Elolvadt a lendület a parketten: az OTP és a Richter húzta le a BUX-ot, a Mol viszont mentette a napot

A múlt heti csúcsok után kissé elfogyott a szufla a pesti parketten: a BUX Index 121 247,88 ponton zárt, ami 0,71 százalékos esést jelent. A befektetők aktivitása ugyanakkor nem tűnt el teljesen, a napi forgalom 34,7 milliárd forintot tett ki, ami továbbra is élénk kereskedésre utal.

OTP és Richter húzta le, a Mol mentette a BUX-ot / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A hangulat összességében óvatos volt, a piac inkább lefelé csorgott, miközben a befektetők egy része kivárt, mások szelektíven vásároltak – főként az energiaszektorban.

Bank és gyógyszer fékezett, az energia húzott

A blue chipek mozgása széthúzta a BUX-ot. A legnagyobb súlyú részvények közül az OTP 1,2 százalékkal gyengült, és 37 870 forinton zárta a napot, ami érezhetően rányomta a bélyegét az index teljesítményére.