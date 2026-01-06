A BMW még egész jól tartja magát Amerikában, a VW és az Audi helyzete aggasztóbb

Tovább tart a német autómárkák amerikai vesszőfutása, a negyedik negyedévben zsugorodott a Volkswagen, az Audi és a BMW értékesítése is az Egyesült Államokban.

A BMW Neue Classe X / Fotó: Anadolu via AFP

A BMW is megbicsaklott az év végén

Még a BMW úszta meg a legkisebb visszaeséssel, hiszen a tavalyi év utolsó három hónapos periódusában mindössze 3,4 százalékkal kevesebb, azaz 113 512 darab gépkocsit adott el a bajor autógyártó, mint egy évvel korábban.

Ráadásul – amint a menedzsment hétfő este az amerikai Woodcliff Lake-ben közölte – az év egészében 388 897 autót adtak el, ami 4,7 százalékkal több, mint 2024-ben. Bár az éves növekedés már zsinórban harmadik éve tart, rendre új rekordot hozva, az utolsó negyedéves megbicsaklás mégis riasztóan hat.

A BMW kivételezett helyzetét korábbi előrelátó tengerentúli befektetésének köszönheti, amely részleges védettséget nyújt neki a tavaly bevezetett amerikai vámokkal szemben, mivel az Egyesült Államokban értékesített autók nagy részét helyben gyártja. A dél-karolinai Spartanburgban található üzem amúgy termelési hálózata legnagyobb telephelye.

Kedd délelőtt a BMW részvényei 0,75 százalékkal, 94,32 euróra erősödtek.

Nagyobbak a gondok a Volkswagen és az Audi háza táján

A Volkswagen eladásai éves szinten is 13 százalékkal, 329 813 darabra estek vissza – jelentette be a vállalat hétfőn, hozzátéve, hogy a negyedik negyedévben a visszaesés még meredekebb volt, 19,8 százalékos, mivel 82 798 járművet értékesítettek.

Az Audi értékesítései az Egyesült Államokban pedig a negyedik negyedévben éves bázison 36 százalékkal, 36 233 autóra csökkentek, a teljes 2025-ös évben pedig 164 942 autót adtak el, ami 16 százalékkal kevesebb, mint az előző évben.

A Volkswagen részvényei kedden délelőtt 0,3 százalékkal, 103,65 euróra drágultak.

Aggodalmak Európában is

Közben egyre nő a nyugtalanság a Volkswagen csoport német munkavállalói körében is. Egy év végén ismertetett felmérésből kiderül, hogy a munkavállalóknak ma már csak 16 százaléka gondolja úgy, hogy a jövedelmezőség és a munkahelyek biztonsága egyformán fontos cél az igazgatótanács szemében. Ez az arány 2021-ben még közel 40 százalék volt.

A VW felügyelőbizottsága megérti és nagyon komolyan veszi az alkalmazottak aggodalmait

– mondta a DPA német hírügynökségnek Olaf Lies, Alsó-Szászország miniszterelnöke, aki egyszersmind a felügyelőbizottság tagja is, mivel a Volkswagenben 20 százalékos részesedése és néhány fontos kérdésben vétójoga is van van ennek a német tartománynak.