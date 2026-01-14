Deviza
EUR/HUF386,85 +0,15% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF415,28 +0,29% PLN/HUF91,78 +0,09% RON/HUF76,01 +0,18% CZK/HUF15,95 +0,05%
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
Megint rekordot döntött az OTP és a BUX, a Mol kiemelkedően teljesített ma, miközben a forint délután tovább gyengült

Megint olyat lépett a magyar tőzsde, amire régen volt példa: a befektetők kapkodták a részvényeket, és újabb határok dőltek meg a parketten. Közben a BUX újabb szintre kapaszkodott, ami nemcsak a részvénypiacot, hanem a befektetői hangulatot is érezhetően megmozgatta. Az OTP és a Mol körül felgyorsultak az események, a forgalom látványosan megugrott. A nap végére egyértelművé vált, hogy ez a kereskedés több volt egy átlagos tőzsdenapnál.
Ballagó Dániel
2026.01.14, 18:21
Frissítve: 2026.01.14, 18:21

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX ma ismét történelmi csúcsra emelkedett 1,5 százalékkal, folytatva a hazai részvénypiac erős formáját az év elején, 120 651 pontra érkezve a nap végére, 25 264 millió forintos forgalommal.. Az OTP Bank részvényei szintén rekordot döntöttek ma is 0,61 százalékos előre törekvéssel, miközben a Mol is jelentős erősödést mutatott kiemelkedő több, mint öt milliárdos forgalom mellett. Ezzel párhuzamosan a forint a nemzetközi devizapiacon délután tovább gyengült, különösen az euróhoz viszonyítva.

Businessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With, dollár, BUX
Elszabadult a BUX, az OTP szárnyal, a többi blue chip és a dollár sem maradt csendben / Fotó: Shutterstock

Az újabb rekord elsősorban most is az OTP erőteljes teljesítményének volt köszönhető: a bankpapír 0,61 százalékos emelkedéssel a nap nyertesei közé tartozott, és 38 150 forintos záróárával szintén történelmi csúcsra kapaszkodott.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 38 150 HUF 0 / +0,61 %
Forgalom: 13 324 031 560 HUF
A Mol is nagyon erős napot zárt: a társaság papírjai 4,62 százalékos pluszban, 3400 forinton fejezték be a kereskedést. A Mol erős teljesítményének háttérében a vállalat integrált működésének és stratégiai fejlesztéseinek erősödése is állhat: a Mol-csoport a közelmúltban egyre hangsúlyosabban építi be az integrált működést a hazai energia- és ipari rendszerbe, ami a piaci szereplők szerint hozzájárulhat a befektetői bizalom növekedéséhez. Ez a stratégiai pozicionálás, különösen a MEKH-hez való integrációval összefüggő lépések együttesen magyarázhatják, hogy a Mol részvényei ma nemcsak emelkedtek, hanem kiemelkedően magas forgalmat is lebonyolítottak.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 400 HUF 0 / +4,62 %
Forgalom: 6 306 495 892 HUF
A Magyar Telekom is magához tér a blue chipek közül, a távközlési részvény 3,57 százalékos növekedéssel 1916 forinton zárt.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 916 HUF 0 / +3,57 %
Forgalom: 1 803 360 666 HUF
A Richter szintén emelkedni tudott, bár minimális 0,1 százalékkal 10 300 forinig kapaszkodott.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 300 HUF 0 / +0,1 %
Forgalom: 2 274 923 950 HUF
A forint euróval szembeni árfolyama ma délután tovább romlott: délelőtti erősödést követően a magyar fizetőeszköz vesztett pozíciójából, és délután már 386,67 körül járt az euró jegyzése, miután korábban egészen 387,9-ig emelkedett is. Ugyanakkor a dollárral szemben is visszaesést láttunk a nap folyamán.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,8472 +0,15%
Ez a mozgás részben annak köszönhető, hogy a reggeli MNB-nyilatkozat lendületét nem tudta hosszú távon megtartani a forint, így a piac délután ismét az euró felé tolta a kurzust.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
332,1156 +0,1%
