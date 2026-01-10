Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőkepiac
európai bankok
Magnificent Seven
2026
nemesfém
magyar részvények
befektetés

Vallottak a magyar guruk, ez lehet az év befektetése: arany, ezüst vagy részvénycsomag? Itt vannak a válaszok, mibe érdemes fektetni a pénzt 2026-ban

Számos eszköz szóba került, de sok a közös pont is. Az év befektetései a Concorde, az Equilor, az Erste és a K&H szerint.
Murányi Ernő
2026.01.10, 07:56
Frissítve: 2026.01.10, 07:58

Fantasztikus évet zártak tavaly a tőkepiacok, akármerre nézünk. Csúcsközelben érte a szilveszteri trombitaszó az amerikai, a német és a magyar tőzsdeindexeket, sőt még az arany és az ezüst jegyzését is. Ráadásul azóta sem panaszkodhatnak a befektetők, hiszen a felívelő trend az új év elején is folytatódott.

Gold év befektetése
Arany, ezüst vagy egy részvényportfólió, mi lesz az év befektetése? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Felmerül azonban a kérdés, hogy változatlan marad-e az irány 2026-ban is, illetve mégis mely eszközöket érdemes választani az előttünk álló időszakra. Ha pedig felmerült, fel is tettük a hazai elemzőknek.

Az Erste a nemesfémekre tesz

Az Erste szerint továbbra is a nemesfémek lehetnek a nyerők. 

Tartós trendnek véljük az arany és az ezüst iránti fokozott keresletet

– írta a Világgazdaságnak Nagy András, a brókercég részvényelemzője. 

Egyrészt számos fejlett országban, többek között az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is jelentős költségvetési hiány látható, előbbi két esetben 5-6 százalék fölötti deficitet eredményezve. 

Ez a recessziós időszakon kívül rendkívül szokatlan, és inflációs kockázatokat hordoz magában, rombolva a modern, belső érték nélküli – úgynevezett fiat – pénzek iránti bizalmat, és ezen keresztül növelve a keresletet az értékálló, inflációvédett eszközök iránt, mint amilyenek a nemesfémek.

Másrészt a nagy jegybankok aranyvásárlása tovább folytatódhat, elsősorban Kína részéről, ami tartós keresletet generál. Harmadrészt a lakossági befektetők portfolióján belül jellemzően alacsony az arany aránya, bár 2025-ben már emelkedésnek indult, de még ezzel együtt is jóval elmarad a 10-15 százalékos aránytól, ami a 80-as években jellemző volt, így ezekben a portfóliókban bőven van még helyük a nemesfémeknek.  

A K&H top pickjei 

Az arany és az ezüst – a tavalyi év elejéhez hasonlóan – idén is bekerült a K&H Értékpapír top pickjei közé is. Cinkotai Norbert vezető részvényelemző szerint továbbra is erősek a fundamentumaik, és a naptári év változása önmagában nem szakít félbe egy tőkepiaci trendet. Másfelől figyelmeztet, hogy az utóbbi hetek volatilitása rövid távon akár jelentős kockázat is lehet a nemesfémek piacán.

A K&H-nál a BUX-ra is inkább optimisták, az azt alkotó cégeket követő intézményi elemzők célárfolyam-konszenzusa is jellemzően meghaladja az aktuális kurzusokat – hangsúlyozzák. 

Persze a pozitív folytatáshoz elkelnének a kedvező régiós szintű kilátások, valamint a támogató nemzetközi piaci hangulat is. 

Az viszont egyértelmű, hogy a relatíve gyengébb dollár a múltbeli statisztikai adatok alapján általában javítja a feltörekvő régiók tőkevonzási képességét, ami tavaly is bejött. 

A magyar részvénypiac mellett pedig akár a cseh PX index vagy a lengyel WIG 30 index is felülteljesítő lehet.

A hét mesterlövész 

A K&H a Magnificent Sevent, azaz a hét mesterlövészt (Nvidia, Alphabet, Apple, Tesla, Meta, Microsoft, Amazon) is bevette idei top pickjei közé. A technológiai szektorban láthatóan jelentős változások zajlanak, a nagy méretű, tőkeerős cégek pedig tetemes összegeket invesztálnak a mesterségesintelligencia- (MI) forradalomba – indokol az elemzőműhely. 

Emellett ezeknek a cégeknek a nagy mérete lehetőséget adhat a stabil és folyamatos fejlesztésekhez, miközben az is látható, hogy az értékeltségük sem tűnik magasnak, a fundamentumok eddigi javulása ugyanis lépést tartott az árfolyamokkal.

Akárcsak a nemesfémekkel kapcsolatban, egyetért az Erste és a K&H az európai bankok ajánlásában is. A szektor fundamentumai stabilitásról árulkodnak, és a tavalyi rali dacára az európai bankok átlagos értékeltségi szintje még mindig elmarad az amerikai társakéhoz képest, emellett a profitabilitásuk is sokat javult az elmúlt években.

Az Equilor szerint ez az év befektetése

A bankokat tartja az év befektetésének Czibere Ákos, az Equilor Befktetési Zrt. elemzője is, ám ő az amerikaiakat sem hagyná ki a pixisből. 

„Továbbra is vételi lehetőséget látunk az Egyesült Államok és Európa bankszektorában, de a növekedés motorjai eltérők lesznek.”

Az Egyesült Államokban a kamatvágási ciklus folytatódása további lendületet adhat a rövid kamatok csökkenésének, míg várakozásaink szerint a hosszú hozamok magasabb szinten ragadnak 

– kezdi az indoklást az elemző. 

A hozamok ilyen jellegű alakulása kedvező lehet az amerikai bankoknak, és a nettó kamatmarzsok emelkedését eredményezheti. A hozamgörbe alakulása további élénkülést adhat a cégakvizíciós (M&A) piacnak is, ahol főleg a gyógyszeriparban várható élénkülés.

Évente 170 milliárd dollárnyi bevételt fenyeget 2030-ig szabadalomvesztés, így várhatóan a nagy gyógyszeripari cégek aktivizálni fogják magukat a biotechnológiai cégek felvásárlásában, de várhatóan más szektorokban is növekedhet az aktivitás. 

Az idei a nagy méretű IPO-k éve is lehet, a SpaceX 1500, az OpenAI 1000 milliárd dolláros értékeltségen tervezi az amerikai tőkepiacra lépést, de az Anthropic 350 milliárd dolláros IPO-ja az év slágerei közé tartozik.

Idén mehet tőzsdére a SpaceX is /Fotó: AFP

Továbbra is pozitívan ítéli meg az Equilor az európai bankszektor 2026-os kilátásait is, azonban itt a kamatok alakulása helyett 

  • a hitelállomány bővülése, 
  • a betéti kamatok fegyelmezett újraárazása 
  • és a költségkontroll miatt várják az erősebb teljesítményt. 

Az európai bankszektor profitálhat a szabályozási környezet lazulásából is, miután december elején döntés született a nagyobb bankok tőkeszabályainak egyszerűsítéséről, valamint a kisebb hitelintézeteket terhelő szabályozói kötelezettségek csökkentéséről. 

Ezek a javaslatok fordulópontot jelenthetnek az uniós bankszektor számára, egy évtizednyi szigorúbb szabályozást követően, amelyet a globális pénzügyi válság váltott ki.

Továbbá az európai bankszektor hozamkilátásait támogathatja a német fiskális kiadások növekedése, valamint egy esetleges ukrán–orosz békemegállapodás, amelyek egyaránt kedvezően hathatnak a makrogazdasági környezetre és a befektetői hangulatra.  

Mit emel ki a Concorde?

A Concorde Értékpapírnál első helyen a fejlődő piacokat nevezték meg, mint az év potenciális befektetési terepét. GDP-bővülésben tudniillik várhatóan továbbra is verik a fejlett gazdaságokat, ami a vállalati profitokat is segítheti. 

Bukta Gábor elemzési üzletágvezető szerint az itteni két meghatározó szektor „ a bankok és a technológiai vállalatok – teljesítményét pedig a hitelkereslet és az MI berobbanása is támogatja. A bankok élvezik a kamatcsökkentési ciklus és a meredekebb hozamgörbék hátszelét is, miközben a memóriacsipek piaca szintén erős maradhat a következő fél évben. A készletek lassú leépülése és a beruházási boom a kereslet élénkülésére és az árazás javulására utal.

A Concorde az európai piacot is ígéretesnek látja. A német fiskális lazítástól sokat vár a piac, de évek óta nem volt számottevő profitmarzsjavulás a DAX-ot alkotó vállalatok esetében. 

Az év eleji felfokozott hangulat ellenére április óta a DAX indexet az európai Stoxx 600 felülteljesíti. A lassú gazdasági reformok miatt az elemző ezzel együtt szelektív megközelítést alkalmaz. 

Európában ugyanis négy meghatározó iparágra szegeződött 2025-ben a figyelem: az ipari vállalatokra, a védelmi szektorra, az építőiparra, valamint a bankszektorra. Ez a trend strukturális okokból idén is folytatódhat. 

Magyar részvények

A hazai részvények is bőven hozhatnak még hozamokat a befektetők zsebébe – véli a Concorde. Bár az értékeltségük sokat javult az elmúlt 12 hónapban, ennek ellenére továbbra is nyomott árfolyamon pörögnek, tehát van még mibe kapaszkodni 2026-ra fordulva. 

 

Ráadásul az alacsony értékeltség mellé relatív alacsony intézményi befektetői állomány is társul. Egyrészt a majd 20 ezermilliárd forintot kezelő, hazai nyílt végű befektetési alapok alig több mint 2 százaléka van csak magyar részvényekbe fektetve, ami a 2010-es évek közepéhez hasonló alacsony szint. Másrészt a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya is masszívan elmarad az orosz–ukrán háború kirobbanását megelőző szinttől.  

A magyar blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom 2026-ban újabb rekordévet zárhat a brókercég előrejelzései szerint, ami további kedvező előjel a befektetőknek.

A Concorde BUX indexre vonatkozó 2026. év végi célára 125 ezer pont körül alakul.

A romló magyar makrogazdasági kilátások és a kiszámíthatatlan adópolitika jelentős kockázatot hordoznak, ám az orosz–ukrán háború előrehaladtával a béketárgyalások kilátása stimulálhatja a régiós piacokat – teszi hozzá Bukta Gábor, aki két részvényt, a Richtert és a Waberer’st külön is kiemelt.

A Richter

A Richter a legjobb hozam-kockázat arányt kínálja a Concorde által követett  régiós blue chipek közül – írják. Rövid távon pozitív momentumra számítanak. 

A Vraylar-bevétel által dominált idegrendszeri üzletág és a nőgyógyászati szegmens ebben az évben is húzni fogja a Richter teljesítményét, míg a generikus és biotechnológiai üzletág kilátásai romlanak. 

A Vraylar értékesítésével kapcsolatos aggodalmak az amerikai ártárgyalások után mérséklődhetnek, mivel az AbbVie továbbra is a piaci konszenzusnál mintegy 20 százalékkal magasabb, évi 5 milliárd dolláros csúcsértékesítési célt tart fenn. Mindemellett a nőgyógyászati portfólió kiemelt termékeinek robusztus növekedése érdemben javíthatja a profitabilitást. 

RICHTER részvény
RICHTER részvény2026.01.09.
Utolsó ár: 10 280 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richterrel kapcsolatban a legnagyobb aggodalom továbbra is a tőkeallokációs fegyelem hiánya, valamint a markáns forinterősödés esetleges folytatódása. A vállalat az elmúlt években jellemzően olyan projektekbe fektetett, amelyek a vártnál alacsonyabb megtérülést hoztak, így, bár az erős készpénztermelés adott, a befektetők ebből kevés közvetlen előnyt érzékelnek. 

A Richter Oroszországban is működtet operációt, bevételeinek mintegy 15 százaléka rubelben képződik, ezért egy esetleges békemegállapodás a szentiment javulásán keresztül pozitív katalizátort jelenthet. 

A Waberer’stől profitbővülést várnak

A Concorde meglátása szerint a Waberer’s az egyik legalulértékeltebb és legvonzóbb részvény a magyar piacon. 

A sok lábon álló cég javuló eredményeit mind a három fő üzletága húzhatja 2026-ban: a Posta Biztosítók integrálása a biztosításnak kedvez, míg a nemzetközi szállítmányozási szegmens a magyar és a lengyel operáció hatékonyságának a javulása miatt növelheti profitabilitását. 

WABERERS részvény
WABERERS részvény2026.01.09.
Utolsó ár: 5 300 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A szerződéses logisztikai szegmens pedig hátszelet kaphat a Debrecen környéki beruházásoktól, hiszen az új autó- és akkumulátorgyártó kapacitások kiépülése a cégnek többéves megbízásokat hozott. Emellett a logisztikai raktárfejlesztések is vonzó befektetésnek számítanak. Magyarország kulcsfontosságú elosztóközpont lehet az ázsiai és az európai árumozgatásban, ez további volumenbővülést hozhat a következő években.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu