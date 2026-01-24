ETF-ek: egy betű eltérés, teljesen más kockázat

Az ETF-ek népszerűsége töretlen, ám a látszólag egyszerű termékek mögött olyan finom különbségek húzódnak meg, amelyek érdemben befolyásolhatják a hozamot és a kockázatot is. Egyetlen félreértett kifejezés elegendő ahhoz, hogy a befektetés teljesen más piaci kitettséget adjon, mint amit a befektető eredetileg szeretett volna.

Az ETF-ek elnevezései mögött olyan kockázatok rejtőznek, amelyeket könnyen figyelmen kívül hagynak / Fotó: Family Stock / Shutterstock

Az ETF-ek (exchange traded fundok) az elmúlt évtizedben a lakossági és intézményi befektetők alapvető eszközeivé váltak. Az alacsony költség, az átlátható struktúra és a széles piaci lefedettség miatt sokan tekintenek rájuk egyszerű befektetési megoldásként. Ez az egyszerűség azonban gyakran csak látszólagos: az ETF-ek esetében a termék neve szinte teljes egészében leírja, mit is tartalmaz valójában az adott értékpapír.

A név nem marketing, hanem termékleírás

Az ETF-ek elnevezése szabályozott keretek között történik, minden szó konkrét jelentéssel bír.

Ha egy termék nevében vagy árfolyam-megjelenítésében devizakód szerepel – például MXN –, az azt jelenti, hogy az alap adott devizára árfolyamvédett. Egy ilyen ETF hozama nem csupán az alapul szolgáló részvénypiac teljesítményétől függ, hanem a devizaárfolyam alakulásától is.

Hasonló figyelmet igényel a „hedged” megjelölés. Az árfolyamvédelem bizonyos helyzetekben csökkentheti a kockázatot, más esetekben azonban felesleges költséget jelenthet, különösen akkor, ha a befektető eleve hosszú távra tervez, és nem kívánja a devizakitettséget semlegesíteni.

Short, tőkeáttétel és volatilitás – nem ugyanaz a termék

A „short” kifejezés megjelenése egy ETF nevében részvényindexek esetében egyértelműen azt jelzi, hogy az alap az árfolyam csökkenésére épít. Ezek a termékek nem klasszikus befektetések, hanem inkább rövid távú piaci pozíciók felvételére szolgálnak. Kötvényalapoknál a „short” kifejezésnek gyakran eltérő a jelentése: ilyenkor nem árfolyamesésre történő fogadásról, hanem rövid futamidejű kötvényeket tartalmazó portfólióról van szó. Ez a különbség különösen fontos, mivel az elnevezés félreértése lényegesen eltérő kockázati profilt eredményezhet. A „leveraged”, azaz tőkeáttételes ETF-ek esetében az alap az index napi elmozdulását többszörözi meg, ami nemcsak a nyereséget, hanem a veszteséget is felnagyítja. Hosszabb távon ezek az eszközök jelentősen eltérhetnek az alapul szolgáló index teljesítményétől. A volatilitásra épülő ETF-ek pedig nem az árfolyam irányára, hanem annak ingadozására adnak kitettséget, így funkciójuk alapvetően eltér a hagyományos, hosszú pozíciót felvevő ETF-ektől.

Földrajzi és méretbeli eltérések

Az ETF-ek neve gyakran pontosan jelzi, hogy az adott alap mely piacokra fókuszál. Az „EM” megjelölés fejlődő piacokra utal, míg a „small cap” az adott indexen belül kizárólag a kisebb kapitalizációjú vállalatokat tartalmazza.

Fontos különbség van például az MSCI Europe és az MSCI EMU indexek között. Míg az előbbi egész Európát lefedi, beleértve az Egyesült Királyságot is, addig az EMU kizárólag az eurózóna országaira koncentrál.

Ez a különbség eltérő gazdasági ciklusokat és piaci kockázatokat jelenthet.