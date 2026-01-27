Amerika legnagyobb járműgyártója kiheverte az elektromos sokkot és visszatért a benzinfaló monstrumokhoz – nem kell szépíteni, úgy viszik őket, mint a cukrot

Az elektromos autókkal történő látványos szakítás után a General Motors (GM) egyre jobb üzleti mutatókkal rukkol ki. Az Egyesült Államok legnagyobb autógyártója a decemberrel zárult negyedévben 13 százalékkal, 2,84 milliárd dollárra növelte kiigazított adózás előtti profitját, elsősorban a népszerű városi terepjáróinak (SUV) és kisteherautóinak (pickup) köszönhetően, melyekből alacsonyabb árú változatokat is piacra dobtak.

A General Motors a GMC Hummer elektromos változatát is elkészítette tavaly / Fotó: NurPhoto via AFP

A várakozások feletti profitnövekedés, az idei üzleti célszámok publikálása és a most meghirdetett 6 milliárd dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási program megtette a hatását, a detroiti autógyártó részvényárfolyama 6 százalékkal ugrott meg a New York-i tőzsdenyitást megelőzően.

Letekerték a feszültséget a General Motorsnál

S hogy a hatos számnál maradjunk, a cég nagyjából ennyi milliárd dollárral maradt el az eredeti, a 2025-s üzleti évre vonatkozó profitcéljától, ami optimális esetben 8,3 milliárd dollár lett volna, de az elektromos autógyártáshoz kapcsolódó 6 milliárd dolláros leírás a 2,7 milliárd dolláros szintig húzta le. Ez azonban egyszeri tétel volt, idén már nem kell a hatásaival számolniuk.

Az ominózus összegből jutott bőven a beszállítók kárpótlására is, ők ugyanis a General Motors korábbi igényeinek megfelelően magasabb darabszámra állították be a kapacitásaikat, amelyeknek a hasznosítása most akadályokba ütközik.

A szerződések felbontása pedig pénzbe került, bár ennek a költségeiért áttételesen Donald Trump is felelős, aki 2025. szeptember 30-i hatállyal eltörölte az elektromos autók megvásárlásához vagy lízingeléséhez járó, 7500 dollárban maximált adótámogatást. Úgyhogy

a villanyautó vásárlásában gondolkodók most egy kanyi vasat sem kapnak a vásárláshoz,

ezzel Trump gyakorlatilag kirúgta a sámlit az elektromos átállásban érdekelt cégek alól, összezúzva a piacukat. A detroiti hármak, azaz

a General Motors,

a Ford

és a Stellantis

azonban nem építi le teljesen az elektromosautó-gyártást, csak jelentősen korlátozza, a profitérdekek ugyanis az SUV-k és a pickupok gyártása mellett szólnak. Azokból is a benzines modellekre. Észak-Amerikában ezeket viszik, mint a cukrot, a GM innen származó negyedéves, a tavalyelőttit enyhén meghaladó 2,24 milliárd dolláros nyereségét is az amerikai és a kanadai piac benzinfaló monstrumai dobták össze.