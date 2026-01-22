Egészen félelmetes, amit a BUX művelt
Való igaz, hogy Donald Trump amerikai elnök pálfordulása az új büntetővámok ügyében, illetve a vártnál kedvezőbb amerikai GDP-adatok jobb kedvre hangolták a befektetőket csütörtökön és tempósan emelkedtek a legfontosabb amerikai és európai részvényindexek is, ám amit a BUX művelt, az valami egészen példátlan. A nap krónikájához tartozik a Béketanács megalakulása is Davosban, amellyel Magyarország az Egyesült Államok legközelebbi szövetségesei közé lépett.
A régióban sem igen látni hasonló teljesítményt, mint a magyar tőzsdeindexé. A BUX úgy száguldott, mintha puskából lőtték volna ki, méghozzá hatalmas forgalomban, és a raliban mind a négy blue chip részt vett, persze nem egyforma mértékben.
Az első számú hazai tőzsdemutató 3,2 százalékkal, 125 197 pontra ugrott, ami – mondani sem kell – szédületes új történelmi csúcs. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 28,2 milliárd forintot.
A legbrutálisabban a Mol részvényei lőttek ki, nem kevesebb mint 5,9 százalékkal, egészen 3810 forintig, az olajpapír eddigi 3877 forintos rekordját is megközelítve. A szerb akvizíció még mindig szállítja a muníciót a papírnak.
Az OTP is elemében volt, 2,5 százalékkal, 38 940 forintra drágult a bankrészvény, ami megint csak soha nem látott csúcs.
A Richter is hatalmasat ment, a kurzusa 3,8 százalékkal, 10 540 forintra emelkedett.
A Magyar Telekom részvényei pedig 2,5 százalékkal, egészen 1948 forintig száguldottak.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint sem vette tréfára, az euró árfolyama a tőzsdei kicsengetésre 382 alá, pontosabban 381,9 forintra esett, míg a dolláré 325,22 forintra.