Ezek a dollár órái, nagyon ütik a forintot – az elképesztő pillanat, amikor a lej is jobban fut

A hazai deviza nem kezdte jól az évet, a pénteki kereskedés sem nyújt mentőövet a magyar pénz számára. A forint minden fontos fronton értékvesztésben van.
Mészáros Gergő
2026.01.09, 10:57
Frissítve: 2026.01.09, 11:11

Nem kezdte túl erősen a hét utolsó napját a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton értékvesztésben van a késő délelőtti órákban, ez a trend azonban nagy meglepetés nem jelent, az idei év ugyanis eddig szinte végig a forint gyengélkedéséről szólt – igaz, olyan szintekről süllyed a devizánk, amelyet tavaly ilyenkor még szinte elképzelni is nehéz lett volna.

Minden fronton ütik a forintot, a román lej is menetel a devizánk ellenében / Fotó: Vémi Zoltán

Minden fronton ütik a forintot, a román lej is menetel a devizánk ellenében

A forint már a péntek reggeli órákban lefordult mindkét fontosabb fronton, 11 óra előttre pedig mind a dollár, mind az euró ellenében átlépte a lélektani határokat a kedvezőtlen irányba. A közös kontinentális deviza ellenében 0,2 százalékos a napi mínusz, a kereszt 385,3-ról indulva egészen 386,0-ig csúszott a délelőtt folyamán. Az évet a 383-as szint kerülgetésével kezdte a devizánk, onnan mérve már 0,7 százalékos a mínusz.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,9514 +0,19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárral szemben nagyobb a napi értékvesztés, a zöldhasú keresztje a reggeli 330,5-ről 331,5-ig emelkedett 11 óra környékére, ez 0,3 százalék feletti napi veszteséget jelent a forint számára, az év eleji 326,7-es szinttől mérve pedig már 1,4 százalékos a mínusz, az idei év így erősnek semmiképpen nem mondhatóan indult a devizánk számára ezen a fronton.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,565 +0,33%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint értékvesztése részben az amerikai deviza átfogó erősödésének tudható be, a DXY dollárindex ugyanis, mely egy tágabb devizakosárral méri össze a zöldhasú erejét, 0,2 százalékos napi pluszban jár jelenleg, a dollár átfogó erősödése pedig rendre rontja a forint árfolyamát, hiszen elszívja a tőkét a kisebb, feltörekvő piaci devizák, így a fizetőeszközünk elől is

A forint a régiós devizákkal szemben is gyengül pénteken, 

a lengyel zloty ellenében 0,2 százalékos a napi, 0,65 százalékos az idei értékvesztés,

PLN / HUF árfolyam
Lengyel zloty árfolyam (PLN/HUF)
91,5919 +0,16%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

a román lejjel szemben 0,2 százalékos a napi, 0,82 százalékos az idei mínusz, 

RON / HUF árfolyam
Román lej árfolyam (RON/HUF)
75,8553 +0,2%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

a cseh koronával szemben pedig 0,1 százalékos a napi, 0,15 százalékos az idei értékvesztés. 

Az alulteljesítés mögött nem magyar rossz hír van: amikor tavaly a dollár trendszerűen gyengült, a régióban a forintot vásárolták a legerőteljesebben, így logikus, hogy dollárerősödés esetén a fordítottja történik.

CZK / HUF árfolyam
Cseh korona árfolyam (CZK/HUF)
15,8713 +0,09%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1414 cikk
