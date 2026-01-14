Meredek dolgot művelt a forint, aztán úgy tett, mintha mi sem történt volna

Érdekes mozgást láthattunk ma délelőtt a forint piacán. A kereskedés első órájában erősödött a magyar deviza, majd gyengülni kezdett, hogy a déli harangszót már ott hallgassa, ahol a tőzsdei kisharangot.

Érdekesen mozog a forint / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Délelőtt irányt keresett a forint

Tegnap napon belüli korrekció indult a forint piacán, melyet erősített Kurali Zoltán MNB alelnök nyilatkozata, miszerint

további adatokra van szüksége a jegybanknak, mielőtt a kamatvágásra kerülhetne sor.

Ma délelőtt is erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Tőzsdenyitás előtt 386 közelében oszcillált az euró-forint. Majd nyitás után,

a kereskedés első órájában meredek forinterősödés indult.

Az euró-forint 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és délre 386-ig emelkedett az euró-forint.

386 felett azonban újra megjelentek a forintvásárlók, és erősödni kezdett a magyar deviza.