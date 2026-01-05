Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF327,98 -0,1% GBP/HUF443,66 +0,58% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,23 -0,05% RON/HUF75,48 -0,17% CZK/HUF15,87 -0,2% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF327,98 -0,1% GBP/HUF443,66 +0,58% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,23 -0,05% RON/HUF75,48 -0,17% CZK/HUF15,87 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2% BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hadiipar
Rheinmetall
BAE Systems
4iG

Megint a Rheinmetallnak áll a zászló, robbantottak az európai védelmi részvények a venezuelai hírekre

Év végén még az orosz–ukrán háború végét várták a befektetők. Ehhez képest tovább nőttek a globális geopolitikai feszültségek, s csak ez kellett az európai védelmi részvényeknek.
Murányi Ernő
2026.01.05., 17:58

Az Egyesült Államok venezuelai katonai akciója, illetve Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása hírére kilőttek az európai védelmi részvények hétfő délelőtt, a brit tőzsdén jegyzett BAE Systems repülőgyártó és hadiipari óriás részvényei például közel 5 százalékkal, 18,39 fontra erősödtek – írja a Reuters.

európai védelmi részvények Activity at the Torrejon de Ardoz military base on the occasion of the National Day of Spain parade in Madrid
A BAE Systems Eurofighter Typhoonja, pörögnek az európai védelmi részvények /  Fotó: NurPhoto via AFP

Kirobbanó formában az európai védelmi részvények

A STOXX Europe repülőgépipari és védelmi index pedig 2,7 százalékkal, két havi csúcsára nőtt.

Dél-Afrika hétfőre összehívta az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését, hogy megvitassa az Egyesült Államok intézkedésének jogszerűségét, miközben Madurót ugyanaznap New Yorkban bíróság elé állítják. 

A befektetők folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, a további eszkaláció, illetve az esetleges enyhülés is hatással lehet a védelmi részvények iránti rohamra.

A londoni tőzsdén a BAE Systems szektortársa, a Babcock részvényei is 3,8 százalékkal drágultak – számolt be a Guardian. 

Megugrott az arany és az ezüst globális jegyzése is, mivel a befektetők egy része menedéket keres, a kiszámíthatatlanná vált folyamatokra reagálva. Az arany unciája 2,6 százalékkal, míg az ezüsté 6,7 százalékkal értékelődött fel, 4443, illetve 75,75 dollárra.

Az olaj ára viszont csökkent, mivel a piacok a venezuelai termelés amerikai irányítás alá kerülésének hosszabb távon érvényesülő hatását is figyelembe vették.

Bár az európai védelmi iparban fellendülésre számítanak idén, a hétfői emelkedést – elemzők szerint – a globális geopolitikai helyzet felbolydulása okozza, ezért rizikós lehet a beszállás, mivel potenciális enyhülés esetén könnyen visszájára fordulhat a rali. 

Újabb állami megrendelést kapott a Rheinmetall

A frankfurti tőzsdén jegyzett védelmi részvények is hatalmas lendülettel törnek felfelé:

  • a Rheinmetall árfolyama 6,7 százalékkal, 1710 euróra,
  • a hadiipari beszállító Renké 6,3 százalékkal, 59 euróra,
  • a Hensoldté 7,2 százalékkal, 82 euróra,
  • míg a hadihajógyártó TKMS-é 2,9 százalékkal, 71,4 euróra izmosodott.

A német sajtó szerint a venezuelai hírek mellett a Rheinmetall több százmillió eurós új megrendelése is hajtja az árfolyamokat. A német állam ugyanis ebben az értékben rendelt további muníciót a düsseldorfi székhelyű vállalattól a nemrég megrendelt újabb 200 Puma harckocsi ellátására.

A ralival a német védelmi cégek elkezdték a negyedik negyedévben elszenvedett árfolyamveszteségük ledolgozását. Az év vége közeledtével sok befektető realizálta profitját, az orosz–ukrán háború esetleges lezárásának hírére.

Ezek a remények azonban eddig nem váltak valóra. Ráadásul most még az Egyesült Államok akciója is borzolja a kedélyeket, sőt a legújabb hírek szerint Donald Trump Kolumbiát is hasonló támadással fenyegette meg.

A védelmi ipari részvények szárnyalása Budapesten is érzékelhető. A hazai hadiipart integráló 4iG részvényei délelőtt 4,3 százalékkal, 4350 forintig, míg a szintén a 4iG csoporthoz tartozó Rába papírjai 12 százalékkal, 3350 forintig vágtáztak.  

 

    

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Rheinmetall

Megint a Rheinmetallnak áll a zászló, robbantottak az európai védelmi részvények a venezuelai hírekre

Újabb állami megrendelést kapott a Rheinmetall.
5 perc
Pancsova

Mégis mivel erősödne a Mol portfóliója, ha beszállna a NIS-be? Sorra vettük az ügylet várható hatásait, mutatjuk, mi lesz igazán zsebbenyúlós

A pancsovai létesítmény évi 4,8 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes, vagyis közel feleannyira, mint a Mol Dunai Finomítója. Az olajtermékek széles skáláját gyártja, megfelelve a belföldi és az európai környezetvédelmi szabványoknak.
5 perc
havazás

Havazás: ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK – kijött, mikor rendelnek el iskolaszünetet

Forródrót már indult a közlekedőknek. Jelentős havazásra kell készülni.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu