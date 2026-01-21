Sokkok és squeezek a világ ezüstpiacán

2025-ben 147%-os emelkedést láthattunk az ezüst piaci árában, amit az idei évben 30% körüli emelkedéssel tetézett az eszköz. A fehér fém árfolyamának történetében ez volt a második legnagyobb emelkedést hozó év, az 1979-es után (az utóbbi kiváltó oka piaci manipuláció volt). Az ezüst különös helyzete és fundamentumainak változása miatt érdemesnek tartom alaposabban megvizsgálni a közelmúlt vele kapcsolatos eseményeit.

Az ezüst piacán történelmi áremelkedés és kínálati sokk bontakozik ki / Fotó: SPB Befektetési Zrt. / Facebook

Az ezüst helyzete jóval összetettebb, mint azt gondolnánk, mivel a fém kettős szerepet tölt be befektetéseink körében:

egyrészt egy nemesfém („safe-heaven” asset),

másrészt pedig egy igen fontos ipari alapanyag (az ezüst a legjobb elektromos vezető az összes fém közül).

Az elmúlt évben az említett kettős szerep mindkét eleme erősítette a fém iránti keresletet.

A fundamentumok

Az aranyhoz hasonlóan, bár kisebb mértékben, de az ezüst is általában felértékelődik a gazdasági bizonytalanság, illetve a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom megingásával.

Ez annyit jelent, hogy az inflációtól és a fiat-valuta leértékelődésétől való félelem miatt a befektetők kézzel fogható menedéket keresnek a nemesfémekben.

Emiatt a 2025-ös évben divatosnak mondható dollar-debasement tradek egy kedvelt portfólióeleme lehetett az ezüst, ami a keresleti nyomást erősítette.

További árfelhajtó potenciált láthatunk az arany-ezüst árfolyamában, amelynek hányadosa 15 éves mélyponton van és a befektetők kedvelt indikátora. A „normális” arany-ezüst arány eléréséhez ezüstár-emelkedésre vagy aranyárcsökkenésre lenne szükség.

Ipari kereslet: EV-k, napelemek, csipek

Az ezüst ipari felhasználása szintén a fém iránti keresletet erősítette 2025-ben. Ennek fő okai az alábbiak:

az elektromos autók térnyerése (egy EV legyártásához nagyjából 25–50 gramm ezüstre van szükség, amíg egy belső égésű járgányhoz mindössze 15–25 grammra),

a napelemek elterjedése (az ipari ezüstfelhasználás 15%-áért felel a napelempiac, tíz éve ez mindössze 5% volt).

Ezeken felül további keresletet támaszt a fém iránt:

a mikrocsipek gyártása,

adatközpontok építése,

és nagyjából minden egyéb elektronikákhoz kapcsolódó ipari tevékenység.

Ezek után nem meglepő, hogy Kína egymaga a világ ipari ezüstjének 50–60%-át használja fel.