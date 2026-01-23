Deviza
EUR/HUF382,12 +0,04% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,33 +0,35% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,01 -0,02% CZK/HUF15,75 +0,08% EUR/HUF382,12 +0,04% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,33 +0,35% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,01 -0,02% CZK/HUF15,75 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 505,52 -0,55% MTELEKOM1 940 -0,41% MOL3 774 -0,95% OTP38 880 -0,15% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 940 -0,76% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 342,02 -0,39% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 630,61 -0,38% BUX124 505,52 -0,55% MTELEKOM1 940 -0,41% MOL3 774 -0,95% OTP38 880 -0,15% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 940 -0,76% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 342,02 -0,39% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 630,61 -0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Czechoslovak Group
IPO
tőzsde

Óriásit dobott a 4iG partnere az amszterdami tőzsdén, megőrülnek a befektetők az új részvényekért

Minden idők legnagyobb hadiipari tőzsdei bemutatkozását hajtotta végre a cseh fegyvergyártó. A CSG részvényei több mint 20 százalékot erősödtek a bemutatkozás után.
K. B. G.
2026.01.23, 11:47
Frissítve: 2026.01.23, 12:49

Sikeresen debütált pénteken az amszterdami tőzsdén a Czechoslovak Group (CSG) a befektetők elkapkodták a részvényeket, több mint 20 százalékkal az IPO-árfolyam fölé hajtva azok értékét.

Defence Industry Companies
A CSG sikere másokat is a tőzsdére csábíthat / Fotó: NurPhoto via AFP

A cseh lőszergyártó cég az európai hadiipari részvények szárnyalását kihasználva lépett a tőzsdére, ami az egyik legnagyobb listázásnak számít Európában az elmúlt években. A Financial Times beszámolója szerint a 25 eurós bemutatkozási árfolyam 31 milliárd euróra értékelte a vállalatot, ez ugrott meg 24 százalékkal a kereskedés kezdetén.

A CSG hatalmasat kaszál az orosz–ukrán háborún

A CSG élén álló, mindössze 33 éves Michal Strnad már a debütálás előtt is a leggazdagabb csehnek számított, előnye most még nagyobbra duzzadt. A CSG ralija nem meglepő, hiszen a cég forgalma és nyeresége gyorsan növekszik, miközben az európai hadiipar a befektetők egyik kedvence volt az elmúlt években. Az IPO során a cég részvényeinek 15,2 százalékát dobják piacra, amiből így 3,8 milliárd euró folyhat be.

Korábban egy interjúban Strnad arról beszélt, hogy a CSG az üzlet minden területén növekedni fog, és akvizíciókat keres majd a drónok piacán. Vezetése alatt a CSG jócskán megnövelte jövedelmezőségét, miközben Európa felpörgette katonai kiadásait, és fegyvereket szállított Ukrajnának. A cég a 4iG partnereként a Rábába is beszállt az utóbbi időben, és további akvizíciókra is sor kerülhet, hiszen Strnad európai piacvezetővé tenné vállalkozását.

Az IPO sikerében a cornerstone befektetők színre lépése nagy szerepet játszik,

  • az Artisan Partners, 
  • a BlackRock,
  • az Al-Rayyan Holding
  • és más befektetők
    részéről eddig 900 millió euró vételi és részvénytartási kötelezettségvállalás érkezett, e cégek garantálják, hogy egy meghatározott időszak lejártáig nem adják el a birtokukba kerülő pakettet, így garantálva a papír iránti bizalmat, s hogy az árfolyam a kibocsátást követően sem ugrándozik bakkecske módjára.

A CSG az első fecske lehet a hadiipari IPO-k sorában

A 4iG partnere az első idén, amely a tőzsdére lépéssel kihasználja az európai védelmi cégek szárnyalását, de sajtóhírek szerint hamarosan debütálhat a piacon a francia-német tankgyártó KNDS és a brit Doncaster Group is.

A vállalat az idei évre 7,4-7,6 milliárd eurós bevétellel és 24-25 százalékos üzemi haszonkulccsal számol, miközben megrendelésállománya 14 milliárd eurót tesz ki. A részvényárfolyam alakulása szempontjából fontos szerepet játszhat az ukrajnai háború és az európai fegyverkezés alakulása is, hiszen a cég növekedésében ezek a tényezők fontos szerepet játszottak az elmúlt években.

Ekkora IPO még nem volt a hadiiparban

A debütálás során a cég 30 millió újonnan kibocsátott és 122 millió már meglévő részvényt dobott a piacra, így Strnad, aki az IPO előtt a részvények 99,98 százalékát birtokolta, 3 milliárd eurót tehet zsebre. A CSG IPO-ja minden idők legnagyobbjának számít a hadiiparban, miközben Strnad a céget még nagyobbra növelné a következő években. A Czechoslovak Group 2027-től osztalékfizetésre is ígéretet tett, ennek mértékét a nettó profit 30-40 százalékára előirányozva.

Az ukrajnai fegyvernyugvással viszont kiesne a növekedés egyik kulcsfontosságú motorja, miközben a nagyobb európai riválisok – mint például a magyarországi gyártóbázissal és befektetésekkel is rendelkező német Rheinmetall – már gyakorlatilag letarolták az állami védelmi megrendelések piacát, amihez így nem lesz egyszerű hozzáférniük a cseheknek. Azért a cseh cég is szerzett pár komoly megrendelést az elmúlt hetekben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu