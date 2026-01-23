Deviza
diszkrimináció
Donald Trump
Capitolium ostroma
JPMorgan Chase
Jamie Dimon

Beváltotta fenyegetését az amerikai elnök: csillagászati összegre perli a nagy Wall Street-i bankházat

Donald Trump célkeresztjébe került a világválságok veterán bankárja: Jamie Dimon, s az általa 2006 óta vezetett JPMorgan Chase. Az elnök politikai diszkriminációval vádolja a bankházat, s úgy véli, a terroristák, bűnözők és diktátorok megfékezésére szolgáló debanking áldozata.
Faragó József
2026.01.23, 09:52
Frissítve: 2026.01.23, 09:59

Donald Trump beváltotta fenyegetését, s Floridában 5 milliárd dolláros keresetet nyújtott be a JPMorgan Chase és annak vezérigazgatója, Jamie Dimon ellen. Az elnök azzal vádolja a Wall Street-i bankházat, hogy politikai diszkriminációt alkalmaz ellene a debanking gyakorlatával. A JPMorgan szerint alaptalan Trump keresete.  

debanking
Az elnök a debanking áldozata? / Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters

Floridában perli a veterán Dimont az amerikai elnök

A veterán Dimon 2006 óta vezeti a bankot. Korábban lehetséges Fed-elnökként is szóba került, de ezt az értesülést a Trump-adminisztráció cáfolta.

Az elnök Floridában benyújtott keresetében azt állítja: 

a bank politikai okokból zárta le a számláit a 2021. január 6-i, Capitoliumban történt zavargás után.

Trump azt is állítja, hogy a JPMorgan feketelistára tette, s ennek nyomán az ország legnagyobb bankjai diszkriminálják őt, követőit és széles körben a konzervatívokat.

Ezért az elnök még tavaly augusztusban aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek alapján 

a bankok senkitől sem tagadhatják meg pénzügyi szolgáltatásaikat vallási vagy politikai meggyőződése miatt. 

És elrendelte a szabályozóknak, hogy indítsanak vizsgálatot a pénzintézetek ellen az úgynevezett debanking gyakorlata miatt: az eredetileg terroristák, diktátorok és kábítószer-kereskedők ellen alkalmaztott szankciókat az elnök szerint a patrióták ellen is bevetik a woke ideológiát képviselő bankok.

A JPMorgan azt nyilatkozta: 

A pernek nincs alapja, a bank nem diszkriminál politikai alapon.  

Trump fia kriptóba menekült a debanking elől 

Trump és családja korábban többször is kritizálta a pénzügyi intézményeket, amiért állítólag politikai nézeteik miatt megtagadták az együttműködést velük. Donald Trump Jr. tavaly azt nyilatkozta, hogy családja nehezen fér hozzá a nagybankok szolgáltatásaihoz – ez a helyzet késztette állítólag arra a Trump házaspárt, hogy belépjenek a kriptoiparba. 

Szóval a családom nem azért kezdett bele a kriptovalutákba, mert azt gondolták, hogy »hé, ez a következő menő dolog«, hanem kényszerből vágtunk bele

– mondta Trump fia a CNBC-nek adott interjújában tavaly júniusban. 

A Capitolium ostroma

A The Washington Post beszámolója arról, hogy trumpisták egy csoportja 2021. január 6-án bejutott a Capitoliumba: 

 

