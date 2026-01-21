Deviza
árupiac
LNG
gázár
földgáz

A tengerentúlon is lecsapott a sarki hideg, az egekbe szökött a gázár

Miközben Európában már enyhül a tél, a tengerentúlon csak most érkezik a sarki hideg. A gázárakat világszerte az időjárás hajtja.
K. B. G.
2026.01.21, 09:37
Frissítve: 2026.01.21, 09:56

Bár az Egyesült Államok a világ legnagyobb földgáztermelője és vezető szerepet játszik az exportpiacokon is, miközben Európa jelentős importra szorul, a két kontinens gázpiacában közös, hogy a nyersanyag árának alakulásában óriási szerepet játszik az időjárás.

Snow falls during a winter storm on Capitol Hill in Washington
Fotó: Tom Brenner / Reuters

Jön a téli vihar, leterítheti Amerikát a fagy

A januári hideg miatt Európában az év eleje óta több mint 20 százalékot emelkedett a holland TTF gáztőzsdén a földgáz ára, ám az enyhülésről szóló előrejelzések időközben már az árak területén is az enyhülés felé mutatnak. A tengerentúlon azonban egész más a helyzet, hiszen Észak-Amerikát csak a következő napokban áraszthatja el a sarkvidéki hideg – jelenti az NBC News.

Az amerikai meteorológiai szolgálat (National Weather Service, NWS) előrejelzése szerint 

pénteken csap le a téli vihar az országra, havazást és fagyokat hozva egyre nagyobb területeken. 

Az ország jelentős részét érintő, a következő hétre is áthúzódó hidegbetörés a Henry Hub gázárait is drámai mértékben megnövelte, hiszen a kereskedők a fűtési igények drámai emelkedésére számítanak. Egyes elemzők szerint a fagyos időjárás egyes területeken, például Texasban a termelést is akadályozhatja pont akkor, amikor a megnő a kereslet.

Napok alatt 60 százalékot ugrott a gázár

Az árak megugrását és a volatilitást a short pozíciók zárása is hajthatta, különösen, hogy a tengerentúlon enyhe december után a vártnál alacsonyabbak voltak a készletek az Oil Price beszámolója szerint. Ebben nagy szerepe volt az LNG-export által támasztott rekordmértékű keresletnek is.

A millió brit fűtőegységenként a múlt hetet még 3 dollár körüli áron záró nyersanyag árfolyama ezen a héten óriásit ugrott, 4,9 dollár fölötti szintre emelkedett, az árupiacon tehát a közelgő vihar 60 százalékos áremelkedést hozott alig pár nap alatt. Azonban múlt heti előrejelzésében az idei év egészét tekintve az amerikai energiainformációs hivatal (EIA) a gázárak csökkenését várja, ám 2027-re már ismét felfelé indulhatnak az árak. Ugyanis 

a sorra nyíló LNG-exportterminálok és a mesterséges intelligencia áramigénye által támasztott új kereslet meghaladja majd a termelés bővülését.

Ez az európai piacot is érintheti majd, hiszen az öreg kontinens gázfogyasztásának egyre nagyobb részét fedezi az amerikai import, ugyanakkor a következő években a világpiaci LNG-árakat a katari kínálat bővülése inkább lefelé hajthatja.

