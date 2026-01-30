Deviza
Tovább szárnyal a pesti parkett, pluszban zárt a BUX

Nem lassít a pesti parkett: a BUX újabb lendületes emelkedéssel zárta a hetet. A vezető papírok mind erősödtek, ami tovább fokozta a pozitív piaci hangulatot a hazai részvénypiacon.
Ballagó Dániel
2026.01.30, 17:12
Frissítve: 2026.01.30, 17:59

Erős napot zárhat a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index több mint 1 százalékos emelkedést mutatott fel a hét utolsó kereskedési napján. A vezető részvények kivétel nélkül pluszban zártak, a blue chipek teljesítménye egyértelműen felfelé húzta a piacot.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Folytatódik a rali a parketten, egy százalék felett a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Továbbra is remekel a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index a pénteki kereskedés végén 1,39 százalékos emelkedést mutat, és 129 620 ponton köszönt el, ami újabb erős napot jelez a hazai részvénypiacon.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A vezető részvények kivétel nélkül emelkedtek, a blue chipek teljesítménye egyértelműen felfelé húzza az indexet. Az OTP árfolyama 0,72 százalékkal erősödött, így végül 40 540 forintal zárt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 540 HUF 0 / +0,72 %
Forgalom: 24 765 689 620 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai is jól teljesítettek: az olajcég részvényei szintén 0,72 százalékos pluszban, 3930 forinton álltak meg.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 930 HUF 0 / +0,72 %
Forgalom: 4 376 490 052 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kiemelkedő napja van a Richternek is, amely 1,51 százalékon zárt, de napközben 2,36 százalék körüli emelkedést is produkált, és nap végén 10 770 forintig kapaszkodott fel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 770 HUF 0 / +1,51 %
Forgalom: 4 293 531 670 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom árfolyama ugyancsak emelkedett, a távközlési vállalat részvényei 1,42 százalékkal, 1998 forintra drágultak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 998 HUF 0 / +1,42 %
Forgalom: 825 917 221 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kedvező részvénypiaci hangulat alapján a pesti parkett továbbra is erős formát mutat, a befektetői érdeklődés a vezető papírok iránt változatlanul élénk.

