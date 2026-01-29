Deviza
Egészségpénztári befizetések: így lehet könnyen a legnagyobb adókedvezményt elérni – nem éri meg halogatni

Sokak számára csak év végén derül ki, hogy egy fontos pénzügyi döntést jobb lett volna korábban meghozni. Az egészségpénztár körül évek óta egyre több pénz és figyelem mozog, mégis rengetegen csak az utolsó pillanatban kezdenek el vele foglalkozni. Pedig vannak jelek, amelyek már az év elején is arra utalnak, hogy érdemes előre gondolkodni, a számok és a friss piaci trendek alapján ez idén különösen igaz lehet.
Ballagó Dániel
2026.01.29, 08:15

Nem érdemes év végére hagyni az egészségpénztári befizetéseket, ha valaki maximálisan ki szeretné használni az adó-visszatérítést – írja a Biztos Döntés. Bár jellemzően decemberben ugrik meg a tagok aktivitása, a szakértők szerint pénzügyileg és praktikusan is előnyösebb már az év elején elkezdeni a befizetéseket.

egészségügy, egészségpénztár, egészség
Már év elején érdemes elkezdeniük hajtani az adó-visszatérítésre az egészségpénztári tagoknak / Fotó: Shutterstock

Évről évre több pénz áramlik az egészségpénztárakba

Az egészség- és önsegélyező pénztárak népszerűsége folyamatosan nő: 2019 óta minden évben emelkedik a befizetések összege,

2024-ben már 104,8 milliárd forint érkezett a pénztárakba, ami több mint 20 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A Biztos Döntés pénzügyi szakértője, Fülöp Norbert Attila szerint a trend 2025-ben is folytatódhat, hiszen már az év első felében is jelentős volt a bővülés.

Így hozható ki a maximum az adó-visszatérítésből

Az egészségpénztári befizetések 20 százaléka, legfeljebb évi 150 ezer forint visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból (szja).

A teljes összeg 750 ezer forintos éves befizetéssel érhető el, ami havi bontásban mindössze 62 500 forintos kiadás.

Ez azt jelenti, hogy nem szükséges év végén egy összegben nagyobb terhet vállalni, a befizetések tudatos elosztása is elegendő lehet.

Automatikus megoldások segítik a rendszeres befizetést

A modern egészségpénztári megoldások jócskán leegyszerűsítik a folyamatot azzal, hogy a pénztár számla és bankkártya összekötésével a rendszer automatikusan követi a tényleges költést: ha nincs elég fedezet a pénztári számlán, a különbözetet – a működési költséggel együtt – közvetlenül a bankszámláról vonják le.

A megoldás társkártyák esetében is működik, ami tovább növeli annak esélyét, hogy év végére összegyűljön az adó-visszatérítéshez szükséges összeg.

Télen különösen sokat számít az egészségpénztár

A téli hónapokban a magyarok jellemzően többet költenek gyógyszerekre és étrend-kiegészítőkre, így ilyenkor különösen indokolt az egészségpénztári használat. Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése szerint a hazai egészségügyi kiadások mintegy 30 százaléka továbbra is saját zsebből történik, amit az adó-visszatérítés érdemben mérsékelhet.

Ezekkel az akciókkal indítják az évet az egészségpénztárak

Az egészségpénztárak év elején kedvezményekkel és extra szolgáltatásokkal ösztönzik a csatlakozást és az aktív használatot:

  • OTP Egészségpénztár: ingyenes első egészségkártya, vásárlási visszatérítés bankkártya-összekötésnél
  • Prémium Egészségpénztár: 5000 forint jóváírás számlanyitáskor, nyereményjáték, ideiglenes egészségbiztosítás
  • Patika Egészségpénztár: automatikus feltöltésű kártya, 10 százalék kedvezmény Affidea-szolgáltatásokra
  • Új Pillér Egészségpénztár: 500 ezer forint felett nincs működési költség, választható biztosítási csomagok
  • Gondoskodás Egészségpénztár: díjmentes kártyák, bővülő digitális szolgáltatások

