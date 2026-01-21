Deviza
EUR/HUF384,76 -0,08% USD/HUF328,62 +0,1% GBP/HUF441,5 +0,04% CHF/HUF414,25 -0,37% PLN/HUF91,17 +0,02% RON/HUF75,5 -0,14% CZK/HUF15,82 -0,08% EUR/HUF384,76 -0,08% USD/HUF328,62 +0,1% GBP/HUF441,5 +0,04% CHF/HUF414,25 -0,37% PLN/HUF91,17 +0,02% RON/HUF75,5 -0,14% CZK/HUF15,82 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 124,95 -0,13% MTELEKOM1 906 -1,15% MOL3 584 -0,22% OTP37 960 +0,24% RICHTER10 160 -0,89% OPUS552 +0,36% ANY7 720 -1,3% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5 280 +0,76% BUMIX10 285,27 +0,05% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,81 +0,03% BUX121 124,95 -0,13% MTELEKOM1 906 -1,15% MOL3 584 -0,22% OTP37 960 +0,24% RICHTER10 160 -0,89% OPUS552 +0,36% ANY7 720 -1,3% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5 280 +0,76% BUMIX10 285,27 +0,05% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,81 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
Davos
forint árfolyam
dollár
euró

Támadást indított a forint, az eurót és a dollárt is meglepve

A davosi fejleményekre figyelnek szerda délután a piacok, a pesti tőzsdén rossz a hangulat, ütik a magyar részvényeket. A forint erősödéssel próbálkozik a főbb devizákkal szemben.
K. T.
2026.01.21, 15:23
Frissítve: 2026.01.21, 15:52

A szerda délelőtti gyengülést követően elkezdte ledolgozni hátrányát a főbb devizákkal szemben a forint, miközben a piacok  fontosabb adatközlés híján a Davosban zajló Világgazdasági Fórumról érkező hírekre figyelnek, ahol ma Donald Trump amerikai elnök is felszólal, akinek meghívására Orbán Viktor magyar kormányfő is Svájcba utazott.

forint, euró, dollár
Lendületet próbál venni a forint a dollárral és az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 385,7-es napi csúcsról fordult vissza nem sokkal délután fél három előtt, bő fél órával később pedig 385,3-es szint alatt váltották a közös európai pénzt. Ez 0,1 százalékos forintgyengülés. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,7634 -0,08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárral szemben hasonló ívet jár ma be a magyar pénz, a váltási árfolyam itt azonban már átlendült a pozitív tartományba. A forint a hátrányát teljesen ledolgozva 0,05 százalékot erősödött, a zöldhasút 328,5 forint alatt jegyzik.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
328,6231 +0,1%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós pénzekkel összehasonlítva is vegyes a kép. A cseh korona 0,03 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty ugyanakkor 0,07 százalékkal drágul.

Az Erste devizapiaci kommentárjában arról ír, a forint stabilizálódni látszik az euróval szemben. A forint enyhe erősödési kísérletei mögött továbbra is az MNB szigorú monetáris politikája és a magas kamatelőny állt, ami fékezi az árfolyam kilengéseit. A befektetők figyelme elsősorban a közelgő jegybanki kommunikációra és a globális kamatvárakozások alakulására irányult, ami visszafogta az önálló forintmozgásokat, és hozzájárult az oldalazó kereskedéshez.

A dollár minimálisan gyengült az euróval szemben, emögött az elemzők szerint a Grönlanddal kapcsolatos feszültségek és a trumpi vámfenyegetésre kilátásba helyezett uniós válaszlépések a legfontosabb mozgatórugók. 

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A pesti tőzsdén negatív a hangulat, a BUX 0,6 százalékkal került lejjebb, a fő részvényindex 120 500 pont környékére süllyedt. A vezető magyar papírok közül az OTP fél százalékkal, a Mol 0,7 százalékkal, a Richter egy százalékkal, a Magyar Telekom pedig másfél százalékkal esik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1433 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu