Óriásit dobott a 4iG partnere az amszterdami tőzsdén, megőrülnek a befektetők az új részvényekért

Sikeresen debütált pénteken az amszterdami tőzsdén a Czechoslovak Group (CSG) a befektetők elkapkodták a részvényeket, több mint 20 százalékkal az IPO-árfolyam fölé hajtva azok értékét.

A CSG sikere másokat is a tőzsdére csábíthat / Fotó: NurPhoto via AFP

A cseh lőszergyártó cég az európai hadiipari részvények szárnyalását kihasználva lépett a tőzsdére, ami az egyik legnagyobb listázásnak számít Európában az elmúlt években. A Financial Times beszámolója szerint a 25 eurós bemutatkozási árfolyam 31 milliárd euróra értékelte a vállalatot, ez ugrott meg 24 százalékkal a kereskedés kezdetén.

A CSG hatalmasat kaszál az orosz–ukrán háborún

A CSG élén álló, mindössze 33 éves Michal Strnad már a debütálás előtt is a leggazdagabb csehnek számított, előnye most még nagyobbra duzzadt. A CSG ralija nem meglepő, hiszen a cég forgalma és nyeresége gyorsan növekszik, miközben az európai hadiipar a befektetők egyik kedvence volt az elmúlt években. Az IPO során a cég részvényeinek 15,2 százalékát dobják piacra, amiből így 3,8 milliárd euró folyhat be.

Korábban egy interjúban Strnad arról beszélt, hogy a CSG az üzlet minden területén növekedni fog, és akvizíciókat keres majd a drónok piacán. Vezetése alatt a CSG jócskán megnövelte jövedelmezőségét, miközben Európa felpörgette katonai kiadásait, és fegyvereket szállított Ukrajnának. A cég a 4iG partnereként a Rábába is beszállt az utóbbi időben, és további akvizíciókra is sor kerülhet, hiszen Strnad európai piacvezetővé tenné vállalkozását.

Az IPO sikerében a cornerstone befektetők színre lépése nagy szerepet játszik,

az Artisan Partners,

a BlackRock,

az Al-Rayyan Holding

és más befektetők

részéről eddig 900 millió euró vételi és részvénytartási kötelezettségvállalás érkezett, e cégek garantálják, hogy egy meghatározott időszak lejártáig nem adják el a birtokukba kerülő pakettet, így garantálva a papír iránti bizalmat, s hogy az árfolyam a kibocsátást követően sem ugrándozik bakkecske módjára.

A CSG az első fecske lehet a hadiipari IPO-k sorában

A 4iG partnere az első idén, amely a tőzsdére lépéssel kihasználja az európai védelmi cégek szárnyalását, de sajtóhírek szerint hamarosan debütálhat a piacon a francia-német tankgyártó KNDS és a brit Doncaster Group is.