Deviza
EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF329,27 +0,03% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,35 -0,05% RON/HUF75,64 +0,06% CZK/HUF15,86 -0,37% EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF329,27 +0,03% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,35 -0,05% RON/HUF75,64 +0,06% CZK/HUF15,86 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 940,07 -0,42% MTELEKOM1 836 +0,98% MOL3 136 -0,45% OTP36 770 -0,54% RICHTER10 220 -0,1% OPUS545 -1,28% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS149,5 -1,67% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 135,34 -0,67% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 546,65 -0,17% BUX115 940,07 -0,42% MTELEKOM1 836 +0,98% MOL3 136 -0,45% OTP36 770 -0,54% RICHTER10 220 -0,1% OPUS545 -1,28% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS149,5 -1,67% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 135,34 -0,67% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 546,65 -0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
befektetés
Carlsberg
sör

Felejtse el a tech szektort és az AI-t, egy sörrészvény lehet az év befektetése

Meglepő eredményre jutott a Jefferies. Vissza a jó öreg söriparhoz, ahonnan az amerikai elemző szerint egyértelműen kimagaslik a dán Carlsberg gazdálkodása, ezért ez a részvény lehet az év befektetése.
Murányi Ernő
2026.01.07., 13:17

Meglepő „top picket”, azaz csúcsrészvényt választott magának 2026-ra a mesterséges intelligencia és az energetika fénykorában a Jefferies amerikai elemzőcég. Véletlenül sem egy csipgyártó vállalat vagy egy alternatív energiacég papírjait ajánlja az év befektetéseként, hanem egy dán társaságét. Még mielőtt bárki rávágná, hogy biztos a Novo Nordiskról van szó, gyorsan hozzátesszük, hogy a Carlsberg sörgyár a kiválasztott.

DENMARK Carlsberg Beer
A Carlsberg az év top pickje a Jefferiesnél / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Mi szól a Carlsberg mellett?

A Carlsberg ugyanis képes stabil működési teljesítményt nyújtani a folyamatos költségnyomás és a változó fogyasztói kereslet kezelése közepette is, s ezért a dán sörfőzde 2026-ban versenytársaihoz mérten sokkal védhetőbb pozícióban lesz – indokolja választását a Jefferies.

Az elemzés kiemeli, hogy a Carlsberg nyereségpályája viszonylag stabil maradt, mivel olyan piacokon van kiemelten jelen, ahol kiszámíthatóbbak a fogyasztási minták és a szabályozási környezet. Ráadásul a cég európai és ázsiai piacoknak való kitettsége kifejezett diverzifikációs előny is, ezért a földrajzi jelenlét összetétele központi szerepet játszik a top pick státuszban. 

A regionális egyensúly – véli az amerikai bróker – csökkenti a lefelé irányuló kockázatot a volatilisebb piacokra jobban támaszkodó versenytársakhoz képest.

A fegyelmezett gazdálkodás és a stabil cash flow-generálás pedig két olyan kulcsfontosságú tényező, amelyek révén a Carlsberg a ráfordításokra nehezedő inflációs nyomás ellenére is fenntartja jövedelmezőségét.

A Jefferies felhívta a figyelmet a vállalat tőkeallokációs keretrendszerére is, megjegyezve, hogy az utóbbi években a Carlsberg mérlege a részvényesek javadalmazása mellett is erős maradt, ami fontos bizalomnövelő tényező idén is, 

ezért 1050 dán koronára növelte a részvények 12 havi előre tekintő célárát, miközben szerdán dél körül 830 koronán forogtak Koppenhágában a Carlsberg részvényei.

Összességében 

  • az átlátható bevételtermelés, 
  • a mérlegfegyelem, 
  • valamint a diverzifikált és kedvező összetételű piaci jelenlét miatt 

vált a Carlsberg a Jefferies első számú választásává.

Közel ötödével nőtt a dán sörgyártó forgalma

A dán sörfőzde legutóbbi, 2025 harmadik negyedéves gyorsjelentése szerint a konszern amúgy éves bázison 18 százalékkal növelte bevételeit mind a harmadik negyedévben, mind az év első kilenc hónapjában, bár ebben jelentős része volt a tavaly felvásárolt nagy-britanniai Britvic üdítőital-gyártónak is. Organikusan 3 százalékkal csökkent volna a forgalom.

A menedzsment ugyanakkor megerősítette 2025-ös üzemieredmény-várakozását, mely szerint 3-5 százalékos növekedéssel számolnak a 2024-es 11,4 milliárd dán koronához mérten, melyet tavaly előtt 6 százalékos bővüléssel ért el a Carlsberg.

Az LSEG, azaz a londoni tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is vételre ajánlja a papírt. A 24 elemző közül öten – köztük a Jefferies – erős vételre, 11-en vételre, 7-en tartásra tartják, és csak egy elemző adná el. A mediáncélár pedig kereken 1000 korona. 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
Donald Trump

Pszichológiai fegyvert vet be Grönland ügyében Dánia: friss jelentés figyelmeztet a gazdaság siralmas állapotára

Trump tavalyi hivatalba lépése óta többször is jelezte: szeretné, ha az ásványkincsekben, földgázban és kőolajban gazdag Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna.
7 perc
befektetés

Felejtse el a tech szektort és az AI-t, egy sörrészvény lehet az év befektetése

Meglepő eredményre jutott a Jefferies.
5 perc
karmelita kolostor

Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette – kérette a belügyminisztert, válaszokat vár

Orbán Viktor a Karmelita kolostornál készült fotóval a közösségi médiában figyelmeztetett.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu