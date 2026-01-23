Óriási fordulat: az amerikai nagybank vételre ajánlja a BMW és a Mercedes részvényeit

A BMW, a Mercedes és a Volkswagen tavaly összesen kevesebb mint 3,9 millió autót adott el Kínában, ez az elmúlt 13 év leggyengébb eredménye. A VW ráadásul a harmadik helyre csúszott vissza, a BYD és a Geely mögé a világ legnagyobb autópiacán.

A BMW Neue Klasse nagy sikernek ígérkezik Európában / Fotó: Anadolu via AFP

Vételen a BMW és a Mercedes a Goldmannál

Ennek ellenére a nagy amerikai befektetési bankok sorra minősítik fel a német autóipari részvényeket. A Goldman Sachs például a BMW-t és a Mercedest vételre ajánlja, pedig nemrég még óva intett a német autóipari részvények vásárlásától. Vajon 2026-ban fordulatot látunk a német autóiparban?

Azt gondolhatnánk, hogy a Goldman elemzői a német márkák kínai feltámadására teszik a tétet, ám ez egyáltalán nem így van. Akárcsak a Morgan Stanley, a UBS, a Barclays vagy a Bernstein Research, ők is úgy vélik, a német gyártók számára lefőtt a kávé Kínában – írja a Focus Online.

A Goldman Sachs azonban kiszámolta, hogy mi történik akkor, ha a kínai üzlet teljesen összeomlik, azaz nincs több profit Kínából. A meglepő eredmény pedig az, hogy a piac már annyira leértékelte a BMW és a Mercedes részvényeit, hogy még ebben az esetben is alulértékeltek lennének.

Sőt, vannak, akik még tovább mennek. Azt állítják, hogy a két prémiumgyártó kínai jelenléte még csökkenti is részvényeik értékét, lévén veszteséges vállalkozásokat tartanak fent, amelyek részben felemésztik az Európában és az Egyesült Államokban megtermelt profitjukat.

Ez a gondolatmenet azonban a Volkswagenre nem érvényes, a wolfsburgiaknak valóban szükségük lenne Kínára.

A kérdés tehát nem az, hogy vajon Kína visszatér-e, hanem az, hogy a BMW és a Mercedes nyereséges lehet-e Kína nélkül.

Összeomlás Kínában

Kína volt a német autóipar nyerőautomatája, 2016 és 2017 volt a két csúcsév. Az aranyidők azonban már véget értek. Az okokat ismerjük:

a BYD térnyerése,

az elektromos autók árháborúja,

valamint a kínai vásárlók „prémium”-fogalmának alapvető változása.

Ma már például a VW modelljeit alapvetően elavultnak, technológiailag elmaradottnak, nyugdíjasoknak valónak tekintik. Márpedig az új autók átlagos vásárlói Kínában a harmincas éveik közepén járnak.