Elesett a forint, nagyot drágult az euró és a dollár is – még a régiós pénzek is lehagyták
Rontott állásain a forint csütörtök délelőtt, a hazai fizetőeszköz a főbb nyugati devizák mellett a régiós fizetőeszközökkel szemben is gyengén teljesít. A dollárt megtámasztó Fed-kamattartás mellett a ma reggel közzétett hazai külkereskedelmi adat sem segít a forintnak, amely számára a holnap érkező magyar GDP-adat is meghatározó lehet.
Az euró árfolyama a kora reggeli, 379,7 forintos szintről két egységgel, 381,7 forintig emelkedett, ami 0,4 százalékos euró erősödést jelent.
A dollárhoz képest is meredeken gyengült a hazai fizetőeszköz, a reggel nyolckor még 316,6 forintba kerülő zöldhasúért délben már 319,5 forintot kértek, 0,4 százalékkal többet.
Ezzel egyidejűleg a régiós devizák is elszaladtak a forint mellett. A cseh koronához képest 0,2 százalékot, a lengyel zlotyval szemben pedig 0,3 százalékot gyengült a magyar pénz.
A hosszabb ideje lejtőn lévő dollár 0,05 százalékot javított az euróhoz képest, a két legfontosabb nyugati deviza váltóárfolyama így 1,194-ig ereszkedett.
A pesti tőzsdén a pozitív rajt és csúcsdöntés után lefordult a BUX, amely 0,2 százalékkal ereszkedett délig, a magyar részvénypiac forgalma ugyanakkor meglehetősen gyér, 4,7 milliárd forint volt. A hazai nagypapírok közül a rekordra futó OTP lendülete is elfogyott, a bankrészvény 0,5 százalékos mínusznál jár a nap derekán. A Richter 0,4 százalékkal, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül egyedül a Mol tartja a frontot, az olajrészvény 0,8 százalékot erősödött.