Elmaradt a kamatvágás: Powell szerint az amerikai gazdaság megvetette a lábát – Trump nem örül a Fed döntésének

A figyelem most Jerome Powell üzeneteire irányul. A Fed nem nyúlt a kamatokhoz a friss ülésén, a piacok pedig azonnal reagáltak: erősödött a dollár, megbicsaklott az emelkedés a tőzsdéken.
VG
2026.01.28, 20:10
Frissítve: 2026.01.28, 21:22

A Federal Reserve, az amerikai jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, miután 2025 végén három egymást követő csökkentést hajtott végre. A döntés után a dollár erősödött, a részvénypiac pedig ingadozott, miközben a befektetők Jerome Powell sajtótájékoztatójára várnak.

héják,Partial,View,Of,The,Federal,Reserve,("fed"),Headquarters,Office,Building
A Fed nem nyúlt a kamatokhoz a friss ülésén, a piacok pedig azonnal reagáltak: erősödött a dollár, megbicsaklott az emelkedés a tőzsdéken / Fotó: christianthiel.net / Shutterstock

A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet – 3,5 és 3,75 százalék között – a most záruló ülésén. Ez a döntés egy háromlépcsős kamatcsökkentési sorozatot követ, amelyet a jegybank 2025 végén hajtott végre.

A piacok még a Fed-vezérre várnak

A részvénypiacok bizonytalanul mozogtak a döntés után:

  • az S&P 500 története során először rövid időre átlépte a 7000 pontos szintet, ám az emelkedés nem bizonyult tartósnak;
  • a Nasdaq enyhe pluszban zárt, miután az ASML rekord megrendelésállományról számolt be, később azonban az index is leadta korábbi nyereségének egy részét, amikor az ASML árfolyama lefelé fordult.

A dollár ezzel szemben erősödni tudott. Az amerikai fizetőeszköz szerdán tovább kapaszkodott felfelé, miután Scott Bessent pénzügyminiszter megerősítette: az Egyesült Államok erős dollár politikát folytat, és nem avatkozik be a devizapiacokon. Egy nappal korábban még eladási hullám söpört végig a dolláron, részben Donald Trump kijelentései nyomán, aki akkor azt mondta, nem aggódik az árfolyam gyengülése miatt.

A nyersanyagpiacon is érezhető volt a dollár mozgása. Az arany ára – amely jellemzően a gyengébb dollárnak kedvez – új történelmi csúcsra emelkedett, és unciánként 5300 dollár fölé ugrott.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A piacok azonban elsősorban nem magára a határozatra, hanem Jerome Powell elnök sajtótájékoztatójára figyelnek, amelyen iránymutatást adhat a következő kamatlépés időzítéséről.

A politikai bizonytalanságot fokozza, hogy a mostani ülés Powell egyik utolsó Fed-elnöki tanácskozása. 

Mandátuma májusban jár le, miközben Trump elnök hónapok óta nyíltan beszél arról, kit szeretne a helyére. Az elnök olyan jegybankelnököt szeretne, aki agresszívebben csökkenti a kamatokat, és nagyobb teret enged az elnöki befolyásnak.

Több jegybankár és befektető szerint ez veszélyeztetné a Fed függetlenségét, ami hosszabb távon inflációt és magasabb hitelköltségeket okozhat.

Fed-vezér: az amerikai gazdaság megvetette a lábát

Powell a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az amerikai gazdaság „stabil alapokon lépett be 2026-ba”. A Fed elnöke szerint a munkanélküliségi ráta összességében stabilizálódott, ugyanakkor a munkahelyteremtés üteme visszafogott, az infláció pedig továbbra is valamelyest a jegybanki cél fölött alakul.

A Fed-vezér rámutatott arra is, hogy az elmúlt egy évben mind a munkaerő-kínálat, mind a munkaerő-kereslet mérséklődött, ami óvatos megközelítést indokol a monetáris politikában. A jegybank elnöke hangsúlyozta: a Federal Reserve továbbra is objektíven, az amerikai gazdaság és a lakosság érdekeit szem előtt tartva végzi a munkáját.

Powell szerint a Fed jelenlegi helyzete lehetővé teszi, hogy kellő körültekintéssel döntsön a jövőbeni kamatlépések mértékéről és időzítéséről. Mint fogalmazott, a jegybank „jó pozícióban van” ahhoz, hogy a beérkező adatok alapján határozza meg a következő gazdaságpolitikai lépéseket.

Azonban kiemelte, hogy továbbra is fennáll bizonyos feszültség a Fed két fő célja, a 2 százalékos infláció és a maximális foglalkoztatottság között. Ugyanakkor szerinte az infláció felülről jövő kockázatai és a foglalkoztatottság lefelé mutató kockázatai egyaránt mérséklődtek. „Mindkettő kockázata csökkent” – mondta.

A Fed elnöke arra is rámutatott, hogy az inflációs várakozások valamelyest csökkentek, és hogy a legtöbb inflációs nyomás eddig vámokból ered, ami kedvezőbb, mert a keresletvezérelt infláció kezelése nehezebb lenne. 

Powell szerint nehéz a beérkező adatok alapján kijelenteni, hogy a jelenlegi monetáris politika jelentősen restriktív lenne; inkább lazán semlegesnek, vagy mérsékelten korlátozónak tekinthető.

Ez a megközelítés azt sugallja, hogy a Fed továbbra is óvatosan, az adatok alakulását követve kívánja alakítani a jövőbeni kamatpolitikát, miközben a gazdaság stabilitására és a foglalkoztatottság fenntartására koncentrál.

Sorra indulnak a vizsgálatok ellene, de Powell szerint „nincs itt semmi látnivaló"

A sajtótájékoztatón Jerome Powell elzárkózott attól is, hogy a jegybankot érintő kényesebb kérdésekről nyilatkozzon. A Fed elnöke nem kommentálta az igazságügyi minisztérium által indított, az intézmény székházfelújításával kapcsolatos vizsgálatot, illetve az ügyben kiküldött esküdtszéki idézéseket.

Arra a kérdésre, hogy a Fed válaszolt-e már a megkeresésre, mindössze annyit mondott: „Erre most nincs mit mondanom”, utalva egy korábbi, a hónap elején tett nyilatkozatára.

Powell szintén nem kívánt állást foglalni saját jövőjéről. Nem válaszolt arra, hogy a májusban lejáró elnöki mandátuma után a Federal Reserve kötelékében marad-e, noha kormányzói megbízatása 2028 januárjáig érvényes. 

Emellett elhárította azokat a kérdéseket is, amelyek az elmúlt napok jelentősebb dollármozgásaira vonatkoztak.

A visszafogott válaszok tovább erősítették a piacokon azt az érzést, hogy a Fed vezetése jelenleg kizárólag a makrogazdasági adatokra és a monetáris politikai döntésekre kíván koncentrálni, miközben a politikai és jogi vitáktól tudatosan távol tartja magát.

Héják és galambok – ornitológiai kitekintő a jegybankokban

A monetáris politikai szakirodalomban sajátos szakzsargon alakult ki, amit aztán a köznyelv is átvett: „galambnak” nevezik azt a döntéshozót, aki az alacsony kamatlábakat részesíti előnyben a gazdasági aktivitás fellendítése érdekében, „héjának” pedig azt, aki a kamatlábak emelésével az infláció megfékezésére összpontosít, még akkor is, ha ez hatással van a növekedésre és a foglalkoztatásra. A „héják-galambok” megkülönböztetés mögött valójában különböző preferenciák és kockázatfelfogások húzódnak meg.

 

