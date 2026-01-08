Donald Trump olyat húzott, ami hirtelen az égbe repítette a részvényeket – Washington álomhadsereget épít

Világszerte emelkedtek a védelmi ipari részvények árfolyamai csütörtökön. A piac így reagálta le, hogy Donald Trump amerikai elnök 2027-re 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést sürgetett – írja a CNBC.

Donald Trump másfélszeresére emelte a 2027-es amerikai védelmi költségvetés méretét / Fotó: Mandel Ngan / AFP

„A szenátorokkal, képviselőkkel, miniszterekkel és más politikai szereplőkkel folytatott hosszú és nehéz tárgyalások után arra a következtetésre jutottam, hogy országunk érdekében – különösen ezekben a rendkívül nyugtalan és veszélyes időkben – a 2027-es katonai költségvetésnek nem 1000 milliárd, hanem 1500 milliárd dollárnak kell lennie” – tette közé Trump szerda késő este a Truth Social közösségi oldalán.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felépítsük azt az »álomhadsereget«, amelyet régóta megérdemlünk, és ami ennél is fontosabb: biztonságban és védettségben tartson minket, függetlenül attól, ki az ellenfél.

Az amerikai védelmi ipari vállalatok részvényei jelentősen erősödtek. A Northrop Grumman árfolyama 6,8 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, a Lockheed Martin papírjai 6,7 százalékkal kerültek feljebb, az RTX 5,4 százalékos pluszban volt, míg a Kratos Defense részvényei 6,6 százalékkal drágultak.

Európában a Stoxx Europe Aerospace and Defense index 1,4 százalékkal erősödött a csütörtöki korai kereskedésben. Az európai benchmarkot kezdetben a Renk és a Leonardo vezette, amelyek árfolyama több mint 4 százalékkal emelkedett, ám a nap folyamán mérsékelték nyereségüket. Legutóbb az előbbi 1,5, az utóbbi 3,6 százalékos pluszban állt.

Ázsiában is voltak nyertesek a védelmi szektorban, a Mitsubishi Heavy Industries részvényei 2,4 százalékkal emelkedtek, míg az indiai Bharat Electronics papírjai 0,3 százalékkal erősödtek.

A geopolitikai feszültségek is hozzájárultak a piaci mozgásokhoz.

Például az, amiről a Világgazdaság is beszámolt, hogy az amerikai kommandósok szombaton elfogták Venezuela elnökét, Nicolás Madurót és feleségét.

Ezt követően Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok határozatlan időre átveszi az ellenőrzést Venezuela olajkészletei felett, és ismét felmelegítette a Grönland megszerzésére vonatkozó retorikáját. Trump közlése szerint 30–50 millió hordónyi, szankciókkal sújtott venezuelai olaj kerül az Egyesült Államokhoz, amelyet piaci áron értékesítenek.