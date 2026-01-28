Pluszban zárt a BUX, a Richter vitte a prímet a parketten

A blue chipek többsége a nehéz reggeli ébredés után erősödéssel zárta a napot, a befektetők óvatos optimizmussal fogadták a nemzetközi fejleményeket.

Pluszban zárt a BUX, az OTP vitte a prímet a parketten /Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A javuló hangulat a BUX index teljesítményében is megmutatkozott, amely 128 194,87 ponton, 0,55 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.