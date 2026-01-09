Ezek a dollár órái, nagyon ütik a forintot – az elképesztő pillanat, amikor a lej is jobban fut

Nem kezdte túl erősen a hét utolsó napját a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton értékvesztésben van a késő délelőtti órákban, ez a trend azonban nagy meglepetés nem jelent, az idei év ugyanis eddig szinte végig a forint gyengélkedéséről szólt – igaz, olyan szintekről süllyed a devizánk, amelyet tavaly ilyenkor még szinte elképzelni is nehéz lett volna.

Minden fronton ütik a forintot, a román lej is menetel a devizánk ellenében / Fotó: Vémi Zoltán

Minden fronton ütik a forintot, a román lej is menetel a devizánk ellenében

A forint már a péntek reggeli órákban lefordult mindkét fontosabb fronton, 11 óra előttre pedig mind a dollár, mind az euró ellenében átlépte a lélektani határokat a kedvezőtlen irányba. A közös kontinentális deviza ellenében 0,2 százalékos a napi mínusz, a kereszt 385,3-ról indulva egészen 386,0-ig csúszott a délelőtt folyamán. Az évet a 383-as szint kerülgetésével kezdte a devizánk, onnan mérve már 0,7 százalékos a mínusz.