Támadást indított a forint, az eurót és a dollárt is meglepve

A szerda délelőtti gyengülést követően elkezdte ledolgozni hátrányát a főbb devizákkal szemben a forint, miközben a piacok fontosabb adatközlés híján a Davosban zajló Világgazdasági Fórumról érkező hírekre figyelnek, ahol ma Donald Trump amerikai elnök is felszólal, akinek meghívására Orbán Viktor magyar kormányfő is Svájcba utazott.

Lendületet próbál venni a forint a dollárral és az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 385,7-es napi csúcsról fordult vissza nem sokkal délután fél három előtt, bő fél órával később pedig 385,3-es szint alatt váltották a közös európai pénzt. Ez 0,1 százalékos forintgyengülés.