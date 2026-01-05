Deviza
Vad libikókázással kezdi az évet a forint

Le- és fel ingadozik a magyar deviza kurzusa. A dollár és az euró forintárfolyama is többször irányt váltott az év első tőzsdenapján.
Murányi Ernő
2026.01.05, 14:26
Frissítve: 2026.01.05, 14:42

Libikókára ült a forint az év első munkanapján. Az euró árfolyama kora reggel a 385 forintot is megközelítette, és néhány órával később ismét 384,8 forint közelébe erősödött, ám közben a 383,6 forintos mélypontot is megjárta, kora délután pedig 384 forint körül ingadozik, ami 0,3 százalékos forintgyengülést jelez.

forint
A forint is felült a libikókára / Fotó: Connect Images via AFP

Hasonló ívet írt le hétfőn a dollár kurzusa is: délután 2 óra előtt néhány perccel 328,8 körül mozog, azaz a zöldhasúval szemben közel 0,7 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszköz.

A karácsony előtti gyengülési hullámot követően az illikvid év végi kereskedésben korrigált a kurzus a hazai piacon – írja az Erste. 

A szilvesztert 385-nél töltötte a magyar deviza az euróval szemben, hétfő reggel pedig 384-nél is járt az euró-forint árfolyama. A jegybank decemberi kommunikációja jelentős változást indukált a piaci várakozásokban:

már 75-100 bázispontos lazítást áraznak a szereplők 2026-ra, szemben a korábbi 50 bázispont körüli értékekkel. 

A kamatpályájával kapcsolatos hírek lesznek meghatározók a következő hetekben: az MNB decemberben kinyitotta a lehetőségét az esetleges lazításoknak, mivel lényegesen alacsonyabb inflációs pályát jeleznek előre, mint korábban. 

Ezzel párhuzamosan érdemben javult a hazai kockázati felár. A hosszú hozamoknak a 10 éves német Bund (német államkötvény) feletti értéke – párhuzamosan a régió országaival – érdemben javult az elmúlt hetekben az ukrajnai béketárgyalások alakulásának betudhatóan. 

Tovább javult a hazai BMI a ma reggel közölt decemberi felmérés alapján. A héten az itthoni kiskereskedelmi adatokra figyelünk majd.

Az euró eközben 0,4 százalékkal, 1,1672 dollárra gyengült.

Az euró-dollár keresztárfolyam hétfőn csökkenni kezdett, miután a piacok kerülik a kockázatokat az amerikai hadsereg hét végi venezuelai akciói miatt, melyek során elfogták és New Yorkba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest.

