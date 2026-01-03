Történelmi éven van túl a forint, szédületes, mit művelt a devizánk 2025-ben - senki nem számított a tavalyi ralira, de mi jöhet az idén?

Szédületesen erős éve volt a forintnak 2025-ben, a hazai deviza világviszonylatban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott mind a két nagy, mind a régiós devizák ellenében.

Váratlan a forint idei menetelése, de vannak magyarázatok / Fotó: Vémi Zoltán

Váratlan a forint tavalyi menetelése, de vannak magyarázatok

A forint futamára az év elején még nem sokan tettek volna nagyobb tétet, az a Világgazdaság tavaszi elemzői körképéből is kitűnik , hogy a hazai piaci szakemberek inkább pesszimisták voltak a forint idei évére, mintsem optimisták - az euró ellenében szinte minden megkérdezett szakértő 400 fölött látta az eurókeresztet, sőt, a 420-as tippek sem tűntek elrugaszkodottnak az akkori, 406 környéki árfolyamok mellett, a dollárral szemben pedig a 350-es szintet látták a legtöbben reálisnak (357-es napi árfolyam mellett).

Külön érdekes, hogy a VG-poll augusztus végi kérdéseinek megválaszolásakor sem voltak még sokkal optimistábbak a szakértők,

euró-relációban csak ketten vártak 400 alatti eurót, de csak minimálisan: Zakár Tivadar 395-400-as, Árokszállási Zoltán pedig 397,5-es árfolyammal számolt év végére,

dollár-vonalon pedig a 340 környéki tippek taroltak, az a 327-es árfolyam, amivel a telet kezdte a devizánk, sehol sem jelent meg várakozásként.

Ez persze nem véletlen: a forint idei menetelése tényleg váratlan fejleménynek tekinthető, és sok tényező együttállására vezethető vissza.

Ezek közül is kiemelkedik az MNB tartós szigora, rendíthetetlenül magasan maradó alapkamata.

Az év első felében még sok kérdőjel övezte nem csak az MNB, de a két fontos nemzetközi jegybank, a Fed és az EKB kamatpályáját is. Az EKB végül tavaly lendületesen megvágta a kamatokat, hogy lendületet leheljen a nehéz időket élő régiós gazdaságba, a Fed pedig az év második feléig várt ki a kamatcsökkentések megindításával, akkor viszont egymást kezdték követni a monetáris lazítások, melyek első sorban a munkaerőpiacon már-már látni vélt repedések betoldozgatására irányultak. Ez oda vezetett, hogy az euró és a dollár kamattámaszai is lejjebb kerültek az év során, ami levegőhöz engedte jutni a kisebb, feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.