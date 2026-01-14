Deviza
A forint mégsem kapott szárnyra az MNB óvatos nyilatkozatától

A délelőtti erősödés után újra gyengült a hazai deviza. Hasonló pályát futott be a forint a dollárral és az euróval szemben is.
Murányi Ernő
2026.01.14, 16:07
Frissítve: 2026.01.14, 16:14

A szerda délelőtti erősödés után, melyet Kurali Zoltánnak, az MNB alelnökének nyilatkozata váltott ki, gyorsan kiment a szusz a forintból, és délután fél négykor már 386,67 forintnál járt az euró árfolyama, miután korábban egészen 387,9 forintig lőtt ki.

forint kamatstop,Interest,Rates,Continue,To,Increase,,Stocks,And,Mutual,Funds,,Investment
Délután tovább gyengült a forint / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Hasonló ívet írt le a dollár-forint is, a devizapár délelőtt egészen 330,4-ig jött le, majd a zöldhasú 332,1 forintig pattant vissza, ahonnan aztán 331,8 forintig ereszkedett vissza.

A forint árfolyamának alakulása azt mutatja: a piacon úgy értékelték a beérkező információkat, beleértve az inflációs adatokat és Kurali nyilatkozatát, hogy inkább a kamatcsökkentések időzítéséről lehet szó, mint az elmaradásukról. A forint a kereskedés kezdetén még erősödött az euró ellenében, majd Kurali nyilatkozata ellenére gyengülni kezdett.

Az euró amúgy kismértékben erősödött a dollárral szemben, jelenleg 1,165 körül jár a keresztárfolyam.

Hiányzik azonban a lendület az euróból ahhoz, hogy eltávolodjon az 1,1615-ös zónában lévő egyhavi mélyponttól. A dollár tartja pozícióját a kedden közzétett mérsékelt amerikai inflációs adatok ellenére is.

Eszerint a fogyasztói árindex (CPI) decemberben 0,3 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban pedig 2,6 százalékos ütemben nőtt, összhangban a piaci várakozásokkal. A maginfláció viszont az előző havi 0,3 százalékról 0,2 százalékra lassult, és éves szinten stabil 2,6 százalékos ütemben nőtt, szemben a piaci 0,3 százalékos, illetve 2,7 százalékos növekedési várakozásokkal.

