Felejtse el a tech szektort és az AI-t, egy sörrészvény lehet az év befektetése

Meglepő „top picket”, azaz csúcsrészvényt választott magának 2026-ra a mesterséges intelligencia és az energetika fénykorában a Jefferies amerikai elemzőcég. Véletlenül sem egy csipgyártó vállalat vagy egy alternatív energiacég papírjait ajánlja az év befektetéseként, hanem egy dán társaságét. Még mielőtt bárki rávágná, hogy biztos a Novo Nordiskról van szó, gyorsan hozzátesszük, hogy a Carlsberg sörgyár a kiválasztott.

A Carlsberg az év top pickje a Jefferiesnél / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Mi szól a Carlsberg mellett?

A Carlsberg ugyanis képes stabil működési teljesítményt nyújtani a folyamatos költségnyomás és a változó fogyasztói kereslet kezelése közepette is, s ezért a dán sörfőzde 2026-ban versenytársaihoz mérten sokkal védhetőbb pozícióban lesz – indokolja választását a Jefferies.

Az elemzés kiemeli, hogy a Carlsberg nyereségpályája viszonylag stabil maradt, mivel olyan piacokon van kiemelten jelen, ahol kiszámíthatóbbak a fogyasztási minták és a szabályozási környezet. Ráadásul a cég európai és ázsiai piacoknak való kitettsége kifejezett diverzifikációs előny is, ezért a földrajzi jelenlét összetétele központi szerepet játszik a top pick státuszban.

A regionális egyensúly – véli az amerikai bróker – csökkenti a lefelé irányuló kockázatot a volatilisebb piacokra jobban támaszkodó versenytársakhoz képest.

A fegyelmezett gazdálkodás és a stabil cash flow-generálás pedig két olyan kulcsfontosságú tényező, amelyek révén a Carlsberg a ráfordításokra nehezedő inflációs nyomás ellenére is fenntartja jövedelmezőségét.

A Jefferies felhívta a figyelmet a vállalat tőkeallokációs keretrendszerére is, megjegyezve, hogy az utóbbi években a Carlsberg mérlege a részvényesek javadalmazása mellett is erős maradt, ami fontos bizalomnövelő tényező idén is,

ezért 1050 dán koronára növelte a részvények 12 havi előre tekintő célárát, miközben szerdán dél körül 830 koronán forogtak Koppenhágában a Carlsberg részvényei.

Összességében

az átlátható bevételtermelés,

a mérlegfegyelem,

valamint a diverzifikált és kedvező összetételű piaci jelenlét miatt

vált a Carlsberg a Jefferies első számú választásává.