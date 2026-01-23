Deviza
Erős a forint, de már jöhet a fordulat? Jó belépési pontot látnak a befektetők a régiós devizáknál

Továbbra is erősödő pályán mozognak a régiós devizák, miközben a befektetők egyre aktívabban keresik a feltörekvő piaci lehetőségeket. A forint hathetes csúcs közelében jár, ám az elemzők szerint az erősödés már a későbbi kamatcsökkentések előszelét is magában hordozza.
Ballagó Dániel
2026.01.23, 17:06
Frissítve: 2026.01.23, 17:35

A forint tovább erősödött a vezető devizákkal szemben: az euró árfolyama 381,97 forint, míg az amerikai dolláré 324,90 forint körül alakul, vagyis a magyar fizetőeszköz hathetes csúcs közelében mozog. A régió más devizái is erős teljesítményt mutatnak, ám a befektetési bankok szerint épp ez a lendület nyithat teret egy későbbi korrekciónak.

500,Hungarian,Forint,Banknote,Surrounded,By,United,States,Of,America
Változatlanul erősödik a forint, de az elemzők már a fordulat lehetőségét figyelik / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az ING Bank friss elemzése szerint az elmúlt napokban látott rali a feltörekvő piaci eszközökben – köztük a közép- és kelet-európai devizáknál – jó belépési pontot kínálhat a gyengülésre játszó devizapiaci ügyletekhez. Az elemzők arra számítanak, hogy az erősödő árfolyamok felbátoríthatják a régiós jegybankokat, és a következő hónapokban egyre nagyobb teret kaphatnak a kamatcsökkentési várakozások.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Fókuszban a forint, jönnek a kamatvárakozások

A magyar forint különösen reflektorfénybe került, miután a Magyar Nemzeti Bank jelezte: az inflációs adatok függvényében nyitva hagyja a kamatcsökkentések lehetőségét az elkövetkező hónapokra. Az ING szerint ez kulcstényező lehet a következő időszak árfolyammozgásaiban.

„A globális történet és a kockázatvállalási hangulat ismét mozgásba hozta a CEE-régiót, és erős ralit láttunk a devizapiacon” – írta pénteki elemzésében Frantisek Taborsky, az ING Bank elemzője. Hozzátette: rövid távon nincs más választásuk a befektetőknek, mint követni a pozitív híreket, ugyanakkor a bank továbbra is úgy látja, hogy a kamatcsökkentések árazása elsősorban a forintot és a cseh koronát tolhatja gyengébb szintek felé.

Régiós összevetés: zloty, korona, forint

A forint teljesítménye régiós összevetésben is figyelemre méltó. A lengyel zloty alig marad el idei legerősebb szintjétől, míg a cseh korona stabil, de kevésbé dinamikus pályán mozog. A pénteki kereskedésben:

  • a zloty 0,2 százalékkal gyengült 4,2055-re az euróhoz képest,
  • a forint 0,1 százalékos mínuszban volt az euróval szemben, az árfolyam 382,33 körül állt,
  • a cseh korona gyakorlatilag változatlan maradt, 24,267 egysége ért egy eurót.

A kötvénypiacokon szintén visszafogott mozgások látszanak: a magyar 10 éves referenciahozam 1 bázisponttal 6,70 százalékra csökkent, míg a lengyel, cseh és román hozamok lényegében stagnáltak. Ez arra utal, hogy a befektetők már óvatosan árazzák a jövőbeni monetáris enyhítést.

Citi: Románia kivétel lehet

A Citigroup közgazdászai bukaresti tárgyalásaik után optimistább képet festettek a román gazdaságról, és úgy látják, hogy a román állampapírok továbbra is vonzó carry trade lehetőséget kínálnak, annak ellenére, hogy a hozamfelárak szűkültek. A Citi szerint a román jegybank óvatos maradhat, és nem valószínű, hogy a nyár előtt kamatcsökkentést hajtana végre – ez pedig rövid távon támaszt adhat a lejnek a régiós devizákkal szemben.

Részvénypiacok: vegyes kép

A devizapiaci mozgásokkal párhuzamosan a régiós részvénypiacokon vegyes hangulat uralkodott. Varsóban a WIG 20 index 0,6 százalékkal csökkent, míg Budapesten a BUX körülbelül 0,3 százalékkal ment lejjebb. Prágában és Bukarestben szintén mérsékelt pluszok voltak jellemzők.

Merre tovább forint?

A forint jelenlegi erőssége mögött a globális kockázatvállalási kedv és a feltörekvő piacok iránti érdeklődés áll. Ugyanakkor az ING és más nagy befektetési házak szerint éppen ez az erősödés ágyazhat meg egy későbbi gyengülésnek, ha a kamatcsökkentési várakozások tovább erősödnek. A következő hetekben a befektetők figyelme az inflációs adatokra és a jegybanki kommunikációra összpontosulhat – ezek dönthetik el, hogy a forint megtartja-e jelenlegi erejét, vagy megindul egy lassabb korrekció irányába.

