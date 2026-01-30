Deviza
Megvan Jerome Powell, a Fed elnökének utódja – Donald Trump szerint "született tehetség" érkezik az amerikai monetáris politika élére

Donald Trump Kevin Warsh-t jelölte a Federal Reserve elnökének, aki Jerome Powell februárban lejáró mandátuma után veheti át az amerikai jegybank irányítását. Az amerikai elnök közösségi oldalán közzétett bejelentésében tapasztalt közgazdászként és „született tehetségként” méltatta a Fed korábbi kormányzóját, akitől a monetáris politika új irányát várja.
Németh Anita
2026.01.30, 13:07
Frissítve: 2026.01.30, 13:48

Örömmel jelentem be, hogy Kevin Warsh-t jelölöm a Federal Reserve Rendszer Kormányzótanácsának elnöki posztjára – írta hosszabb közösségi médiás posztjában Donald Trunp amerikai elnök. 

FILE PHOTO: Former U.S. Fed Governor Kevin Warsh in New York City
Donald Trump Kevin Warh-ot nevezte ki a Fed elnökének / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Kevin Warsh a Fed történetének legfiatalabb kormányzója volt

Kevin jelenleg a Hoover Intézet Shepard-család kiváló vendégkutatója közgazdaságtanból, valamint a Stanford Graduate School of Business előadója. Emellett Stanley Druckenmiller partnere a Duquesne Family Office LLC-nél. Kevin az alapdiplomáját a Stanford Egyetemen, jogi doktorátusát pedig a Harvard Law School-on szerezte.

Kiterjedt kutatásokat végzett a közgazdaságtan és a pénzügyek területén. Független jelentést készített a Bank of England számára, amelyben reformokat javasolt az Egyesült Királyság monetáris politikájának vitelére vonatkozóan – a Parlament pedig elfogadta a jelentés ajánlásait. Kevin Warsh 35 évesen a Fed történetének legfiatalabb kormányzója lett; 2006 és 2011 között a Federal Reserve kormányzótanácsának tagjaként, a Fed G20-as képviselőjeként, valamint a testület ázsiai feltörekvő és fejlett gazdaságokért felelős megbízottjaként szolgált. Emellett adminisztratív kormányzóként irányította és felügyelte a Tanács működését, személyügyeit és pénzügyi teljesítményét – sorolta a kinevezette érdemeit Trump.

A Tanácsba történő kinevezése előtt, 2002-től 2006-ig Kevin az elnök gazdaságpolitikai különleges asszisztenseként és a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának ügyvezető titkáraként dolgozott. Korábban a New York-i Morgan Stanley & Co. fúziós és felvásárlási (M&A) osztályának tagja volt alelnöki és ügyvezető igazgatói minőségben.

Régóta ismerem Kevint, és nincs kétségem afelől, hogy a Fed egyik NAGY elnökeként vonul be a történelembe, talán a legjobbként. Mindezek mellett ő egy igazi „született tehetség”, aki soha nem fog cserben hagyni minket. Gratulálok, Kevin! 

– zárta sorait Donald Trump.

Kevin Warsh esetleges színrelépése a piac találgatásai közt előkelőhelyen szerepelt. Sajtóhírek szerint többek közt azért tették befutó helyre a személyét, mert Trump arról beszélt, hogy olyasvalakit jelöl majd, akinek sokak szerint már korábban meg kellett volna kapnia a tisztséget. Az elnök pedig előző ciklusában is gondolkozott Warsh kinevezésén, mielőtt Powell mellett döntött 2018-ban.

Távozik a hatalomból Donald Trump egyik legnagyobb béklyója

Jerome Powellnek májusban jár le megbízatása a Fed elnökeként, amely posztot –ugyancsak Trump kinevezésére – 2018 februárja óta tölt be.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell
Jerome Powell 2018 óta a Fed elnöke / Fotó: Anadolu via AFP

Ezzel Trump egy óriási horgonytól szabadult meg, mivel ő és Powell híresen más monetáris politikát képzeltek el, ami miatt több nézeteltérésük is volt. Sőt, az amerikai elnök többször beszélt arról, hogy megpróbálja idő előtt eltávolítani Powellt a hatalomból és különböző eljárásokat intézett a Fed ellen.  Trump második elnökségének előrehaladtával a Fed egyre inkább a politikai csatározások középpontjába került. A Fehér Ház már az első hónapokban nyomást gyakorolt a kamatpolitikára, Jerome Powell jegybankelnök leváltása is felmerült.

Legutóbb például hűtlen kezelés miatt indított eljárást az amerikai kormányzat eljárást Powell ellen, amikor az amerikai költségvetési hivatal vezetője szállt bele. Russell Vought azt állította, hogy Powell „súlyosan félrekormányozta” az amerikai jegybankként működő intézményt, és félrevezette a kongresszust a jegybanki székház „drága és hivalkodó” székhely felújításával kapcsolatban.

Powell szerdán, a legutóbbi kamatdöntés bejelentésekor nem kívánt állást foglalni a saját jövőjéről. Nem válaszolt arra, hogy a májusban lejáró elnöki mandátuma után a Federal Reserve kötelékében marad-e, noha kormányzói megbízatása 2028 januárjáig érvényes. 

