Megint a Rheinmetallnak áll a zászló, robbantottak az európai védelmi részvények a venezuelai hírekre

Az Egyesült Államok venezuelai katonai akciója, illetve Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása hírére kilőttek az európai védelmi részvények hétfő délelőtt, a brit tőzsdén jegyzett BAE Systems repülőgyártó és hadiipari óriás részvényei például közel 5 százalékkal, 18,39 fontra erősödtek – írja a Reuters.

A BAE Systems Eurofighter Typhoonja, pörögnek az európai védelmi részvények / Fotó: NurPhoto via AFP

Kirobbanó formában az európai védelmi részvények

A STOXX Europe repülőgépipari és védelmi index pedig 2,7 százalékkal, két havi csúcsára nőtt.

Dél-Afrika hétfőre összehívta az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését, hogy megvitassa az Egyesült Államok intézkedésének jogszerűségét, miközben Madurót ugyanaznap New Yorkban bíróság elé állítják.

A befektetők folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, a további eszkaláció, illetve az esetleges enyhülés is hatással lehet a védelmi részvények iránti rohamra.

A londoni tőzsdén a BAE Systems szektortársa, a Babcock részvényei is 3,8 százalékkal drágultak – számolt be a Guardian.

Megugrott az arany és az ezüst globális jegyzése is, mivel a befektetők egy része menedéket keres, a kiszámíthatatlanná vált folyamatokra reagálva. Az arany unciája 2,6 százalékkal, míg az ezüsté 6,7 százalékkal értékelődött fel, 4443, illetve 75,75 dollárra.

Az olaj ára viszont csökkent, mivel a piacok a venezuelai termelés amerikai irányítás alá kerülésének hosszabb távon érvényesülő hatását is figyelembe vették.

Bár az európai védelmi iparban fellendülésre számítanak idén, a hétfői emelkedést – elemzők szerint – a globális geopolitikai helyzet felbolydulása okozza, ezért rizikós lehet a beszállás, mivel potenciális enyhülés esetén könnyen visszájára fordulhat a rali.

Újabb állami megrendelést kapott a Rheinmetall

A frankfurti tőzsdén jegyzett védelmi részvények is hatalmas lendülettel törnek felfelé:

a Rheinmetall árfolyama 6,7 százalékkal, 1710 euróra,

a hadiipari beszállító Renké 6,3 százalékkal, 59 euróra,

a Hensoldté 7,2 százalékkal, 82 euróra,

míg a hadihajógyártó TKMS-é 2,9 százalékkal, 71,4 euróra izmosodott.

A német sajtó szerint a venezuelai hírek mellett a Rheinmetall több százmillió eurós új megrendelése is hajtja az árfolyamokat. A német állam ugyanis ebben az értékben rendelt további muníciót a düsseldorfi székhelyű vállalattól a nemrég megrendelt újabb 200 Puma harckocsi ellátására.