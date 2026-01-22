Equilor: ez a két tényező dönthet a gazdasági növekedésről 2026-ban
2026-ban is visszafogott, de stabil növekedési pályán maradhat a globális gazdaság az Equilor Befektetési Zrt. éves kitekintő elemzése alapján. A vámháborúk és a geopolitikai feszültségek fékező hatását részben ellensúlyozzák az amerikai és ázsiai mesterségesintelligencia-beruházások, a fejlett országok költségvetési élénkítése és a lazuló pénzügyi kondíciók. A globális kereskedelmi egyensúlytalanságok ugyanakkor nem csökkennek érdemben, ami újabb protekcionista lépéseket vetíthet előre.
Amerikai fogyasztás, európai fiskális élénkítés
Az Equilor elemzése szerint 2026-ban a világgazdaság főbb régióiban eltérő növekedési motorok működhetnek:
- Egyesült Államok: továbbra is az erős belső fogyasztás marad a gazdasági bővülés legfontosabb támasza, amit a munkaerőpiac és a reálbérek alakulása is támogat.
- Eurózóna: a növekedés átmeneti élénkülését elsősorban a német fiskális élénkítés adhatja, miközben a magánszektor továbbra is óvatos.
- Kína: a tartósan gyenge belső keresletet történelmi csúcsra emelkedő export ellensúlyozza, ami azonban újabb kereskedelmi feszültségeket is gerjeszthet.
- Japán: a romló külső környezet miatt célzott költségvetési ösztönzésre lehet szükség a növekedés fenntartásához.
Ez a regionálisan eltérő dinamika határozhatja meg a globális növekedés szerkezetét 2026-ban.
Kamatforduló a küszöbön
Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője szerint a meghatározó jegybankok már elérték vagy megközelítették a semleges kamatszintet. Az inflációs kockázatok enyhülése lehetővé teszi a kamatcsökkentési ciklusok lezárását:
az eurózónában kamattartás jöhet 2026-ban, míg globálisan a Fed három kamatcsökkentése és a japán jegybank két kamatemelése határozhatja meg a pénzpiacokat. A növekvő állampapír-kínálat és magas államadósságok miatt azonban a hosszú hozamok tartósan magasan maradhatnak, ami felértékeli a nemesfémeket és a stabilabb országok kötvényeit.
Magyarország: fogyasztás húz, beruházás fékez
A hazai gazdaság 2026-ban 2 százalékkal bővülhet, ám a növekedés szerkezete továbbra is kedvezőtlen. A belső fogyasztást a bérek emelkedése, a kínálati oldalt pedig új gyártói kapacitások támogathatják, miközben a gyenge külső kereslet változatlan kockázatot jelent. A költségvetési mozgástér szűk:
a kormány elsősorban a fogyasztás élénkítésére koncentrál, jelentősebb beruházási fordulat csak az uniós források megnyílásával jöhet.
Infláció csökken, óvatos jegybanki lépések
Az infláció éves átlagban 3,5 százalékra mérséklődhet, ami már 2026 elején lehetőséget adhat a kamatcsökkentésre. Az Equilor azonban óvatos jegybanki politikára számít:
idén és jövőre is három-három, egyenként 25 bázispontos vágás jöhet, így az alapkamat 2026 végére 5,75 százalékra csökkenhet.
Tőzsdék: az AI, az infrastruktúra és a hadiipar lehetnek a nyertesek
Az Equilor Befektetési Zrt. várakozásai szerint 2026-ban is két számjegyű hozampotenciál maradhat a vezető nemzetközi részvénypiacokon, még a mérsékelt gazdasági növekedési környezet ellenére is. Takács András részvényelemző szerint a befektetői fókusz egyre inkább azokra a szektorokra tolódik, amelyek geopolitikai, technológiai és ellátásbiztonsági szempontból is stratégiai jelentőségűek.
A következő területek emelkedhetnek ki leginkább:
- Mesterséges intelligencia és félvezetők: nemcsak a szoftveres megoldások, hanem az adatközpontok, chipek és energiaszolgáltatók is profitálhatnak az AI-beruházások gyorsulásából.
- Infrastruktúra és energetika: a globális ellátási láncok átalakítása, a zöld- és hagyományos energetikai beruházások, valamint a hálózatfejlesztések stabil keresletet biztosíthatnak.
- Hadiipar és védelem: a tartós geopolitikai feszültségek és a növekvő védelmi költségvetések hosszabb távon is támogathatják a szektort.
Regionális bontásban:
- USA: a Fed várható kamatcsökkentései, a mérséklődő infláció és a fogyasztást élénkítő kormányzati programok továbbra is kedvező környezetet teremthetnek a részvényeknek.
- Európa: a relatív alulértékeltség, valamint az infrastruktúra- és hadiipari állami beruházások kínálhatnak felülteljesítési lehetőséget.
BUX: stabil fundamentumok, célkeresztben a blue chipek
A nemzetközi trendekkel összhangban a Budapesti Értéktőzsdén is 10 százalék feletti hozamot valószínűsít az Equilor 2026-ban. A növekedés motorjai továbbra is a meghatározó hazai nagyvállalatok lehetnek, eltérő, de jól körülhatárolható sztorikkal.
A legfontosabb húzónevek és tényezők:
- Richter: a középtávú teljesítményt a Vraylar 2.0 fejlesztés második fázisának eredményei határozhatják meg, ami érdemben befolyásolhatja a vállalat jövőbeni bevételeit és piaci megítélését.
- Mol: a szerbiai NIS felvásárlása stratégiai szempontból erősítheti a régiós jelenlétet, miközben az energetikai átalakulás és a downstream üzletág stabil cash flow-t biztosíthat.
- OTP: a javuló jövedelmezőség, a földrajzilag diverzifikált működés és a csökkenő kamatkörnyezet támogathatja az árfolyamot, ugyanakkor az orosz kitettség továbbra is kockázati tényező marad.
Lassú alkalmazkodás, szelektív lehetőségek
Az idei év nem a robbanásszerű növekedés, hanem a fokozatos alkalmazkodás éve lehet a tőkepiacokon. A befektetők számára a fogyasztás alakulása, a mesterséges intelligencia térnyerése és az óvatos jegybanki politika jelölheti ki az irányt, miközben a hangsúly egyre inkább a szelektív, fundamentumokra épülő részvényválasztásra helyeződik át.