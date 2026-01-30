Tovább szárnyal a pesti parkett, pluszban zárt a BUX
Erős napot zárhat a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index több mint 1 százalékos emelkedést mutatott fel a hét utolsó kereskedési napján. A vezető részvények kivétel nélkül pluszban zártak, a blue chipek teljesítménye egyértelműen felfelé húzta a piacot.
Továbbra is remekel a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index a pénteki kereskedés végén 1,39 százalékos emelkedést mutat, és 129 620 ponton köszönt el, ami újabb erős napot jelez a hazai részvénypiacon.
A vezető részvények kivétel nélkül emelkedtek, a blue chipek teljesítménye egyértelműen felfelé húzza az indexet. Az OTP árfolyama 0,72 százalékkal erősödött, így végül 40 540 forintal zárt.
A Mol papírjai is jól teljesítettek: az olajcég részvényei szintén 0,72 százalékos pluszban, 3930 forinton álltak meg.
Kiemelkedő napja van a Richternek is, amely 1,51 százalékon zárt, de napközben 2,36 százalék körüli emelkedést is produkált, és nap végén 10 770 forintig kapaszkodott fel.
A Magyar Telekom árfolyama ugyancsak emelkedett, a távközlési vállalat részvényei 1,42 százalékkal, 1998 forintra drágultak.
A kedvező részvénypiaci hangulat alapján a pesti parkett továbbra is erős formát mutat, a befektetői érdeklődés a vezető papírok iránt változatlanul élénk.
Az arany és az ezüst árfolyama a látványos ralit követően élesen korrigált, miután a dollár erősödése és a nyereségrealizálás visszafogta a menedékeszközök iránti keresletet. A fordulatot felgyorsította, hogy Donald Trump megerősítette: Kevin Warsht jelöli a Fed élére, ami gyors dollárerősödést váltott ki. Elemzők szerint a korábbi meredek emelkedés után technikailag is éretté vált a piac egy korrekcióra, miközben havi összevetésben a nemesfémek továbbra is jelentős pluszban állnak.