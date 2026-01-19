Gyengül a forint, kilőtt a svájci frank

A svájci frankért pedig 0,6 százalékkal többet – 415,6 forintot – kell adni, mint pénteken.

Az euró-forint devizapár mozgásában az Equilor Befektetési Zrt. szerint

fontos akadályt képez a 30 napos mozgóátlag, amely jelenleg 385,56-nál húzódik, szignifikáns áttörése esetén 387,40-nél, majd 388,50-nél látszanak ellenállási szintek.

Eközben az euró árfolyama 0,2 százalékkal emelkedett a zöldhasúval szemben is, momentán 1,1625-nél jár a keresztárfolyam.

A devizapárra az új vámok mellett nagy hatással vannak az amerikai jegybank, azaz a Fed új elnökének személyével kapcsolatos hírek is, hiszen a döntés ezen a héten születhet meg.

Scott Bessent pénzügyminiszter pénteken közölte, hogy négy főre szűkült az esélyes jelöltek listája. Michelle Bowman, a Fed jelenlegi döntéshozója, Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatója, Kevin Warsh, a Fed korábbi jegybankára, illetve Rick Rieder, a BlackRock ügyvezető igazgatója van még versenyben.

Jerome Powell elnöki mandátuma május 15-én jár le, ezt követően dönti majd el, hogy a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság tagja marad-e. Kevin Hassett is nyilatkozott tegnap, mondataiból arra lehet következtetni, hogy nem ő az első számú esélyes, ráadásul Trump korábban azt mondta, hogy őt a Fehér Házban szívesebben látja, mint a jegybank élén.

Az Equilor véleménye a kérdésben, hogy a bejelentést követően a befektetők kiemelt figyelmet fognak fordítani az új elnök üzeneteire, leginkább arra kíváncsiak, hogy mennyire lesz független Trump monetáris politikával kapcsolatos véleményétől, és a későbbiekben ezt milyen mértékben fogja fenntartani. A piaci szereplők továbbra is csak két, egyenként 25 bázispontos kamatvágást várnak az idei évben a Fedtől, és a legtöbb jelenlegi döntéshozó is egyetért ezzel.