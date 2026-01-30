Megvan Jerome Powell, a Fed elnökének utódja – Donald Trump szerint "született tehetség" érkezik az amerikai monetáris politika élére

Örömmel jelentem be, hogy Kevin Warsh-t jelölöm a Federal Reserve Rendszer Kormányzótanácsának elnöki posztjára – írta hosszabb közösségi médiás posztjában Donald Trunp amerikai elnök.

Donald Trump Kevin Warh-ot nevezte ki a Fed elnökének / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Kevin Warsh a Fed történetének legfiatalabb kormányzója volt

Kevin jelenleg a Hoover Intézet Shepard-család kiváló vendégkutatója közgazdaságtanból, valamint a Stanford Graduate School of Business előadója. Emellett Stanley Druckenmiller partnere a Duquesne Family Office LLC-nél. Kevin az alapdiplomáját a Stanford Egyetemen, jogi doktorátusát pedig a Harvard Law School-on szerezte.

Kiterjedt kutatásokat végzett a közgazdaságtan és a pénzügyek területén. Független jelentést készített a Bank of England számára, amelyben reformokat javasolt az Egyesült Királyság monetáris politikájának vitelére vonatkozóan – a Parlament pedig elfogadta a jelentés ajánlásait. Kevin Warsh 35 évesen a Fed történetének legfiatalabb kormányzója lett; 2006 és 2011 között a Federal Reserve kormányzótanácsának tagjaként, a Fed G20-as képviselőjeként, valamint a testület ázsiai feltörekvő és fejlett gazdaságokért felelős megbízottjaként szolgált. Emellett adminisztratív kormányzóként irányította és felügyelte a Tanács működését, személyügyeit és pénzügyi teljesítményét – sorolta a kinevezette érdemeit Trump.

A Tanácsba történő kinevezése előtt, 2002-től 2006-ig Kevin az elnök gazdaságpolitikai különleges asszisztenseként és a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának ügyvezető titkáraként dolgozott. Korábban a New York-i Morgan Stanley & Co. fúziós és felvásárlási (M&A) osztályának tagja volt alelnöki és ügyvezető igazgatói minőségben.

Régóta ismerem Kevint, és nincs kétségem afelől, hogy a Fed egyik NAGY elnökeként vonul be a történelembe, talán a legjobbként. Mindezek mellett ő egy igazi „született tehetség”, aki soha nem fog cserben hagyni minket. Gratulálok, Kevin!

– zárta sorait Donald Trump.

Kevin Warsh esetleges színrelépése a piac találgatásai közt előkelőhelyen szerepelt. Sajtóhírek szerint többek közt azért tették befutó helyre a személyét, mert Trump arról beszélt, hogy olyasvalakit jelöl majd, akinek sokak szerint már korábban meg kellett volna kapnia a tisztséget. Az elnök pedig előző ciklusában is gondolkozott Warsh kinevezésén, mielőtt Powell mellett döntött 2018-ban.