Szórja a pénzt részvényeseinek az Ericsson, ki is lőtt az árfolyam

Hatalmas részvény-visszavásárlási programot indít a távközlési berendezéseket gyártó svéd cég, emellett növelik az osztalékot is. Most fordul termőre az Ericsson költségcsökkentési programja.
Murányi Ernő
2026.01.23, 12:08
Frissítve: 2026.01.23, 12:52

A távközlési berendezéseket gyártó svéd Ericsson 15 milliárd svéd koronás (541 milliárd forint) részvény-visszavásárlási programot indít – jelentette be a cég péntek reggel, negyedik negyedéves számai közzétételével egyidejűleg.

Ericsson
Szórja a pénzt részvényeseinek az Ericsson / Fotó: AFP

Kilőttek az Ericsson részvényei

A vállalat részvényei a hírre több mint 11 százalékkal lőttek ki Stockholmban a tőzsdenyitás után, ezzel az európai Stoxx 600 index kosarát alkotó vállalatok között is az élre állva. 

Délelőtt egy kissé visszakozott a papír, tíz óra körül 93 svéd korona közelében mozgolódott, ami 8,3 százalékos plusz a csütörtöki záróértékéhez mérten.

A negyedik negyedévben egyébként tisztítva az Ericsson üzemi eredménye elérte a 12,26 milliárd koronát, ami messze meghaladta az elemzők 10,09 milliárd koronás előrejelzését.

Az Ericsson, amely a Nokia mellett a hálózati berendezések egyetlen nyugat-európai beszállítója, gyorsan alkalmazkodott az amerikai importvámokhoz tavaly, és mélyreható szerkezetátalakítási programmal ellensúlyozza a visszaeső 5G-beruházásokat. 

Éppen a hónap elején jelentették be, hogy 1600 munkahelyet szüntetnek meg Svédországban a hatékonyság növelése érdekében.

A részvény-visszavásárlás, amire amúgy első ízben kerül sor a cég történetében, várhatóan az első negyedéves jelentés közzététele után kezdődik, és 2027-ig tart.

Megemelték az osztalékot is

Az Ericsson megemelte éves osztalékfizetését is, részvényenként 2,85 koronáról 3 koronára, bár az elemzők nagyobb osztalékot vártak.

Mindezt az Ericsson pénzügyi helyzetének jelentős javulása teszi lehetővé, mivel a vállalat nagyban profitált a végrehajtott költségcsökkentési programjából, másrészt amerikai leányának, az Iconectivnek az eladásából is tetemes összeg folyt be.

A csoport nettó árbevétele a negyedik negyedévben 5 százalékkal, 69,3 milliárd koronára csökkent, viszont meghaladja az elemzők 66,6 milliárd koronás becslését. Ráadásul az árfolyam- és portfólióhatásokkal kiigazítva már 6 százalékos növekedésről van szó.  

Az európai, közel-keleti és afrikai piacon nőtt a forgalom, Észak-Amerikában pedig az új vámtarifák dacára stabil maradt.

A nettó nyereség mindennek eredményeként 76 százalékkal, 8,6 milliárd koronára nőtt.

A Jefferies már reagált is

A Jefferies elemzői már reagáltak is a negyedik negyedéves számokra. 

Kiemelték, hogy a bevétel meghaladta a várakozásaikat, akárcsak az üzemieredmény-ráta. Pozitív a részvényesi javadalmazás összességében jelentős felpörgetése is.

További kedvező hír, hogy az Ericsson és a Nokia javíthatja pozícióját Európában, miután az Európai Bizottság a kritikus ágazatokban a magas kockázatú beszállítók (értsd: kínai!) fokozatos kivezetését javasolta.

Az Ericsson pénzügyi vezetője, Lars Sandström ezzel kapcsolatban a Reutersnek azt mondta, hogy egy kicsit korai megsaccolni az EU-javaslatok hatását, mivel a kezdeményezés végrehajtása nem kevés időt vesz igénybe.

Ha azonban a javaslat megvalósul, akkor természetesen készek vagyunk megragadni a lehetőséget

– tette hozzá Sandström.

 

 

