Megrázta a dollárt a friss amerikai adat, a forint is gyorsan irányt váltott
A gyenge oldalon zárhatja a hetet a forint, amely számára nem indult jól az új esztendő. A hét utolsó kereskedési napján délután is hátrányban volt a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A kereskedést főként a nemzetközi hírek mozgatják.
Az euró 0,2 százalékkal erősödött a forint ellenében délután fél háromig. A keresztárfolyam ezzel 385,9 forintig szaladt fel, holott kora reggel még a 395-ös szint alját súrolta a jegyzés.
A dollárhoz képest kora délutánig 0,25 százalékot rontott a magyar pénz, a váltási árfolyam a hajnali 330,4-ről 331,7-ig szaladt fel, majd innen fél háromkor 330,8-ig szúrt vissza a kurzus, 0,1 százalék alá szorítva a forint hátrányát.
A hirtelen visszahúzás mögött a friss amerikai munkaerőpiaci adatok állnak, melyek szerint a vártnál kisebb mértékben, 50 ezer fővel nőtt az álláshelyek száma decemberben az Egyesült Államokban. A munkanélküliségi ráta vszont a várt 4,5 százalék helyett 4,4 százalékos volt a tavalyi év végén.
A régiós devizákhoz képest alulteljesít a magyar fizetőeszköz. A cseh korona minimálisan kerül több,em int a nap elején, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal húzott el a forint mellett.
Az Erste pénteki kommentárja szerint továbbra sincsenek nagyon látványos elmozdulások az euró/forint devizapárban. Az osztrák elemzőháznál úgy vélik, alapvetően a nemzetközi hírekre fókuszál a forintpiac, hiszen az USA-ból számos makroadat – köztük a munkaerőpiaci adatsor – érkezik. Emellett az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága akár már pénteken dönthet a trumpi vámintézkedések jogszabályi megfelelőségéről, ami hatással lehet a dollár, és ezzel áttételesen a forint kurzusára is.