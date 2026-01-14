Megint rekordot döntött az OTP és a BUX, a Mol kiemelkedően teljesített ma, miközben a forint délután tovább gyengült

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX ma ismét történelmi csúcsra emelkedett 1,5 százalékkal, folytatva a hazai részvénypiac erős formáját az év elején, 120 651 pontra érkezve a nap végére, 25 264 millió forintos forgalommal.. Az OTP Bank részvényei szintén rekordot döntöttek ma is 0,61 százalékos előre törekvéssel, miközben a Mol is jelentős erősödést mutatott kiemelkedő több, mint öt milliárdos forgalom mellett. Ezzel párhuzamosan a forint a nemzetközi devizapiacon délután tovább gyengült, különösen az euróhoz viszonyítva.

Elszabadult a BUX, az OTP szárnyal, a többi blue chip és a dollár sem maradt csendben / Fotó: Shutterstock

Az újabb rekord elsősorban most is az OTP erőteljes teljesítményének volt köszönhető: a bankpapír 0,61 százalékos emelkedéssel a nap nyertesei közé tartozott, és 38 150 forintos záróárával szintén történelmi csúcsra kapaszkodott.