Elon Musk ledobja az atombombát a tőzsdére, már azt is elárulta, mikor: ami most jön, az elhomályosítja a Teslát

A börzék idei legnagyobb attrakciójának a SpaceX űripari óriásvállalat részvényeinek tőzsdei bevezetése ígérkezik. Az IPO, amely Elon Musk cégét 1500 milliárd dollárra értékelné, júniusban mehet végbe – ha hinni lehet a csillagoknak és magának a társaság alapító-tulajdonosának.
Kriván Bence
2026.01.28, 19:39
Frissítve: 2026.01.28, 19:39

Elon Musk a szimbolika egyik megrögzött híveként a júniusi időpontot tartja a legalkalmasabbnak ahhoz, hogy űripari cégét, a SpaceX-et a tőzsdére vigye. Ezt egyfelől saját, június 28-i születésnapja indokolja – amely az 55. lesz ezúttal –, másfelől a bolygók kedvező együttállása is ezt az időszakot teszi a legoptimálisabbá a tőzsdék történetének méretre legnagyobb és a legnagyobb érdeklődéssel várt elsődleges részvénykibocsátására (IPO). 

Elon Musk tréfarépa
Elon Musk nagy tréfamester hírében áll, akár szülinapi ajándék is lehet a részvényekért befolyó (?) 50 milliárd dollár / Fotó: AFP

A Jupiter és a Vénusz bolygó ekkor kerül a legközelebb egymáshoz. Ezt a teóriát a Financial Times vetette fel, öt forrást is megkérdezve erről. Ott azért biceg a dolog, hogy ők június közepét jelölték meg, a születésnap viszont a hó végére esik, de vélhetően a marketingmegfontolások is szerepet játszottak hír megszellőztetésében. Nem szokás ugyanis ilyen alapon kitűzni egy ilyen gigantikus IPO időpontját.

Elon Musk ért az érdeklődés felcsigázásához 

A cél a befektetői étvágy felcsigázása, az érdeklődés fenntartása és fokozása lehetett. A lényeg, hogy sokat beszéljenek a SpaceX tőzsdei bevezetéséről, az reklámnak is jó. Emlékezetes volt, és vizsgálat és megrovás követte, amikor pár éve egy füstös stúdióban Elon Musk arról beszélt, hogy a Tesla részvényeire 420 dolláros vételi ajánlatot tesz, ami gyanúsan hajazott az április 20-i dátumra, a kannabisz élvezőinek ikonikus ünnepnapjára. 

A megvásárolt Twitter X-szé történt átnevezése is szimbolikus volt, Musk a korábbi X.com nevű startupjára emlékezett ezzel, melyet „elveszített”, amikor az beleolvadt a PayPalba.

Ami a lényeget, az IPO-t illeti, a korábban fellibbentett harmincmilliárd dollár helyett ma már ötvenmilliárdnál jár a számláló, 

ami a befektetőktől megszerzendő összegre vonatkozik. Az utóbbi egy hónapban az 1500 milliárd dolláros megcélzott cégértékelés nem változott. Az eddigi legnagyobb IPO-t a Saudi Aramco bonyolította le, amely 29 milliárd dollárhoz jutott részvényeinek eladásával még 2019-ben, akkor ezzel 1700 milliárd dollárra belőve a szaúdi állami olajtársaság piaci kapitalizációját.

Sok még a nyitott kérdés az IPO-val kapcsolatban

Bár a társaság alapító-tulajdonosa, Elon Musk a SpaceX-et házon belül szerette volna tartani, mára megváltoztatta álláspontját, és zöld utat adott az elsődleges részvénykibocsátáshoz, hogy grandiózus terveinek megvalósításához kellő finanszírozást szerezzen. 

A vállalat rakétagyorsasággal növekvő piaci értékelése és a Starlink műholdas internetszolgáltatásának kirobbanó sikere volt a döntő érv, ami a stratégia megváltoztatásához vezetett. Nagy kérdés, hogy az eltérő kockázati besorolású Starlinket és a SpaceX-et külön-külön vagy egybegyúrva vinnék-e tőzsdére. 

SpaceX NROL - 77
A SpaceX Falcon 9 rakétahordozójának kilövése Cape Canaveralról. Nagy üzlet van benne / Fotó: NurPhoto via AFP

A csaknem tízezer, a SpaceX rakétáival Föld körüli pályára állított műholdja révén a Starlink globális internetszolgáltatóvá vált, könnyen kiszámítható bevételekkel, ami befektetői szempontból kedvezőbb, mint a magas kockázatú űrprogramokkal könnyen és nagy bukásokra is képes SpaceX.

Az IPO főszervezőjének kilétét Musknak ígérete szerint még decemberben nyilvánosságra kellett volna hoznia, de ennek nem tett eleget. Mindamellett a zsíros üzletet jelentő IPO szervezőiről már tudni lehet azt, hogy

  • a Bank of America,
  • a Goldman Sachs, 
  • a JPMorgan Chase
  • és a Morgan Stanley

részt fog venni a folyamatban, a vezérszerep a Muskhoz ezer szállal kötődő Morgan Stanley-é lehet. E cég és Elon Musk kapcsolata bő másfél évtizedes múltra tekint vissza, a befektetési bank szervezte meg 2010-ben a Tesla tőzsdére lépését, ebben a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Deutsche Bank is segítette a munkáját.

A Morgan Stanley régi ismerős és megbízható partner 

Utána is szoros kapcsolatban maradtak, a Morgan Stanley szervezte meg például 2022-ben a Twitter felvásárlásához szükséges 13 milliárd dolláros bankhitelt. Kapcsolatuk erős bizalmi jellegére utal, hogy Musk a mesterséges intelligenciát kutató-fejlesztő cége, az xAI pénzügyeinek kezelését a Morgan Stanley-től „importált” Anthony Armstrong gondjaira bízta.

Mi több, Elon Musk családi vagyonkezelő cégét, az Excessiont a Morgan Stanley egy másik korábbi bankára, Jared Birchall alapította és dirigálja, emellett tanácsadóként is közreműködik a Musk portfólióját képező vállalatok ügyeiben.

