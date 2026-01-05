Deviza
Fapadosok: elárasztották az utazni vágyók a Ryanair és a Wizz Air járatait – fél Európa repülőre ült tavaly

A Ryanair és a Wizz Air is erősen zárta a tavalyi évet, kihasználva a decemberi ünnepi időszakban élénkülő utazási kedvet. A két európai fapados légitársaság összesen 275 millió utast szállított 2025-ben.
K. T.
2026.01.05, 12:35
Frissítve: 2026.01.05, 13:29

Erősen zárták a tavalyi évet az európai diszkont-légitársaságok. A piacvezető Ryanair és fő versenytársa, a magyar hátterű Wizz Air is javítani tudott decemberben kihasználva az ünnepi szezon során élénkülő utazási keresletet, és ezzel 2025 egészében is jelentős bővülést tudtak felmutatni a fapadosok.

Ryanair, Wizz Air, fapadosok, diszkont légitársaság /
A Ryanair és a Wizz Air is erősen zárta az évet, a két fapados összesen 275 millió utast szállított 2025-ben / Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock

Erős évet zárt Európa vezető fapados légitársasága

A Ryanair decemberben indított járataira 14,5 millió utas váltott jegyet, ami 7 százalékos növekedést hozott a kontinensen piacvezető pozícióban lévő ír diszkont-légitársaságnak. Az átlagos járatkihasználtság eközben stabil, 92 százalékos volt a hónap során indított, 82 ezer járaton, csakúgy, mint egy évvel korábban.

A 2025-ös naptári évben 5 százalékos növekedést regisztrálhatott a dublini székhelyű társaság, amely 206,5 millió jegyet értékesített a tavalyi járataira. A 2025 áprilisától idén március végéig tartó üzleti év egészében 207 millió utassal számol a vállalat, ami csekély egymillióval haladhatja meg ez előző, 2024/25-ös üzleti év forgalmát.

Kitett magáért a Wizz Air is

A magyar hátterű Wizz Air decemberi járatain összesen 5,85 millió utas fordult meg, ami 15,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A légitársaság férőhely-kapacitásának bővülése ugyanakkor még ezt is felülmúlta. Az év utolsó hónapjában 16,3 százalékkal nőtt az értékesíthető helyek száma, 6,81 millióra.

A járatok átlagos töltöttségi szintje mindezek miatt 0,6 százalékponttal 85,9 százalékra mérséklődött 2024 decemberéhez képest.

Váradi József cége 2025-ben összesen 68,59 millió utast üdvözölhetett járatain, ez 9,1 százalékkal haladja meg az előző naptári év forgalmát. A társaság kapacitása eközben 9,4 százalékkal nőtt, a járatkihasználtság pedig lényegében stabil, 90,7 százalékos volt tavaly, a 2024-es 91 százalék után.

A Wizz Air decemberben jelentette be, hogy az idei nyári szezonban újabb 15 géppel bővíti a lutoni, római, tiranai és varsói bázisain meglévő flottáját. A vállalat az év végén az olasz élvonalban szereplő sztárcsapat, az AS Roma főszponzorává vált.

A Ryanair részvényei 0,5 százalékot emelkedtek a hétfői tőzsdei kereskedés elején, míg a Wizz Air kurzusa 0,4 százalékot ereszkedett.

Legolcsóbb utazási célpontok 2026-ban: Budapest már drága, Tiranát javasolják helyette

Ahogy a népszerű úti célok egyre drágábbak lesznek, új alternatívák jelennek meg. A Ynet Global annak nézett utána, hogy 2026-ban Mykonos vagy Prága helyett hova repülhetnek majd az utazók, hogy hasonló élményben legyen részük, sokkal alacsonyabb áron. Ezen a listán Budapest is helyet kapott, csak mint túl drága úti célpont.

