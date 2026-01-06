A BMW még egész jól tartja magát Amerikában, a VW és az Audi helyzete aggasztóbb
Tovább tart a német autómárkák amerikai vesszőfutása, a negyedik negyedévben zsugorodott a Volkswagen, az Audi és a BMW értékesítése is az Egyesült Államokban.
A BMW is megbicsaklott az év végén
Még a BMW úszta meg a legkisebb visszaeséssel, hiszen a tavalyi év utolsó három hónapos periódusában mindössze 3,4 százalékkal kevesebb, azaz 113 512 darab gépkocsit adott el a bajor autógyártó, mint egy évvel korábban.
Ráadásul – amint a menedzsment hétfő este az amerikai Woodcliff Lake-ben közölte – az év egészében 388 897 autót adtak el, ami 4,7 százalékkal több, mint 2024-ben. Bár az éves növekedés már zsinórban harmadik éve tart, rendre új rekordot hozva, az utolsó negyedéves megbicsaklás mégis riasztóan hat.
A BMW kivételezett helyzetét korábbi előrelátó tengerentúli befektetésének köszönheti, amely részleges védettséget nyújt neki a tavaly bevezetett amerikai vámokkal szemben, mivel az Egyesült Államokban értékesített autók nagy részét helyben gyártja. A dél-karolinai Spartanburgban található üzem amúgy termelési hálózata legnagyobb telephelye.
Kedd délelőtt a BMW részvényei 0,75 százalékkal, 94,32 euróra erősödtek.
Nagyobbak a gondok a Volkswagen és az Audi háza táján
A Volkswagen eladásai éves szinten is 13 százalékkal, 329 813 darabra estek vissza – jelentette be a vállalat hétfőn, hozzátéve, hogy a negyedik negyedévben a visszaesés még meredekebb volt, 19,8 százalékos, mivel 82 798 járművet értékesítettek.
Az Audi értékesítései az Egyesült Államokban pedig a negyedik negyedévben éves bázison 36 százalékkal, 36 233 autóra csökkentek, a teljes 2025-ös évben pedig 164 942 autót adtak el, ami 16 százalékkal kevesebb, mint az előző évben.
A Volkswagen részvényei kedden délelőtt 0,3 százalékkal, 103,65 euróra drágultak.
Aggodalmak Európában is
Közben egyre nő a nyugtalanság a Volkswagen csoport német munkavállalói körében is. Egy év végén ismertetett felmérésből kiderül, hogy a munkavállalóknak ma már csak 16 százaléka gondolja úgy, hogy a jövedelmezőség és a munkahelyek biztonsága egyformán fontos cél az igazgatótanács szemében. Ez az arány 2021-ben még közel 40 százalék volt.
A VW felügyelőbizottsága megérti és nagyon komolyan veszi az alkalmazottak aggodalmait
– mondta a DPA német hírügynökségnek Olaf Lies, Alsó-Szászország miniszterelnöke, aki egyszersmind a felügyelőbizottság tagja is, mivel a Volkswagenben 20 százalékos részesedése és néhány fontos kérdésben vétójoga is van van ennek a német tartománynak.
Lies óvatosan nyilatkozott a munkavállalókat legjobban aggasztó osnabrücki VW-gyár helyzetéről, amely a lejáró szerződések miatt bizonytalan jövővel néz szembe.
A Volkswagen felelőssége megoldást találni a gyár jövőjére
– mondta.
A gyárban egyébként körülbelül 2300 ember dolgozik. Az ott gyártott Porsche modellek gyártása a tervek szerint 2026-ban fejeződik be, majd 2027 közepén a VW T-Roc Cabriolet gyártása következik.
Az azt követő időszakra azonban további megrendelést még nem biztosítottak.