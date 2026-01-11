Új év kezdődött, a gazdasági bizonytalanság viszont nem tűnt el. Miközben az infláció makacsul jelen van, a kamatkörnyezet feszes maradt, a munkaerőpiac pedig több jel szerint lassul, egyre többen érzik úgy: nehéz biztos kapaszkodókat találni. A J.P. Morgan 2026-os piaci előrejelzése szerint továbbra is „kiemelkedően magasak a lefelé mutató kockázatok”, amit gyenge üzleti hangulattal és mérséklődő foglalkoztatással indokolnak. De mit jelent mindez a hétköznapi pénzügyek szintjén?

Megkérdezték a ChatGPT-t, milyen pénzügyi készségek számítanak a leginkább gazdasági bizonytalanság idején – tanulságos válaszokat kaptak / Fotó: JRdes / shutterstock (Képünk illusztráció)

Amikor a gazdasági környezet kiszámíthatatlan, az előrejelzések gyorsan elavulnak. Ilyenkor a hangsúly inkább a felkészültségen van. Ezt a kérdést járta körül a Yahoo Finance egyik friss cikke is, amelyben a szerző a ChatGPT-t kérdezte meg arról, mely pénzügyi készségek a legfontosabbak gazdasági bizonytalanság idején, és hogyan lehet ezeket felnőttként, formális pénzügyi oktatás nélkül elsajátítani. Az eredmény meglepően gyakorlatias lett.

A mesterséges intelligencia már az elején világossá tette a szemléletet:



Bizonytalan gazdasági időkben nem a jövő megjóslása a cél, hanem az, hogy rugalmas, ellenálló és nyugodt maradj a pénzügyeidben.

A ChatGPT szerint is az alap: tudni, hová megy a pénz

Az egyik legfontosabb alapkompetencia a pénzáramlás ismerete. Ez nem bonyolult pénzügyi elemzést jelent, hanem azt, hogy az ember tisztában van a bevételeivel és kiadásaival, és meg tudja különböztetni az elengedhetetlen költségeket a rugalmas vagy akár felesleges tételektől. Bizonytalan időkben ez különösen fontos:

aki tudja, mire költ, gyorsabban és tudatosabban tud alkalmazkodni. A cél nem a tökéletes költségvetés, hanem az alapvető átláthatóság – hogy egy váratlan helyzetben ne találjon bennünket felkészületlenül.

Vésztartalék: nem hozam, hanem nyugalom

A bemutatott válaszokban hangsúlyos szerepet kapott a vésztartalék. A ChatGPT szerint a likvid, azonnal elérhető pénz sokkal többet ér bizonytalan időszakban, mint a magas hozam ígérete.

Már egy viszonylag kisebb összegű tartalék is képes csökkenteni a stresszt és megelőzni a pánikreakciókat.

A lényeg az, hogy legyen olyan pénz, amelyhez azonnal hozzá lehet nyúlni, és amely nem függ piaci mozgásoktól.