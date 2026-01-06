Deviza
EUR/HUF385,06 +0,23% USD/HUF328,95 +0,33% GBP/HUF444,44 +0,18% CHF/HUF414,59 +0,17% PLN/HUF91,45 +0,28% RON/HUF75,67 +0,24% CZK/HUF15,92 +0,23% EUR/HUF385,06 +0,23% USD/HUF328,95 +0,33% GBP/HUF444,44 +0,18% CHF/HUF414,59 +0,17% PLN/HUF91,45 +0,28% RON/HUF75,67 +0,24% CZK/HUF15,92 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 264,48 +1,84% MTELEKOM1 808 -0,11% MOL3 104 +3,67% OTP36 600 +1,37% RICHTER10 120 +2,17% OPUS554 +0,72% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 167,99 +0,65% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 544,87 +0,53% BUX115 264,48 +1,84% MTELEKOM1 808 -0,11% MOL3 104 +3,67% OTP36 600 +1,37% RICHTER10 120 +2,17% OPUS554 +0,72% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 167,99 +0,65% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 544,87 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német autógyártók
VW-Konszern
Audi
BMW

A BMW még egész jól tartja magát Amerikában, a VW és az Audi helyzete aggasztóbb

Lehangoló számokat közöltek a német autógyártók az amerikai eladásaikról. Visszaesett a BMW, az Audi és a VW negyedik negyedéves értékesítése is, ám a BMW éves szinten új rekordot ért el.
Murányi Ernő
2026.01.06, 13:33

Tovább tart a német autómárkák amerikai vesszőfutása, a negyedik negyedévben zsugorodott a Volkswagen, az Audi és a BMW értékesítése is az Egyesült Államokban.

2025 Guangzhou International Automobile Exhibition BMW
A BMW Neue Classe X / Fotó: Anadolu via AFP

A BMW is megbicsaklott az év végén

Még a BMW úszta meg a legkisebb visszaeséssel, hiszen a tavalyi év utolsó három hónapos periódusában mindössze 3,4 százalékkal kevesebb, azaz 113 512 darab gépkocsit adott el a bajor autógyártó, mint egy évvel korábban. 

Ráadásul – amint a menedzsment hétfő este az amerikai Woodcliff Lake-ben közölte – az év egészében 388 897 autót adtak el, ami 4,7 százalékkal több, mint 2024-ben. Bár az éves növekedés már zsinórban harmadik éve tart, rendre új rekordot hozva, az utolsó negyedéves megbicsaklás mégis riasztóan hat.

A BMW kivételezett helyzetét korábbi előrelátó tengerentúli befektetésének köszönheti, amely részleges védettséget nyújt neki a tavaly bevezetett amerikai vámokkal szemben, mivel az Egyesült Államokban értékesített autók nagy részét helyben gyártja. A dél-karolinai Spartanburgban található üzem amúgy termelési hálózata legnagyobb telephelye.

Kedd délelőtt a BMW részvényei 0,75 százalékkal, 94,32 euróra erősödtek.

Nagyobbak a gondok a Volkswagen és az Audi háza táján

A Volkswagen eladásai éves szinten is 13 százalékkal, 329 813 darabra estek vissza – jelentette be a vállalat hétfőn, hozzátéve, hogy a negyedik negyedévben a visszaesés még meredekebb volt, 19,8 százalékos, mivel 82 798 járművet értékesítettek.

Az Audi értékesítései az Egyesült Államokban pedig a negyedik negyedévben éves bázison 36 százalékkal, 36 233 autóra csökkentek, a teljes 2025-ös évben pedig 164 942 autót adtak el, ami 16 százalékkal kevesebb, mint az előző évben.

A Volkswagen részvényei kedden délelőtt 0,3 százalékkal, 103,65 euróra drágultak.

Aggodalmak Európában is

Közben egyre nő a nyugtalanság a Volkswagen csoport német munkavállalói körében is. Egy év végén ismertetett felmérésből kiderül, hogy a munkavállalóknak ma már csak 16 százaléka gondolja úgy, hogy a jövedelmezőség és a munkahelyek biztonsága egyformán fontos cél az igazgatótanács szemében. Ez az arány 2021-ben még közel 40 százalék volt.

A VW felügyelőbizottsága megérti és nagyon komolyan veszi az alkalmazottak aggodalmait

– mondta a DPA német hírügynökségnek Olaf Lies, Alsó-Szászország miniszterelnöke, aki egyszersmind a felügyelőbizottság tagja is, mivel a Volkswagenben 20 százalékos részesedése és néhány fontos kérdésben vétójoga is van van ennek a német tartománynak. 

Lies óvatosan nyilatkozott a munkavállalókat legjobban aggasztó osnabrücki VW-gyár helyzetéről, amely a lejáró szerződések miatt bizonytalan jövővel néz szembe. 

A Volkswagen felelőssége megoldást találni a gyár jövőjére

– mondta.

A gyárban egyébként körülbelül 2300 ember dolgozik. Az ott gyártott Porsche modellek gyártása a tervek szerint 2026-ban fejeződik be, majd 2027 közepén a VW T-Roc Cabriolet gyártása következik. 

Az azt követő időszakra azonban további megrendelést még nem biztosítottak.

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu