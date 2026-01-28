Elmaradt a kamatvágás: Powell szerint az amerikai gazdaság megvetette a lábát – Trump nem örül a Fed döntésének

A Federal Reserve, az amerikai jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, miután 2025 végén három egymást követő csökkentést hajtott végre. A döntés után a dollár erősödött, a részvénypiac pedig ingadozott, miközben a befektetők Jerome Powell sajtótájékoztatójára várnak.

A Fed nem nyúlt a kamatokhoz a friss ülésén, a piacok pedig azonnal reagáltak: erősödött a dollár, megbicsaklott az emelkedés a tőzsdéken / Fotó: christianthiel.net / Shutterstock

A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet – 3,5 és 3,75 százalék között – a most záruló ülésén. Ez a döntés egy háromlépcsős kamatcsökkentési sorozatot követ, amelyet a jegybank 2025 végén hajtott végre.

A piacok még a Fed-vezérre várnak

A részvénypiacok bizonytalanul mozogtak a döntés után:

az S&P 500 története során először rövid időre átlépte a 7000 pontos szintet, ám az emelkedés nem bizonyult tartósnak;

a Nasdaq enyhe pluszban zárt, miután az ASML rekord megrendelésállományról számolt be, később azonban az index is leadta korábbi nyereségének egy részét, amikor az ASML árfolyama lefelé fordult.

A dollár ezzel szemben erősödni tudott. Az amerikai fizetőeszköz szerdán tovább kapaszkodott felfelé, miután Scott Bessent pénzügyminiszter megerősítette: az Egyesült Államok erős dollár politikát folytat, és nem avatkozik be a devizapiacokon. Egy nappal korábban még eladási hullám söpört végig a dolláron, részben Donald Trump kijelentései nyomán, aki akkor azt mondta, nem aggódik az árfolyam gyengülése miatt.

A nyersanyagpiacon is érezhető volt a dollár mozgása. Az arany ára – amely jellemzően a gyengébb dollárnak kedvez – új történelmi csúcsra emelkedett, és unciánként 5300 dollár fölé ugrott.