Erős a forint, de már jöhet a fordulat? Jó belépési pontot látnak a befektetők a régiós devizáknál

A forint tovább erősödött a vezető devizákkal szemben: az euró árfolyama 381,97 forint, míg az amerikai dolláré 324,90 forint körül alakul, vagyis a magyar fizetőeszköz hathetes csúcs közelében mozog. A régió más devizái is erős teljesítményt mutatnak, ám a befektetési bankok szerint épp ez a lendület nyithat teret egy későbbi korrekciónak.

Változatlanul erősödik a forint, de az elemzők már a fordulat lehetőségét figyelik / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az ING Bank friss elemzése szerint az elmúlt napokban látott rali a feltörekvő piaci eszközökben – köztük a közép- és kelet-európai devizáknál – jó belépési pontot kínálhat a gyengülésre játszó devizapiaci ügyletekhez. Az elemzők arra számítanak, hogy az erősödő árfolyamok felbátoríthatják a régiós jegybankokat, és a következő hónapokban egyre nagyobb teret kaphatnak a kamatcsökkentési várakozások.