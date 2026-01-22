Deviza
EUR/HUF382,85 -0,38% USD/HUF327,12 -0,65% GBP/HUF439,17 -0,61% CHF/HUF412,54 -0,21% PLN/HUF90,93 -0,35% RON/HUF75,15 -0,37% CZK/HUF15,74 -0,37%
BUX123 515,03 +1,82% MTELEKOM1 926 +1,35% MOL3 748 +4% OTP38 600 +1,53% RICHTER10 200 +0,49% OPUS550 -0,55% ANY8 000 +2,5% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 378,3 +0,57% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 609,31 +1,71%
Meglódult a forint, óriásit ralizik a Mol, új csúcs született a pesti tőzsdén

Remek a hangulat a pesti tőzsdén, ahol a 3,5 százalékkal ralizó Mol vezérletével új történelmi magaslatra ért a BUX index csütörtök délelőtt. A forint is lendületet vett, az euró és a dollár mellett a régiós pénzek is kevesebbe kerülnek.
K. T.
2026.01.22, 12:17

A magyar eszközöknek áll a zászló csütörtökön, a forint a bizonytalan reggeli indulást követően belehúzott, és erősödött délig a főbb devizákkal szemben. A pesti tőzsde még meggyőzőbb teljesítményt mutat, a BUX index új történelmi csúcsra emelkedett.

Mol, BUX, forint, tőzsde
Ralizik a Mol, új csúcson a BUX, menetel a forint / Fotó: Shutterstock

Az euró/forint árfolyam a nap eleji 384,4-es szintről 383,5-ig szaladt le a délelőtt során, így 0,15 százalékos előnnyel fordulhatott rá a nap második felére a hazai fizetőeszköz.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
382,995 -0,34%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,2 százalékot erősödött a forint, a kurzus egy hajszállal 328 forint alá került.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
327,3322 -0,59%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz viszonyítva is lendületben van a magyar pénz. A cseh korona váltási árfolyama 0,2 százalékkal mérséklődött, a lengyel zloty pedig 0,06 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői szerint a világban látott óriási zűrzavarok ellenére is meglepően stabil a forint árfolyama. Továbbra is a geopolitika van a fókuszban, ma a rendkívüli EU csúcsról érkező hírekre figyelhet a forintpiac is, majd a hét vége felé a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülésre terelődhet a fókusz. A bankhéznél úgy vélik, nem valószínű, hogy a Monetáris Tanács most alkalmasnak látja az időt a kamatcsökkentések megindítására.

A pesti tőzsdén a vevők vannak többségben, a BUX index meggyőző, 1,6 százalékos meneteléssel új töténelmi csúcsra, 123 300 pont fölé erősödött. A blue chip papírok mindegyike kiveszi a részét a csütürtöki raliból. 

A legjobban a Mol teljesít, az olajtársaság részvényei 3,5 százalékkal ugrottak feljebb, a 3724 forintos árfolyam karnyújtásnyira van már csak a 3876 forintos rekordtól.

 MOL részvény
MOL részvény12:25:15
Árfolyam: 3 746 HUF +148 / +3,95 %
Forgalom: 3 169 533 764 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP 1,6 százalékkal drágul, a Magyar Telekom 1,4 százalékos plusznál jár, a lemaradó Richter ugyanakkor 0,1 százalékkal került feljebb délig.

