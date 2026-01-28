Deviza
MOL
MTELEKOM
OTP
BUX
Richter

Pluszban zárt a BUX, a Richter vitte a prímet a parketten

A blue chipek többsége a nehézkes ébredés után erősödéssel zárta a napot, a befektetők óvatos optimizmussal fogadták a nemzetközi fejleményeket
Ballagó Dániel
2026.01.28, 17:22
Frissítve: 2026.01.28, 17:25

A blue chipek többsége a nehéz reggeli ébredés után erősödéssel zárta a napot, a befektetők óvatos optimizmussal fogadták a nemzetközi fejleményeket.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Pluszban zárt a BUX, az OTP vitte a prímet a parketten /Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A javuló hangulat a BUX index teljesítményében is megmutatkozott, amely 128 194,87 ponton, 0,55 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter volt a nap nyertese

A vezető részvények közül egyértelműen a Richter teljesített a legjobban: a gyógyszergyártó árfolyama 1,6 százalékkal erősödött, és 10 810 forinton zárta a napot. A papír iránt végig, de különösen a nap végén élénk volt a kereslet, ami érdemben hozzájárult a BUX emelkedéséhez.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP húzta felfelé az indexet

A bankpapír jó formában zárta a napot: az OTP árfolyama 1,13 százalékkal erősödött, és 40 350 forinton fejezte be a kereskedést. A befektetők továbbra is kedvezően értékelik a bankszektor kilátásait, ami érdemben hozzájárult a BUX emelkedéséhez.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is a nyertesek közé került: az árfolyam 1,01 százalékkal emelkedett, így a papír szép kerek számmal, 2000 forinton zárta a kereskedést.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol lehúzta a hangulatot

A pozitív összkép ellenére a Mol gyengén teljesített: az olajipari vállalat részvényei 1,53 százalékkal estek, és 3850 forinton zártak. Az árfolyamot elsősorban az olajpiaci bizonytalanság és a geopolitikai kockázatokkal kapcsolatos óvatosság nyomta lefelé.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az elemzői várakozások összességében kedvező képet festenek a hazai részvénypiacról. Több nagy elemzőház – köztük a Concorde, az Erste, az MBH és az OTP – is pozitívan látja egyes magyar részvények kilátásait, különösen az AutoWallist, ahol számottevő árfolyam-emelkedési potenciált jeleznek előre. A célárak alapján a befektetők továbbra is találnak vonzó lehetőségeket a budapesti parketten. Ez a hangulat a blue chipek iránti érdeklődést is támogatja.

A forint eközben mozgalmas napot zárt a devizapiacon. A hazai fizetőeszköz reggel még erősödni tudott, ám a nap folyamán látványosan gyengült a főbb devizákkal szemben. A gyors irányváltás ismét megmutatta, mennyire érzékenyen reagál a forint a nemzetközi piaci hangulatra. A befektetők továbbra is fokozott figyelemmel követik a külső hatásokat és a jegybanki kommunikációt.

Óvatos optimizmus a parketten

Összességében a budapesti parkett hangulata óvatosan optimista maradt: a befektetők elsősorban a blue chipekre koncentráltak, miközben a nemzetközi hírek továbbra is meghatározó szerepet játszanak a rövid távú árfolyammozgásokban.

