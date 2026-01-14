Meredek dolgot művelt a forint, aztán úgy tett, mintha mi sem történt volna
Érdekes mozgást láthattunk ma délelőtt a forint piacán. A kereskedés első órájában erősödött a magyar deviza, majd gyengülni kezdett, hogy a déli harangszót már ott hallgassa, ahol a tőzsdei kisharangot.
Délelőtt irányt keresett a forint
Tegnap napon belüli korrekció indult a forint piacán, melyet erősített Kurali Zoltán MNB alelnök nyilatkozata, miszerint
további adatokra van szüksége a jegybanknak, mielőtt a kamatvágásra kerülhetne sor.
Ma délelőtt is erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Tőzsdenyitás előtt 386 közelében oszcillált az euró-forint. Majd nyitás után,
a kereskedés első órájában meredek forinterősödés indult.
Az euró-forint 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és délre 386-ig emelkedett az euró-forint.
386 felett azonban újra megjelentek a forintvásárlók, és erősödni kezdett a magyar deviza.
Mi lesz a jegyzőkönyvben?
Technikai kép: az Equilor elemzői szerint most a 30 napos mozgóátlagra érdemes figyelni, mely 385,32-nál húzódik. Alatta az 50 napos mozgóátlag a következő támasz 384,32-nál, míg felül változatlanul 387,40-nál, majd 388,50-nál van ellenállás.
Az MNB délután megjelenő jegyzőkönyve is tartogathat izgalmakat.
A jegybank ugyanis 14 órakor teszik közzé a december 16-i kamatdöntő ülés jegyzőkönyvét, mely izgalmas részleteket tartalmazhat, mivel ezen az ülésen változott meg a jegybank előretekintő iránymutatása. A közlemény utolsó, kulcsmondata így szólt:
A tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.