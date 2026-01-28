Deviza
EUR/HUF380,66 +0,15% USD/HUF318,57 +0,8% GBP/HUF438,6 +0,35% CHF/HUF413,74 -0,12% PLN/HUF90,55 +0,05% RON/HUF74,7 +0,21% CZK/HUF15,67 -0,05% EUR/HUF380,66 +0,15% USD/HUF318,57 +0,8% GBP/HUF438,6 +0,35% CHF/HUF413,74 -0,12% PLN/HUF90,55 +0,05% RON/HUF74,7 +0,21% CZK/HUF15,67 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 170,9 +0,53% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 826 -2,2% OTP40 470 +1,41% RICHTER10 750 +1,02% OPUS556 +1,08% ANY7 560 -0,79% AUTOWALLIS166 +3,61% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 236,16 -0,22% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 691,68 +0,48% BUX128 170,9 +0,53% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 826 -2,2% OTP40 470 +1,41% RICHTER10 750 +1,02% OPUS556 +1,08% ANY7 560 -0,79% AUTOWALLIS166 +3,61% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 236,16 -0,22% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 691,68 +0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Erősen kezdett a forint, aztán látványosan elgyengült - beütött a Trump-hatás, szétszaggatta a piacot

A reggeli erős szintekről hamar visszapattant a magyar deviza. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a dollár magához tért Donald Trump piacszaggató nyilatkozata után. Emellett technikai oka is lehet a forintgyengülésnek.
Faragó József
2026.01.28, 13:19
Frissítve: 2026.01.28, 13:33

Reggel olyan erős volt a forint, hogy már az újabb támaszok támadására lehetett spekulálni. Ehhez képest az euró-forint ma délelőtt visszatesztelte a tegnap letört technikai szintet. A visszapattanásban az is szerepet játszott, hogy a dollár kezd magához térni Donald Trump nyilatkozata után.

20251007_euroForint_009_VZ euró, bulgária,
Trump nyilatkozatai is támogatták a forintot / Fotó: Vémi Zoltán

Erősen kezdett a forint

A tegnapi kereskedésben tovább csökkent az euró árfolyama, amit a jegybanki kommunikáció mellett a dollár jelentős gyengülése is segített. Amennyiben a 380-as támasz letörése szignifikáns lesz,

a következő támaszok 378,50-nál, majd 375-nél adódhatnak az euró-forint árfolyamában.

Ma tőzsdenyitás előtt 379 közelében jegyezték az euró-forintot, majd tőzsdenyitáskor már 379,70 közelében mozgott a kurzus.

A délelőtti kereskedésben több hullámban gyengült a magyar deviza, melynek során délben már 380,90 közelében jegyezték az euró-forintot. Majd 

ebéd után 381 fölé szúrt az euró-forint jegyzése. 

 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Több hatás érte a magyar devizát

Tegnap tartott kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank, a várakozásoknak megfelelően 

nem változtak a hazai kamatszintek.

A megjelent közleményben a jegybank megerősítette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát folytat, és adatvezérelten, ülésről ülésre döntenek a kamatszintről.

Emellett Donald Trump dollárgyengítő nyilatkozata is támogatta a feltörekvő devizákat, köztük a magyar forintot is. Az amerikai elnök egy újságírói kérdésre, hogy nem aggódik-e a dollár folyamatos gyengülése miatt, így felelt: 

A dollár remekül teljesít, értéke kiváló, és nem aggódom az átmeneti gyengülés miatt. 

Majd keményen bírálta Kínát és Japánt, amiért le akarják értékelni a saját devizájukat. Ezzel nehéz versenyezni – tette hozzá. 

Az euró-dollár árfolyama az 1,1970-es szintről 1,2077-ig ugrott Trump nyilatkozatait követően.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu