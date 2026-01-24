Diszkontárat kínál a Calypso a magyar call center piac meghatározó szereplőjéért
Hétfőn nyílik a Calypso Holding kötelező nyilvános vételi ajánlatának ablaka az eSense részvényesei számára. Bár a Kalliwoda 950 forintos célárához képest talán jól hangzik az 1089,76 forintos ajánlati ár, ám a piaci értékelés már tavaly ősszel túllépett ezen az árszinten. A pénteki 1540 forintos záróár fényében pedig kifejezetten karcsú az ajánlati ár. Nemhogy prémiumot nem kínál a call center cégért, de kifejezetten súlyos, 30 százalékos diszkontot képvisel.
Hétfőn nyílik az ajánlati ablak
Pénteken piaczárás előtt tette közzé a társaság a BÉT honlapján az MNB határozatát a még tavaly december végén nyilvánosságra hozott kötelező nyilvános vételi ajánlatról. A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a felhívására január 20-án módosított ajánlatot:
- a Calypso Holding részvényenként 1089,76 forintot ajánl,
- az ajánlat január 26-án 9 órakor nyílik,
- február 25-én 12 órakor zárul.
A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosa. A közkézhányad 28,09 százalék.
Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját.
Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Míg az éves EBITDA tavalyelőtt 812 millió forint lett, szemben az előző évi 362 millióval.
A tavalyi első fél évben 46,62 forint volt az egy részvényre jutó eredmény,
szemben a bázis időszak 21,81 forintjával.
Tavaly csinos osztalékot fizetett a call center cég
Tavalyelőtt novemberben lódult meg a korábbi években alvó papírként üzemelő eSense árfolyama. Akkor 500 forint közeléből 700 forintig ralizott a kurzus, fundamentális háttér nélkül. Bár a gyorsjelentések ígéretes operációt mutatnak. A részvény a 700 forintos szinteken sem tűnt drágának, hiszen a frankfurti Dr. Kalliwoda Research részletes elemzése a részvények értékének növekedését jósolta, 950 forintos célárral.
Tavaly tavasszal indultak újabb emelkedő hullámok. Ahol már
az osztalékrali is tapintható volt,
hiszen május 7-én 800 forint feletti árszinten fizetett részvényenként 50 forintot a társaság. Ami bő 6 százalékos, vonzó osztalékhozamot jelentett.
A kifizetést követően éppen csak kiárazódott az osztalék, s újabb emelkedés indult 750 forintról, melynek nyomán
június végén már az ezerforintos lélektani szintet is átlépte a kurzus.
De itt sem volt megállás. A kurzus több hullámban emelkedett, s év végére elérte az újabb lélektani határt 1500 forintnál. Majd idén januárban történelmi csúcsra futott 1830 forintnál, amiben szerepet játszott a december végén közzétett nyilvános vételi ajánlat.
Pénteken 1540 forinton zárt a részvény.