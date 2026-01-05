Hullámvasúton zakatol a forint, a miniszterelnöki sajtótájékoztató fékezte kicsit a gyengülést – nem tartott sokáig!

Erős oldalon kezdte az évet a forint, de már az idei első kereskedési nap délelőttjén komoly kilengéseket láthattunk. Bár ezt még az is magyarázhatja, hogy az évvégi és éveleji szünnapok miatt elmaradt árazásokat pótol lázasan a piac.

Hullámvasúton a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Már reggel kilengett a forint

Az euró-forint árfolyama

az év utolsó napjaiban visszakerült a korábbi csökkenő trendcsatornába,

melynek felső trendvonala jelenleg 384,70-nél húzódik. Alatta az 50 és a 30 napos mozgóátlag szintén ellenállást jelent 384,66-nál és 384,35-nél. Erős támasz pedig 381,90 közelében látható a grafikonon.

Bár az euró-forint hétfőn hajnalban még 383 közelében járt, de a tőzsdenyitáshoz közeledve meredeken emelkedett a kurzus és 385 közelébe szúrt fel.

Vagyis

hétfőn reggel újból kilépett a csökkenő trendcsatornából.

Tőzsdenyitáskor 384,7 közelében jegyezték az euró-forintot. Ami a trendcsatorna felső trendvonala.