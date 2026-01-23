Óriási fordulat: az amerikai nagybank vételre ajánlja a BMW és a Mercedes részvényeit
A BMW, a Mercedes és a Volkswagen tavaly összesen kevesebb mint 3,9 millió autót adott el Kínában, ez az elmúlt 13 év leggyengébb eredménye. A VW ráadásul a harmadik helyre csúszott vissza, a BYD és a Geely mögé a világ legnagyobb autópiacán.
Vételen a BMW és a Mercedes a Goldmannál
Ennek ellenére a nagy amerikai befektetési bankok sorra minősítik fel a német autóipari részvényeket. A Goldman Sachs például a BMW-t és a Mercedest vételre ajánlja, pedig nemrég még óva intett a német autóipari részvények vásárlásától. Vajon 2026-ban fordulatot látunk a német autóiparban?
Azt gondolhatnánk, hogy a Goldman elemzői a német márkák kínai feltámadására teszik a tétet, ám ez egyáltalán nem így van. Akárcsak a Morgan Stanley, a UBS, a Barclays vagy a Bernstein Research, ők is úgy vélik, a német gyártók számára lefőtt a kávé Kínában – írja a Focus Online.
A Goldman Sachs azonban kiszámolta, hogy mi történik akkor, ha a kínai üzlet teljesen összeomlik, azaz nincs több profit Kínából. A meglepő eredmény pedig az, hogy a piac már annyira leértékelte a BMW és a Mercedes részvényeit, hogy még ebben az esetben is alulértékeltek lennének.
Sőt, vannak, akik még tovább mennek. Azt állítják, hogy a két prémiumgyártó kínai jelenléte még csökkenti is részvényeik értékét, lévén veszteséges vállalkozásokat tartanak fent, amelyek részben felemésztik az Európában és az Egyesült Államokban megtermelt profitjukat.
Ez a gondolatmenet azonban a Volkswagenre nem érvényes, a wolfsburgiaknak valóban szükségük lenne Kínára.
A kérdés tehát nem az, hogy vajon Kína visszatér-e, hanem az, hogy a BMW és a Mercedes nyereséges lehet-e Kína nélkül.
Összeomlás Kínában
Kína volt a német autóipar nyerőautomatája, 2016 és 2017 volt a két csúcsév. Az aranyidők azonban már véget értek. Az okokat ismerjük:
- a BYD térnyerése,
- az elektromos autók árháborúja,
- valamint a kínai vásárlók „prémium”-fogalmának alapvető változása.
Ma már például a VW modelljeit alapvetően elavultnak, technológiailag elmaradottnak, nyugdíjasoknak valónak tekintik. Márpedig az új autók átlagos vásárlói Kínában a harmincas éveik közepén járnak.
Mire számít az amerikai bank?
Az optimista elemzők három tényezőt emelnek ki 2026-ra:
- Az európai piac stabilizálódik; alig növekszik, de nem is zsugorodik.
- Az amerikai piac részben kompenzálja a kínai veszteséget. Ha a tengerentúlon növekedni tud a triumvirátus, talán Kína nélkül is boldogulnak.
- Végül a költségcsökkentő programok hatásában is bíznak.
A Mercedes több mint ötmilliárd eurós megtakarítási programot indított. A VW 35 ezer munkahelyet szüntet meg. A BMW is hatékonyabbá akar válni.
Összességében, ha a költségeket sikerül gyorsabban lefaragni, mint ahogy a bevételek zsugorodnak, a haszonkulcsok emelkednek még forgalombővülés nélkül is.
Ezért két év után először ismét megemelték a német autógyártók profit-előrejelzéseit.
Jönnek az új modellek
A költségcsökkentésen kívül azonban valami más is történik 2026-ban: a BMW, a Mercedes és a VW az elmúlt évek legfontosabb új modelljeit dobja piacra. Ezekre a modellekre építették sikerüket.
- A BMW-nél ez az iX3, a Neue Klasse első modellje, amelyet máskülönben Debrecenben gyártanak, méghozzá Európában óriási sikerrel.
- A Mercedesnél az elektromos CLA és a GLC.
- A VW-nél pedig egy komplett új portfólió, amelyet kínai partnereivel fejlesztett.
A BMW és a Mercedes szerint a megújulás hatása 2026 második felében lesz érzékelhető. A VW esetében ez év végére tolódik. A Mercedes és a BMW előrejelzése szerint Kínában mindketten kevesebb mint 500 ezer járművet adhatnak el idén.
Ez körülbelül 20 százalékos csökkenés lenne 2025-höz képest.
Eközben – némi kontrasztként – néhány kínai gyártó a következőképpen tervez 2026-ra:
- a Huawei autóipari szövetsége, a HIMA 1,3 millió darabot céloz meg (plusz 120 százalék),
- a Nio: 460 ezer darab (plusz 40-50 százalék),
- a Xiaomi: 550 ezer darab (plusz 34 százalék).
Úgy tűnik tehát, hogy a két német prémiumgyártó sem vár fordulatot az új modelljeitől Kínában, pusztán annyit, hogy állítsák meg vagy legalább lassítsák a hanyatlást.
A tőzsde és a német autógyártók tehát ellentétes eredményre jutottak. Míg a börzén a kínai üzletet már nem lehetőségnek, hanem ballasztnak tekintik, a BMW, a Mercedes és a VW nem akarja elhagyni Kínát, sőt továbbra is befektetnek a piacba. Kérdés, kinek lesz igaza.
A Londoni Értéktőzsde elemzői konszenzusa egyébként a BMW papírjait tartásra ajánlja 92 euró mediáncélárral, ami a pénteki 87,2 eurós árfolyamhoz mérten 5,5 százalékos felértékelődési potenciált rejt.
A Mercedes-Benz részvényeit szintén tartanák, a mediáncélár itt 63 euró, ergo az 58,4 eurós kurzushoz képest a prémium csaknem 8 százalék.