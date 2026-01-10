Vallottak a magyar guruk, ez lehet az év befektetése: arany, ezüst vagy részvénycsomag? Itt vannak a válaszok, mibe érdemes fektetni a pénzt 2026-ban

Fantasztikus évet zártak tavaly a tőkepiacok, akármerre nézünk. Csúcsközelben érte a szilveszteri trombitaszó az amerikai, a német és a magyar tőzsdeindexeket, sőt még az arany és az ezüst jegyzését is. Ráadásul azóta sem panaszkodhatnak a befektetők, hiszen a felívelő trend az új év elején is folytatódott.

Arany, ezüst vagy egy részvényportfólió, mi lesz az év befektetése? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Felmerül azonban a kérdés, hogy változatlan marad-e az irány 2026-ban is, illetve mégis mely eszközöket érdemes választani az előttünk álló időszakra. Ha pedig felmerült, fel is tettük a hazai elemzőknek.

Az Erste a nemesfémekre tesz

Az Erste szerint továbbra is a nemesfémek lehetnek a nyerők.

Tartós trendnek véljük az arany és az ezüst iránti fokozott keresletet

– írta a Világgazdaságnak Nagy András, a brókercég részvényelemzője.

Egyrészt számos fejlett országban, többek között az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is jelentős költségvetési hiány látható, előbbi két esetben 5-6 százalék fölötti deficitet eredményezve.

Ez a recessziós időszakon kívül rendkívül szokatlan, és inflációs kockázatokat hordoz magában, rombolva a modern, belső érték nélküli – úgynevezett fiat – pénzek iránti bizalmat, és ezen keresztül növelve a keresletet az értékálló, inflációvédett eszközök iránt, mint amilyenek a nemesfémek.

Másrészt a nagy jegybankok aranyvásárlása tovább folytatódhat, elsősorban Kína részéről, ami tartós keresletet generál. Harmadrészt a lakossági befektetők portfolióján belül jellemzően alacsony az arany aránya, bár 2025-ben már emelkedésnek indult, de még ezzel együtt is jóval elmarad a 10-15 százalékos aránytól, ami a 80-as években jellemző volt, így ezekben a portfóliókban bőven van még helyük a nemesfémeknek.

A K&H top pickjei

Az arany és az ezüst – a tavalyi év elejéhez hasonlóan – idén is bekerült a K&H Értékpapír top pickjei közé is. Cinkotai Norbert vezető részvényelemző szerint továbbra is erősek a fundamentumaik, és a naptári év változása önmagában nem szakít félbe egy tőkepiaci trendet. Másfelől figyelmeztet, hogy az utóbbi hetek volatilitása rövid távon akár jelentős kockázat is lehet a nemesfémek piacán.