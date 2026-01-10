Vallottak a magyar guruk, ez lehet az év befektetése: arany, ezüst vagy részvénycsomag? Itt vannak a válaszok, mibe érdemes fektetni a pénzt 2026-ban
Fantasztikus évet zártak tavaly a tőkepiacok, akármerre nézünk. Csúcsközelben érte a szilveszteri trombitaszó az amerikai, a német és a magyar tőzsdeindexeket, sőt még az arany és az ezüst jegyzését is. Ráadásul azóta sem panaszkodhatnak a befektetők, hiszen a felívelő trend az új év elején is folytatódott.
Felmerül azonban a kérdés, hogy változatlan marad-e az irány 2026-ban is, illetve mégis mely eszközöket érdemes választani az előttünk álló időszakra. Ha pedig felmerült, fel is tettük a hazai elemzőknek.
Az Erste a nemesfémekre tesz
Az Erste szerint továbbra is a nemesfémek lehetnek a nyerők.
Tartós trendnek véljük az arany és az ezüst iránti fokozott keresletet
– írta a Világgazdaságnak Nagy András, a brókercég részvényelemzője.
Egyrészt számos fejlett országban, többek között az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is jelentős költségvetési hiány látható, előbbi két esetben 5-6 százalék fölötti deficitet eredményezve.
Ez a recessziós időszakon kívül rendkívül szokatlan, és inflációs kockázatokat hordoz magában, rombolva a modern, belső érték nélküli – úgynevezett fiat – pénzek iránti bizalmat, és ezen keresztül növelve a keresletet az értékálló, inflációvédett eszközök iránt, mint amilyenek a nemesfémek.
Másrészt a nagy jegybankok aranyvásárlása tovább folytatódhat, elsősorban Kína részéről, ami tartós keresletet generál. Harmadrészt a lakossági befektetők portfolióján belül jellemzően alacsony az arany aránya, bár 2025-ben már emelkedésnek indult, de még ezzel együtt is jóval elmarad a 10-15 százalékos aránytól, ami a 80-as években jellemző volt, így ezekben a portfóliókban bőven van még helyük a nemesfémeknek.
A K&H top pickjei
Az arany és az ezüst – a tavalyi év elejéhez hasonlóan – idén is bekerült a K&H Értékpapír top pickjei közé is. Cinkotai Norbert vezető részvényelemző szerint továbbra is erősek a fundamentumaik, és a naptári év változása önmagában nem szakít félbe egy tőkepiaci trendet. Másfelől figyelmeztet, hogy az utóbbi hetek volatilitása rövid távon akár jelentős kockázat is lehet a nemesfémek piacán.
A K&H-nál a BUX-ra is inkább optimisták, az azt alkotó cégeket követő intézményi elemzők célárfolyam-konszenzusa is jellemzően meghaladja az aktuális kurzusokat – hangsúlyozzák.
Persze a pozitív folytatáshoz elkelnének a kedvező régiós szintű kilátások, valamint a támogató nemzetközi piaci hangulat is.
Az viszont egyértelmű, hogy a relatíve gyengébb dollár a múltbeli statisztikai adatok alapján általában javítja a feltörekvő régiók tőkevonzási képességét, ami tavaly is bejött.
A magyar részvénypiac mellett pedig akár a cseh PX index vagy a lengyel WIG 30 index is felülteljesítő lehet.
A hét mesterlövész
A K&H a Magnificent Sevent, azaz a hét mesterlövészt (Nvidia, Alphabet, Apple, Tesla, Meta, Microsoft, Amazon) is bevette idei top pickjei közé. A technológiai szektorban láthatóan jelentős változások zajlanak, a nagy méretű, tőkeerős cégek pedig tetemes összegeket invesztálnak a mesterségesintelligencia- (MI) forradalomba – indokol az elemzőműhely.
Emellett ezeknek a cégeknek a nagy mérete lehetőséget adhat a stabil és folyamatos fejlesztésekhez, miközben az is látható, hogy az értékeltségük sem tűnik magasnak, a fundamentumok eddigi javulása ugyanis lépést tartott az árfolyamokkal.
Akárcsak a nemesfémekkel kapcsolatban, egyetért az Erste és a K&H az európai bankok ajánlásában is. A szektor fundamentumai stabilitásról árulkodnak, és a tavalyi rali dacára az európai bankok átlagos értékeltségi szintje még mindig elmarad az amerikai társakéhoz képest, emellett a profitabilitásuk is sokat javult az elmúlt években.
Az Equilor szerint ez az év befektetése
A bankokat tartja az év befektetésének Czibere Ákos, az Equilor Befktetési Zrt. elemzője is, ám ő az amerikaiakat sem hagyná ki a pixisből.
„Továbbra is vételi lehetőséget látunk az Egyesült Államok és Európa bankszektorában, de a növekedés motorjai eltérők lesznek.”
Az Egyesült Államokban a kamatvágási ciklus folytatódása további lendületet adhat a rövid kamatok csökkenésének, míg várakozásaink szerint a hosszú hozamok magasabb szinten ragadnak
– kezdi az indoklást az elemző.
A hozamok ilyen jellegű alakulása kedvező lehet az amerikai bankoknak, és a nettó kamatmarzsok emelkedését eredményezheti. A hozamgörbe alakulása további élénkülést adhat a cégakvizíciós (M&A) piacnak is, ahol főleg a gyógyszeriparban várható élénkülés.
Évente 170 milliárd dollárnyi bevételt fenyeget 2030-ig szabadalomvesztés, így várhatóan a nagy gyógyszeripari cégek aktivizálni fogják magukat a biotechnológiai cégek felvásárlásában, de várhatóan más szektorokban is növekedhet az aktivitás.
Az idei a nagy méretű IPO-k éve is lehet, a SpaceX 1500, az OpenAI 1000 milliárd dolláros értékeltségen tervezi az amerikai tőkepiacra lépést, de az Anthropic 350 milliárd dolláros IPO-ja az év slágerei közé tartozik.
Továbbra is pozitívan ítéli meg az Equilor az európai bankszektor 2026-os kilátásait is, azonban itt a kamatok alakulása helyett
- a hitelállomány bővülése,
- a betéti kamatok fegyelmezett újraárazása
- és a költségkontroll miatt várják az erősebb teljesítményt.
Az európai bankszektor profitálhat a szabályozási környezet lazulásából is, miután december elején döntés született a nagyobb bankok tőkeszabályainak egyszerűsítéséről, valamint a kisebb hitelintézeteket terhelő szabályozói kötelezettségek csökkentéséről.
Ezek a javaslatok fordulópontot jelenthetnek az uniós bankszektor számára, egy évtizednyi szigorúbb szabályozást követően, amelyet a globális pénzügyi válság váltott ki.
Továbbá az európai bankszektor hozamkilátásait támogathatja a német fiskális kiadások növekedése, valamint egy esetleges ukrán–orosz békemegállapodás, amelyek egyaránt kedvezően hathatnak a makrogazdasági környezetre és a befektetői hangulatra.
Mit emel ki a Concorde?
A Concorde Értékpapírnál első helyen a fejlődő piacokat nevezték meg, mint az év potenciális befektetési terepét. GDP-bővülésben tudniillik várhatóan továbbra is verik a fejlett gazdaságokat, ami a vállalati profitokat is segítheti.
Bukta Gábor elemzési üzletágvezető szerint az itteni két meghatározó szektor „ a bankok és a technológiai vállalatok – teljesítményét pedig a hitelkereslet és az MI berobbanása is támogatja. A bankok élvezik a kamatcsökkentési ciklus és a meredekebb hozamgörbék hátszelét is, miközben a memóriacsipek piaca szintén erős maradhat a következő fél évben. A készletek lassú leépülése és a beruházási boom a kereslet élénkülésére és az árazás javulására utal.
A Concorde az európai piacot is ígéretesnek látja. A német fiskális lazítástól sokat vár a piac, de évek óta nem volt számottevő profitmarzsjavulás a DAX-ot alkotó vállalatok esetében.
Az év eleji felfokozott hangulat ellenére április óta a DAX indexet az európai Stoxx 600 felülteljesíti. A lassú gazdasági reformok miatt az elemző ezzel együtt szelektív megközelítést alkalmaz.
Európában ugyanis négy meghatározó iparágra szegeződött 2025-ben a figyelem: az ipari vállalatokra, a védelmi szektorra, az építőiparra, valamint a bankszektorra. Ez a trend strukturális okokból idén is folytatódhat.
Magyar részvények
A hazai részvények is bőven hozhatnak még hozamokat a befektetők zsebébe – véli a Concorde. Bár az értékeltségük sokat javult az elmúlt 12 hónapban, ennek ellenére továbbra is nyomott árfolyamon pörögnek, tehát van még mibe kapaszkodni 2026-ra fordulva.
Ráadásul az alacsony értékeltség mellé relatív alacsony intézményi befektetői állomány is társul. Egyrészt a majd 20 ezermilliárd forintot kezelő, hazai nyílt végű befektetési alapok alig több mint 2 százaléka van csak magyar részvényekbe fektetve, ami a 2010-es évek közepéhez hasonló alacsony szint. Másrészt a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya is masszívan elmarad az orosz–ukrán háború kirobbanását megelőző szinttől.
A magyar blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom 2026-ban újabb rekordévet zárhat a brókercég előrejelzései szerint, ami további kedvező előjel a befektetőknek.
A Concorde BUX indexre vonatkozó 2026. év végi célára 125 ezer pont körül alakul.
A romló magyar makrogazdasági kilátások és a kiszámíthatatlan adópolitika jelentős kockázatot hordoznak, ám az orosz–ukrán háború előrehaladtával a béketárgyalások kilátása stimulálhatja a régiós piacokat – teszi hozzá Bukta Gábor, aki két részvényt, a Richtert és a Waberer’st külön is kiemelt.
A Richter
A Richter a legjobb hozam-kockázat arányt kínálja a Concorde által követett régiós blue chipek közül – írják. Rövid távon pozitív momentumra számítanak.
A Vraylar-bevétel által dominált idegrendszeri üzletág és a nőgyógyászati szegmens ebben az évben is húzni fogja a Richter teljesítményét, míg a generikus és biotechnológiai üzletág kilátásai romlanak.
A Vraylar értékesítésével kapcsolatos aggodalmak az amerikai ártárgyalások után mérséklődhetnek, mivel az AbbVie továbbra is a piaci konszenzusnál mintegy 20 százalékkal magasabb, évi 5 milliárd dolláros csúcsértékesítési célt tart fenn. Mindemellett a nőgyógyászati portfólió kiemelt termékeinek robusztus növekedése érdemben javíthatja a profitabilitást.
A Richterrel kapcsolatban a legnagyobb aggodalom továbbra is a tőkeallokációs fegyelem hiánya, valamint a markáns forinterősödés esetleges folytatódása. A vállalat az elmúlt években jellemzően olyan projektekbe fektetett, amelyek a vártnál alacsonyabb megtérülést hoztak, így, bár az erős készpénztermelés adott, a befektetők ebből kevés közvetlen előnyt érzékelnek.
A Richter Oroszországban is működtet operációt, bevételeinek mintegy 15 százaléka rubelben képződik, ezért egy esetleges békemegállapodás a szentiment javulásán keresztül pozitív katalizátort jelenthet.
A Waberer’stől profitbővülést várnak
A Concorde meglátása szerint a Waberer’s az egyik legalulértékeltebb és legvonzóbb részvény a magyar piacon.
A sok lábon álló cég javuló eredményeit mind a három fő üzletága húzhatja 2026-ban: a Posta Biztosítók integrálása a biztosításnak kedvez, míg a nemzetközi szállítmányozási szegmens a magyar és a lengyel operáció hatékonyságának a javulása miatt növelheti profitabilitását.
A szerződéses logisztikai szegmens pedig hátszelet kaphat a Debrecen környéki beruházásoktól, hiszen az új autó- és akkumulátorgyártó kapacitások kiépülése a cégnek többéves megbízásokat hozott. Emellett a logisztikai raktárfejlesztések is vonzó befektetésnek számítanak. Magyarország kulcsfontosságú elosztóközpont lehet az ázsiai és az európai árumozgatásban, ez további volumenbővülést hozhat a következő években.