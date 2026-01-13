Deviza
Ralizik a forint az inflációs adatokra, megvan az is, hogy miért

Az éves infláció markánsan csökkent decemberben. Bár egész közel kerültünk a jegybank 3 százalékos célszámához, az ördög a részletekben rejlik, ezért erősödik a forint.
Murányi Ernő
2026.01.13, 10:47
Frissítve: 2026.01.13, 10:53

Alaposan lenyugtatta a forint piacát a KSH által kedden reggel fél kilenckor közzétett inflációs adat , hiszen bár a fogyasztói árak emelkedése decemberben éppen az előzetes elemzői véleményeknek megfelelően éves szinten 3,3 százalékra lassult, a hazai deviza árfolyamalakulásában mégis fordulatot hozott az adat megjelenése.

Vajon mit lép az MNB az inflációs adatokra, és miért erősödik a forint? / Fotó: Shutterstock

Az euró kurzusa ugyanis 8 óra után gyorsvonati sebességgel egészen 388 forint fölé lőtt ki, ám 9:30 után ugyanilyen sebességgel 386,2 forintra esett vissza. 

Ugyanezt láthattuk a dollár piacán is, a zöldhasú az adat publikálása előtt már 332,8 forintos magasságban is járt, majd ezt követően 331 forint alá zuhant vissza.

A nemzetgazdaság szempontjából rendkívül kedvező hír amúgy a devizapiacon elvben inkább forintgyengülést indokolna, hiszen az infláció markáns csökkenése közelebb hozhatja a kamatvágás időpontját, s az alacsonyabb forintkamat csökkenti az úgynevezett carry tradet űző devizakereskedők nyereségét, a hatás most mégis fordított volt.

Elképzelhető, hogy a kereskedők az elemzők becslésének is megfelelő tényadatnál még alacsonyabb mértékű inflációra számítottak, mivel már a hétfői forintgyengülés is az ilyen várakozások számlájára volt írható.

Ugyanakkor az is tény, hogy a fogyasztói árak emelkedésének üteme bár nagyot lassult, még mindig nem érte el a jegybank 3 százalékos célját, Varga Mihály, az MNB elnöke pedig hétfőn a tőzsdén úgy fogalmazott, hogy a központi bank nem elégszik meg a 4 százalék alatti toleranciasáv elérésével, hanem eltökélten törekszik magának a 3 százalékos célnak az elérésére.

Másrészt elemzői vélemények szerint a novemberhez képest jelentkező 0,1 százalékos emelkedés magasabb a vártnál, illetve az éves maginfláció sem mérséklődött olyan ütemben, mint ahogy arra számítottak. 

Tovább mérséklődött az infláció decemberben, a novemberi 3,8 százalék után a fogyasztói árak decemberben 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami megfelelt várakozásunknak és az elemzői konszenzusnak

 - írja az MBH Bank a friss adat kapcsán. 

Az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal emelkedtek az árak, ami magasabb annál, mint amit vártunk. Az éves maginfláció nem mérséklődött olyan ütemben, mint vártuk, 4,1 százalékról 3,8 százalékra jött le. Tavaly átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek az árak az előző évhez képest, várakozásunktól 0,1 százalékponttal elmaradva

 - tették hozzá.       

A bank véleménye szerint mindezek alapján az év első egy-két havi inflációs adatait még látni kellene, hogy előrehozza kamatcsökkentési várakozását, ezért így összegez: 

A friss adatok összességében egyelőre nem támasztják alá, hogy a kamatcsökkentések  januárban elstartolhatnának.

