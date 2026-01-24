Diszkontárat kínál a Calypso a magyar call center piac meghatározó szereplőjéért

Hétfőn nyílik a Calypso Holding kötelező nyilvános vételi ajánlatának ablaka az eSense részvényesei számára. Bár a Kalliwoda 950 forintos célárához képest talán jól hangzik az 1089,76 forintos ajánlati ár, ám a piaci értékelés már tavaly ősszel túllépett ezen az árszinten. A pénteki 1540 forintos záróár fényében pedig kifejezetten karcsú az ajánlati ár. Nemhogy prémiumot nem kínál a call center cégért, de kifejezetten súlyos, 30 százalékos diszkontot képvisel.

Mi folyik a hazai call center piacon? / Fotó: Yuri A. / Shutterstock

Hétfőn nyílik az ajánlati ablak

Pénteken piaczárás előtt tette közzé a társaság a BÉT honlapján az MNB határozatát a még tavaly december végén nyilvánosságra hozott kötelező nyilvános vételi ajánlatról. A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a felhívására január 20-án módosított ajánlatot:

a Calypso Holding részvényenként 1089,76 forintot ajánl,

ajánl, az ajánlat január 26-án 9 órakor nyílik,

február 25-én 12 órakor zárul.

A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosa. A közkézhányad 28,09 százalék.

Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját.

Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Míg az éves EBITDA tavalyelőtt 812 millió forint lett, szemben az előző évi 362 millióval.

A tavalyi első fél évben 46,62 forint volt az egy részvényre jutó eredmény,

szemben a bázis időszak 21,81 forintjával.