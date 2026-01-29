Deviza
EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,57 +0,35% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,52 +0,1% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,13% EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,57 +0,35% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,52 +0,1% RON/HUF74,72 +0,16% CZK/HUF15,67 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47% BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sofix
részvény
bolgár euró
tőzsde

Jött a bolgár euró, és azonnal felrobbant a tőzsde – egy hónap alatt duplázni lehetett Szófiában

Kövér hozamokat hozott a bolgár euró év eleji bevezetése a szófiai tőzsdén. A SOFIX részvényindex egy hónap alatt 20 százalékot ralizott, a legjobb helyi papírral duplázni lehetett januárban.
K. T.
2026.01.29, 18:24

Bulgária eurózónához való csatlakozásának gazdasági hatásait még korai lenne megítélni, a szófiai tőzsdén azonban már most vaskos hozamokban mérhető a közös európai fizetőeszköz év eleji bevezetése. A bolgár euró fellendítette a helyi tőkepiacot, amely a régiót is lekörözi eddig 2026-ban.

bolgár euró, tőzsde, Szófia, részvények, SOFIX
Jót tett a helyi tőzsdének a bolgár euró bevezetése / Fotó: Reuters

A délkelet-európai ország tőkepiacának egyértelműen jót tett a nagyobb befektetői figyelem és érdeklődés, amiben oroszlánrésze volt az euróra történő átállásnak is.

A Bolgár Értéktőzsde blue chip indexe, a SOFIX 20,6 százalékot ralizott 2026 első négy hetében, ezzel a tavalyi egész éves növekedés kétharmadát egy hónap alatt szállította a részvénypiac.

Kelet-Európa élmezőnyébe repítette a bolgár euró a szófiai tőzsdét

Az Európai Unió keleti régiójába tartozó országok tőzsdéivel összehasonlítva is kiemelkedő a bolgárok év eleji teljesítménye: 

  • a magyar BUX index 15,4 százalékot, 
  • a román BET index 15 százalékot, 
  • a görög ATHEX 12 százalékot erősödött, 
  • a szlovén SBITOP 10 százalékkal, 
  • a lengyel WIG 20 nyolc százalékkal, 
  • a cseh PX 4 százalékkal, 
  • a horvát CROBEX 3 százalékkal került feljebb.

A szófiai részvénykosár 15 tagja közül mindössze négy nem tudott erősödni 2026-ban, de még a sereghajtó Elana Agrocredit is csupán 3 százalékos mínusznál jár.

A nyertesek sokkal hosszabb listáján ezzel szemben szép számban akadnak a befektetőket két számjegyű árfolyamnyereséghez segítő részvények, a bolgár börze éllovasával pedig szűk egy hónap alatt majdnem megduplázhatták pénzüket tőzsdézők.

Ezek a bolgár részvények teljesítenek a legjobban

A helyi parketten záporoznak a 20 százalék feletti hozamok, a szoftvergyártó Wiser Technology és két holding, a Doverie United Holding, valamint a Shelly Group is bő ötödével értékelődött fel az első idei hónapban.

Több mint negyedével drágultak az ötödik legnagyobb bolgár pénzintézet, a First Investment Bank papírjai, a generikus gyógyszereket gyártó Sopharma és az IT-szektort képviselő Sirma Group pedig harmadával ér ma többet, mint tavaly év végén.

 

A szófiai tőzsdét üzemeltető Bolgár Értéktőzsde – a többi között a Budapesti Értéktőzsdéhez hasonlóan – nyilvános társaságként működik, saját részvényei pedig szintén kitettek magukért, egy hónap alatt majdnem másfélszeresére drágultak. A börzeoperátor így közvetlenül is profitálni tudott az euró bevezetéséből.

A második legjobban rajtoló bolgár részvény a Chimimport. A holding formában működő, számos iparágban befektetésekkel rendelkező társaság kurzusa már 60 százalékos pluszhoz közelít, a helyi éllovas Central Cooperative Bank papírjai pedig az előbbit is messze túlszárnyalva 94 százalékkal lőttek ki.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu