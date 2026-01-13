Deviza
Nincs megállás: tövig nyomja a gázt a forint, elfüstölt a dollár és az euró – csúcson az OTP és a BUX is

Kiváló napjuk van kedden a magyar eszközökek. A forint ralizik a dollárral és az euróval szemben, új csúcsra ért az OTP, és vele együtt a pesti tőzsde is.
K. T.
2026.01.13, 15:23
Frissítve: 2026.01.13, 15:29

Mozgalmas napja van a forintnak, amely összességében jól jött ki a kaddi kereskedés szempontjából két legmeghatározóbb adatközlésből, a hazai és az amerikai inflációs számok publikálásából. 

forint, euró, dollár
Jelentősen erősödött a forint a dolláral és az euróval szemben is kedd délután / Fotó: Vémi Zoltán

A forint reggel újabb éves mélypontra, 388-as szint fölé gyengült az euróval szemben, rögtön azt követően, hogy a KSH közétette a decemeri fogyasztói árindexről szóló adatokat. A kurzus ugyanakkor hamar csökkenni kezdett , miután az infláció szerkezetéből nem egyértelműen pozitív rajzolódott ki az elemzők számára, ami alapján korántsem lehet borítékolni a jegybank kamatcsökkentését.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,1004 -0,27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A reggel közzétett inflációs adat minimálisan meghaladta a várakozásokat, amire elsőként felszúrt a piac 388 fölé is, ugyanakkor már a 386-ot közelíti az árfolyam. Meghatározók lesznek az év eleji átárazások, a megváltozott kommunikáció nyomán a januári adatok ismeretében februárban a Monetáris Tanács asztalára kerülhet a kamatcsökkentés kérdése – írja kommentárjában az Erste.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330,9067 -0,26%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az újabb lendület délután fél háromkor érkezett a forint számára. A decemberi amerikai infláció a várttól elmaradó ütemben, 2,6 százalékkal nőtt, amire kisebb gyengüléssel reagált a dollár. A forint három óra után 0,3 százalékos előnybe került a közös európai pénzzel szemben, a váltási árfolyam 385,8-ig húzódott vissza.

OTP részvény
OTP részvény15:11:15
Árfolyam: 37 760 HUF +510 / +1,35 %
Forgalom: 8 186 467 890 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A dollárral szemben hasonló ívet járt be a hazai fizeteszköz. A keresztárfolyam délután negyed négyig 0,35 százalékkal jött lejjebb, ekkor 330,8 forintot kértek a dollár egységéért.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A pesti tőzsdén is remek a hangulat, a BUX egy százalékot magára szedve újabb csúcsot döntött, jelenleg 118 500 pon felett kereskednek az indexszel. Az újabb történelmi rekordot döntő OTP 1,4 százalékkal, a Mol 1,3 százalékkal, a Richter pedig 0,6 százalékkal drágul, a Magyar Telekom ellenben 0,2 százalékkal ereszkedik.

