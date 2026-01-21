Deviza
édesipar
Keresletcsökkenés
Svájc
áremelés
kakaóbab

Rossz hír érkezett Svájcból: a idén sem lesz olcsóbb a csoki

A csokoládé alapanyagául szolgáló kakaó ára a történelmi rekordok után visszacsúszott ugyan, de nem annyira, hogy emiatt az édességgyártók lejjebb vigyék az alaposan feltupírozott áraikat. Az alapanyaggyártásban világelső svájci Barry Callebaut szerint a csokoládéfogyasztás további csökkenésére lehet számítani.
Kriván Bence
2026.01.21, 11:29

Nem úgy alakul a csokoládéfogyasztás, ahogyan azt a világelső alapanyaggyártónál elképzelték. Az élelmiszeripar egészét kakaótermékekkel és csokoládé alapanyagokkal ellátó svájci Barry Callebaut a szeptembertől novemberig tartó első üzleti negyedévében az egy évvel korábbihoz képest 9,9 százalékkal kevesebb terméket, 509,4 ezer tonnát tudott csak értékesíteni, miközben a vállalat által felkért elemzők 512 ezer tonnás volumenre számítottak. 

csokoládé Barry Callebaut
A Barry Callebaut csokoládé nagykereskedéseiből egyre kisebb csomagokkal távoznak a vevők / Fotó: Belga via AFP

Az ebből származó bevétele az áremeléseknek köszönhetően 8,9 százalékkal, 3,67 milliárd svájci frankra nőtt, a szerdán közzétett negyedéves beszámoló szerint, s egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy a piacon lényeget érintő pozitív változások történhetnek az idén. 

A csokoládé idén sem lesz olcsóbb, sőt...

Magyarán a tavaly elszállt fogyasztói árak visszarendeződésére nem lehet számítani, már csak azért sem, mert hiába mérséklődik a csokoládé legfontosabb hozzávalójának, a kakaónak a világpiaci terményára, az egyszer már meglépett áremelésüket az édességgyártók visszavonni nem fogják, inkább tartalékot képeznek és feltöltik a készleteiket a legközelebbi válságra készülve. 

A kakaóbab 2024-es árrobbanását a fő termőterületeken, azaz Elefántcsontparton és Ghánában időjárási tényezők, a növénybetegségek miatti terméscsökkenés váltotta ki, ennek hatására történelmi magasságokba emelkedett a kakaóbab világpiaci ára. Onnan a tavaly év elejétől kezdve csökkent az ár, 44 százalékkal olvadt 2024-hez képest, de még így is messze a hosszú távú átlag alatt maradt. 

A 2024-es kakaóválság hatásai az idei évben is tovagyűrűznek, a piac ugyanakkor a stabilitás jelei kezdenek mutatkozni. Áttörés akkor várható, ha a kakaótermés kiváló lesz és az erős kínálat kezdi lefelé nyomni az árakat. A többi között

  • a Hershey-t
  • a Mondelez Internationalt,
  • a Nestlét
  • és a Marsot

a megrendelői között tudó Barry Callebaut bevételeinek mintegy 40 százalékát adó Európában elég elkeserítő a helyzet, a piac igényei a tavaly 8,3 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A svájci óriáscég tavaly háromszor is redukálta a mennyiségi előrejelzését, novemberben pedig a kakaótermékek értékesítésének 4-6 százalékos csökkenését jósolták az akkor elindított 2025/26-os üzleti évre. 

Vezéráldozatot követelt a csokiválság

Ez a prognózisuk ma is érvényes, egyúttal megerősítették az üzleti évre szóló pénzügyi tervszámaikat, vagyis az üzemi eredményük 3-5 százalékos bővülésére számítanak az üzleti évben. Konkrét profitadatokat ezúttal nem közöltek, azt az április 16-án publikálandó féléves jelentés tartalmazza majd. A részvényárfolyam 3 százalékos emelkedéssel konstatálta a prognózis fenntartását.

A cég fő célja az idei üzleti évében a növekedési pályára való visszatérés megalapozása. Új feladathoz új arc is kell, ennek jegyében a kettéosztódó Unilevertől tavaly februárban távozott Hein Schumacher vezérigazgatót nevezték ki a Barry Callebaut élére a viharos két évet átkormányozó Peter Feld helyére. 

A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint kisebb átigazolási bombának tekinthető Schumacher aktiválása, ami különösen hasznos lehet a svájci vállalat számára, hiszen kívülről-belülről ismeri az üzletágat és ennek folytán remek partnerkapcsolatokkal rendelkezik.

Édes titok: ez csak a svájci csoki sztárjának sikerülhet – úgy hízott, hogy közben lefogyott

Közel 20 százalékos áremelés kellett ahhoz, hogy a svájci csokoládégyártás meghatározó vállalata kedvező képet fessen magáról a befektetők szemében. A Lindt & Sprüngli csokiforgalma eközben 6 százalékkal csökkenhetett, de ez nem zavarja túlságosan a svájci cég vezetését, amely szerényebb, de biztos növekedést vár minden fronton a 2026-os évtől.

 

