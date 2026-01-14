A forint mégsem kapott szárnyra az MNB óvatos nyilatkozatától

A szerda délelőtti erősödés után, melyet Kurali Zoltánnak, az MNB alelnökének nyilatkozata váltott ki, gyorsan kiment a szusz a forintból, és délután fél négykor már 386,67 forintnál járt az euró árfolyama, miután korábban egészen 387,9 forintig lőtt ki.

Délután tovább gyengült a forint / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Hasonló ívet írt le a dollár-forint is, a devizapár délelőtt egészen 330,4-ig jött le, majd a zöldhasú 332,1 forintig pattant vissza, ahonnan aztán 331,8 forintig ereszkedett vissza.