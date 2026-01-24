Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
nyilvános ajánlattétel
esense
kispapír
tőzsde

Diszkontárat kínál a Calypso a magyar call center piac meghatározó szereplőjéért

Nem tűnik előnyösnek a hétfőn megnyíló kötelező vételi ajánlat az eSense részvényeseinek, mert 30 százalékkal elmarad a pénteki piaci ártól. A magyar call center piac meghatározó szereplője tavaly nyár óta ralizik a pesti parketten.
Faragó József
2026.01.24, 09:23
Frissítve: 2026.01.24, 09:52

Hétfőn nyílik a Calypso Holding kötelező nyilvános vételi ajánlatának ablaka az eSense részvényesei számára. Bár a Kalliwoda 950 forintos célárához képest talán jól hangzik az 1089,76 forintos ajánlati ár, ám a piaci értékelés már tavaly ősszel túllépett ezen az árszinten. A pénteki 1540 forintos záróár fényében pedig kifejezetten karcsú az ajánlati ár. Nemhogy prémiumot nem kínál a call center cégért, de kifejezetten súlyos, 30 százalékos diszkontot képvisel. 

call center
Mi folyik a hazai call center piacon? / Fotó: Yuri A. / Shutterstock

Hétfőn nyílik az ajánlati ablak

Pénteken piaczárás előtt tette közzé a társaság a BÉT honlapján az MNB határozatát a még tavaly december végén nyilvánosságra hozott kötelező nyilvános vételi ajánlatról. A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a felhívására január 20-án módosított ajánlatot

  • a Calypso Holding részvényenként 1089,76 forintot ajánl,
  • az ajánlat január 26-án 9 órakor nyílik,
  • február 25-én 12 órakor zárul.

A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosa. A közkézhányad 28,09 százalék. 
Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját.

Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Míg az éves EBITDA tavalyelőtt 812 millió forint lett, szemben az előző évi 362 millióval.

A tavalyi első fél évben 46,62 forint volt az egy részvényre jutó eredmény, 

szemben a bázis időszak 21,81 forintjával. 

 ESENSE részvény
ESENSE részvény2026.01.23.
Utolsó ár: 1 540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Tavaly csinos osztalékot fizetett a call center cég

Tavalyelőtt novemberben lódult meg a korábbi években alvó papírként üzemelő eSense árfolyama. Akkor 500 forint közeléből 700 forintig ralizott a kurzus, fundamentális háttér nélkül. Bár a gyorsjelentések ígéretes operációt mutatnak. A részvény a 700 forintos szinteken sem tűnt drágának, hiszen a frankfurti Dr. Kalliwoda Research részletes elemzése a részvények értékének növekedését jósolta, 950 forintos célárral.  

Tavaly tavasszal indultak újabb emelkedő hullámok. Ahol már 

az osztalékrali is tapintható volt, 

hiszen május 7-én 800 forint feletti árszinten fizetett részvényenként 50 forintot a társaság. Ami bő 6 százalékos, vonzó osztalékhozamot jelentett.

A kifizetést követően éppen csak kiárazódott az osztalék, s újabb emelkedés indult 750 forintról, melynek nyomán

június végén már az ezerforintos lélektani szintet is átlépte a kurzus. 

De itt sem volt megállás. A kurzus több hullámban emelkedett, s év végére elérte az újabb lélektani határt 1500 forintnál. Majd idén januárban történelmi csúcsra futott 1830 forintnál, amiben szerepet játszott a december végén közzétett nyilvános vételi ajánlat.

Pénteken 1540 forinton zárt a részvény.

       

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu