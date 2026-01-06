Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Váratlan helyről kapott pofont a forint

Erősödött az euró és a dollár is. A forint piacát kellemetlenül lepte meg a reggel közzétett novemberi áru-külkereskedelmi mérőszám.
Murányi Ernő
2026.01.06, 12:14
Frissítve: 2026.01.06, 12:42

A reggeli minimális erősödés után délelőtt ismét lefordult a forint. A globálisan is meghatározó devizákkal, valamint régiós társaival szemben is gyengült a hazai fizetőeszköz.

Nem várt helyről kapta a pofont a forint / Fotó: 123rf.com

Az euró késő délelőttig 0,3 százalékkal, 385 forint fölé tört, míg a dollár ugyanilyen mértékben, 328,6 forint fölé emelkedett.

Kellemetlen meglepetésként hiány keletkezett az áru-külkereskedelmi mérlegben novemberben , amit főként az export visszaesése magyaráz. Vélhetően az akkumulátorok kivitele esett vissza az előző év utolsó előtti hónapjában – kommentálja a forintgyengülést az Erste.

A héten ugyanakkor még költségvetési adatok is érkeznek itthon decemberre vonatkozóan, melyekkel teljes lehet a 2025-ös pénzforgalmi hiánykép. 

Ezenkívül a jövő heti inflációs adatokra figyelünk majd éles szemmel

– teszik hozzá a bank elemzői. 

Az árdinamika kilátásai mellett a jegybanki kommentárok bírhatnak piacmozgató hatással: az ülésről ülésre üzemmód kinyitotta a lazítás lehetőségét. 

Nemcsak a forinttal szemben erősödött a dollár

A nemzetközi porondon délre az euró kissé visszagyengült a dollárral szemben. A közösségi deviza egységéért 1,1712 zöldhasút adtak a bankközi devizapiacon.

Európában az inflációs adatok kerülnek a fókuszba: a francia adat továbbra is 1 százalék körül alakult, majd a német adatok jönnek délután kettőkor. 

A befektetők arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank által preferált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) decemberben 2,2 százalékos emelkedést mutat a novemberi 2,6 százalék után. 

A piaci várakozások feletti érték segítheti az euró további erősödését. A 2 százalékos vagy annál alacsonyabb érték viszont gyengítheti a devizát, és az euró-dollár keresztárfolyam azonnali lefordulását okozhatja.

A tengerentúlon adatfronton csendes lehet a keddi nap, bár a venezuelai intervenció utózöngéi megmozgathatják a kurzust.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1410 cikk

 

