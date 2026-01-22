Két kézzel kapkodnak a forint után, régen láttunk ekkora ralit
Iszonyú tempóban emelkedik a forint kurzusa az euróval és a dollárral szemben is, sőt a többi meghatározó, illetve régiós deviza ellenében is az erős oldalra került csütörtökön kora délutánra.
Az euró árfolyama mintegy 0,4 százalékkal, 382,62 forintra, a dolláré 0,5 százalékkal, 326,94 forintra esett.
A hazai devizánk már szerdán is jól reagált Donald Trump amerikai elnök bejelentésére, hogy tudniillik nem fog katonai eszközökhöz nyúlni Grönland megszerzése érdekében, illetve szintén nyugtatólag hatott, amikor az is kiderült, hogy mégsem vet ki február 1-jével 10 százalékos büntetővámot 8 európai országra, köztük Németországra.
A csütörtöki nap krónikájához hozzátartozik, hogy a svájci Davosban Donald Trump kezdeményezésére létrejött a Béketanács, melyhez Orbán Viktor miniszterelnök képviseletében hazánk is csatlakozott, az Amerikai Egyesült Államok legszorosabb szövetségesei között feltűnve.
Mind az euróval, mind a dollárral szemben erősödést láthattunk nap közben, amely azonban kora este kissé megtört, de ez után még mindig maradt a forintban némi szufla
– írja az MBH Bank. Az euró 385,20 forint környékén kezdte a napot, végül pedig 384,10 forintnál zárt.
Az Equilor Befektetési Zrt. szerint pedig csütörtökön már az 50 napos mozgóátlag alá esett az euró-forint árfolyama, mely 384,34-nél így ellenállást képez.
A kurzus letörte a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonalát is, mely 383-nál húzódott.
Ezt követően 381,90 közelében adódna a következő támasz, de amennyiben nem sérül meg szignifikánsan, innen már fordulat jöhet hamarosan.
Az Ersténél pedig úgy vélik, továbbra is a geopolitika van a fókuszban, és igen gyorsan követik egymást az események. Csütörtökön a rendkívüli EU-csúcsról érkező hírekre figyelhet a forintpiac is, majd a hét vége felé a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülésre terelődhet a fókusz.
Nem tűnik valószínűnek, hogy a Monetáris Tanács most alkalmasnak látja az időt a kamatcsökkentések megindítására.
A dollár-euró devizapárnál ismét az euró kerekedett felül némileg, kora délutánig mintegy 0,15 százalékkal, 1,1705 dollárig kúszott fel az euró árfolyama. Azaz a keresztárfolyam visszakorrigált a szerdai dollárerősödés után, amit Trump tónusváltása válthatott ki.