

A Richteré 0,6 százalékkal, 10 410 forintig csúszott vissza.

A Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal pénteki záróára alatt, azaz 1906 forinton kezdte a hetet. 

A forint – a régiós devizákkal egyetemben – az euróval szemben gyengült, míg a dollárral szemben marginálisan izmosodott. Reggel 9 előtt néhány perccel az euró 385,7 forint, a zöldhasú pedig 331,7 forint körül járt a bankközi devizapiacon.

Szembeötlő a nemesfémekhez hasonlóan menedékszerepet betöltő svájci frank erősödése, a helvét deviza kurzusa közel fél százalékot vert a dollárra a reggeli órákban. 

Az amerikai tőzsdék a Martin Luther King-nap miatt zárva lesznek hétfőn. 

 

