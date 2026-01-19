Deviza
Gyengül a forint, kilőtt a svájci frank

Betett a hazai devizánknak a nyugati szövetségi rendszeren belüli feszültségek erősödése. A forint lefelé vette az irányt a meghatározó fizetőeszközökkel – leginkább a svájci frankkal – szemben.
Murányi Ernő
2026.01.19, 12:22
Frissítve: 2026.01.19, 12:40

A régiós devizákkal egyetemben gyengüléssel reagál a forint hétfő délelőtt a Donald Trump amerikai elnök által meglebegtetett új büntetővámokra, melyeket nyolc nyugat-európai ország termékeire vetne ki, mivel ezek ellenzik a jelenleg Dániához tartozó Grönland amerikai annektálását.

forint Business,Financial,Crisis,,Stock,Market,Down,,Bankruptcy,Concept.,Economic,Downturn vállalati csődök
Gyengül a forint / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Leszállóágba került a forint

Délelőtt 11-ig az euró 0,25 százalékkal, 385,9 forintra erősödött, míg a lengyel zloty és a cseh korona ellenében 0,1 százalékkal került feljebb a közösségi deviza kurzusa. 

A dollár is felfelé mozdult a hazai devizánkhoz viszonyítva, bár mindössze 0,05 százalékos volt az elmozdulás, 332 forint magasságába.

A svájci frankért pedig 0,6 százalékkal többet – 415,6 forintot – kell adni, mint pénteken. 

Az euró-forint devizapár mozgásában az Equilor Befektetési Zrt. szerint 

fontos akadályt képez a 30 napos mozgóátlag, amely jelenleg 385,56-nál húzódik, szignifikáns áttörése esetén 387,40-nél, majd 388,50-nél látszanak ellenállási szintek.

Eközben az euró árfolyama 0,2 százalékkal emelkedett a zöldhasúval szemben is, momentán 1,1625-nél jár a keresztárfolyam. 

A devizapárra az új vámok mellett nagy hatással vannak az amerikai jegybank, azaz a Fed új elnökének személyével kapcsolatos hírek is, hiszen a döntés ezen a héten születhet meg. 

Scott Bessent pénzügyminiszter pénteken közölte, hogy négy főre szűkült az esélyes jelöltek listája. Michelle Bowman, a Fed jelenlegi döntéshozója, Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatója, Kevin Warsh, a Fed korábbi jegybankára, illetve Rick Rieder, a BlackRock ügyvezető igazgatója van még versenyben. 

Jerome Powell elnöki mandátuma május 15-én jár le, ezt követően dönti majd el, hogy a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság tagja marad-e. Kevin Hassett is nyilatkozott tegnap, mondataiból arra lehet következtetni, hogy nem ő az első számú esélyes, ráadásul Trump korábban azt mondta, hogy őt a Fehér Házban szívesebben látja, mint a jegybank élén.

Az Equilor véleménye a kérdésben, hogy a bejelentést követően a befektetők kiemelt figyelmet fognak fordítani az új elnök üzeneteire, leginkább arra kíváncsiak, hogy mennyire lesz független Trump monetáris politikával kapcsolatos véleményétől, és a későbbiekben ezt milyen mértékben fogja fenntartani. A piaci szereplők továbbra is csak két, egyenként 25 bázispontos kamatvágást várnak az idei évben a Fedtől, és a legtöbb jelenlegi döntéshozó is egyetért ezzel.

Szembeötlő hétfő délelőtt a nemesfémekhez hasonlóan a menedékeszköz szerepét is betöltő svájci frank erősödése. A helvét deviza a dollárhoz viszonyítva 0,5, az euróhoz mérve 0,3 százalékkal tört feljebb. 

